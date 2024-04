Laura Suárez: "El playoff no tiene nada que ver con la temporada regular"

¿Se encuentra ya recuperada para poder afrontar este primer partido de semifinales de playoff ante el Cahasol?

He empezado a entrenar poco a poco y aunque no puedo decir que esté a mi 100%, si que me encuentro a un 90% de mi rendimiento.

¿Para una deportista de élite como usted es complicado haber tenido que ver los últimos partidos del equipo desde la barrera?

Es complicado tanto en los partidos como en los entrenamientos estar ahí afuera y tener la sensación de no poder hacer nada, pero gracias a Dios ya todo está bien.

¿Qué espera de este primer partido ante el Cajasol, un equipo al que ya han ganado dos veces esta temporada?

No es lo mismo la liga regular que el playoff, porque todas tenemos la sensación de que se puede ganar el título y va a ser difícil. Cajasol es un equipo complicado, pero confiamos en nosotras y en poder sacarlo adelante.

Laura Suárez remata. | | PAU LÓPEZ / Santiago Icígar

Visitan una cancha en la que todo el mundo coincide que es muy difícil jugar pero en la que se proclamaron campeonas de la Copa de la Reina, ¿refuerza esta circunstancia la confianza de poder ganar en los Montecillos?

Tenemos esa sensación a favor de haber ganado allí la Copa de la Reina, pero eso no quita que sea una cancha súper difícil, con el techo muy bajito, pero saldremos adelante.

¿Cómo les puede afectar este parón competitivo de casi un mes ante un rival que estaba jugando partidos hasta hace una semana?

Puede ser un factor en contra porque no tenemos las sensaciones de partido y ellas llegan con esa chispa, pero en los entrenamientos hemos intentado no perder esa confianza y tenemos esa dinámica.

¿Hay un favorito en esta eliminatoria?

Nosotras no pensamos en eso, siempre nos centramos en nuestro juego y que gane el mejor.