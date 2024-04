Carmona: "Ahora soy mejor boxeador porque me he caído y me he vuelto a levantar"

El púgil grancanario Samuel Carmona lo ha vuelto a hacer. Este domingo intentará su segundo asalto a un título mundial, en esta ocasión del peso mosca y en Tashkent (Uzbekistán), país de origen de su rival, el campeón olímpico en Rio 2016 y bicampeón mundial amateur, Hasanboy Dusmatov, un hueso duro de roer para el isleño, que pretende sacarse la espina de su derrota ante Julio César Rey Martínez en diciembre de 2022. Una fractura en su mano izquierda en el segundo asalto mermó sus opciones de derrotar en el Arena Gila River de Arizona al campeón mexicano, quien no consiguió tumbar al canario que perdió por decisión mayoritaria de los jueces.

Carmona demostraba recientemente ante el también grancanario Aramis Torres su buen momento de forma, imponiéndose en el Gran Canaria Arena ante 4.000 aficionados para alzarse con la corona del título Silver Ebu de peso mosca.

La sala de prensa del Arena servía esta mañana para presentar su combate ante Dusmatov, en el que estuvo acompañado por el consejero de Deportes, Aridany Romero y la magistrada responsable del proyecto Up2you Reyes Martel.

Segundo asalto a un cinturón mundial

Ante la oportunidad de volver a disputar un cinturón mundial, Carmona deja claro que para él "es un honor representar a mi país y a Canarias para intentar por segunda vez ser campeón del mundo". "Ya lo intenté en diciembre de 2022, pero tuve la mala fortuna de romperme la mano en el segundo asalto y tuve que pelear 10 asaltos más en esas condiciones, hice un gran combate en EEUU, pero al final no pude traerme la victoria", declara.

El miércoles viaja a Uzbekistán con su equipo, junto a Carlos Formento y Rafael Lozano, para afrontar un combate "sin trampas ni cartón, porque soy un boxeador limpio, que nunca ha hecho trampas y hasta el día de hoy lo he demostrado y pienso seguir demostrándolo", afirma el grancanario.

En cuanto a su derrota ante Rey Martínez en su último y único asalto hasta la fecha un cinturón mundial, el púgil afirma que esa experiencia le hizo mejor boxeador: "En ocasiones una derrota te enseña más que una victoria, he aprendido mucho porque hasta ese momento solo llevaba siete combates en el campo profesional y el poder hacer un Mundial creo que es algo que en España no lo ha hecho casi nadie y ser uno de los primeros en lograrlo es algo que me hace sentirme orgulloso. Demostré que estaba al nivel de esa gente, lo único que me falló fue mi mano al partirse en el segundo asalto, pero el domingo voy a demostrar que estoy a su nivel o incluso más. Me he caído y me he vuelto a levantar".

En su hoja de ruta le espera el Europeo ante el galés Jay Harris, pero reconoce que la oportunidad de medirse a Dusmatov "surgió de reprente y tuvimos que aprovecharla, es muy importante para nosotros, pero espero poder celebrar ese Campeonato de Europa en el Gran Canaria Arena este año, si Aridany Romero y las instituciones me lo permiten, con mi gente, con mi equipo y con todos ustedes". El grancanario aclara que "es un objetivo totalmente independiente de lo que suceda en este mundial y ojalá que pueda ser en el Arena, porque es bonito estar arropado por mi gente".

En opinión de Carmona las claves para derrotar a Dusmatov pueden estar en que "no es un boxeador acostumbrado a hacer muchos asaltos, como mucho ha tenido combates a seis asaltos". "Es un gran boxeador que es campeón olímpico y del mundo, pero yo vengo de hacer hasta 12 asaltos y eso nos va a ayudar", razonó el grancanario, quien reconoce que "he trabajado con púgiles muy buenos en esta preparación, con el hijo del seleccionador nacional que es zurdo como él, sabemos que es complicado, pero estoy seguro de que alguna mano va a cambiar la pelea". "A medida que transcurran los asaltos le voy a hacer cada vez más daño, porque se va a cansar y va a sentir como si se muriese", explica el púgil grancanario.

El combate del domingo inicialmente estaba previsto celebrarse en Croacia el pasado mes de enero, pero "por temas políticos, que es un tema en el que no me gusta meterme, no se pudo hacer en su momento, se atrasó un poco y ahora tenemos la oportunidad". En cuanto a las opciones que se barajaron en su momento de que el combate se celebrase en España, el grancanario reconoció que "hubiera sido increíble, pero al final se trataba de aprovechar la oportunidad fuera donde fuera, porque necesito ganar este título para colocarme entre los mejores del mundo". La elección de Uzbekistán -un país que ya conoce-, patria de su adversario, no le quita el sueño al boxeador isleño: "Me motiva, estoy acostumbrado a pelear fuera, así que para mí es una pelea más, además ellos pusieron encima de la mesa una oferta irrechazable para nosotros".

De su rival, Hasanboy Dusmatov, afirma que "es un gran boxeador, pero aquí estoy yo, los gitanos estamos de moda y le voy a demostrar que estoy a su nivel e incluso más". Reconoce que "no tengo en mente ninguna pelea, es algo que se va viendo conforme van pasando los asaltos y estoy seguro de que voy a conseguirlo esta vez". "Es mucho mejor boxeador que Rey Martínez, porque el mexicano era un gran peleador pero no sabe boxear", afirma.

El giro reciente de la IBA hacia los combates híbridos entre profesionales y amateurs es considerada por Carmona como un acierto: "Es una asociación muy importante, está entre las top mundiales y este título sería de los más importantes que podría conseguir en mi carrera".

El sueño de volver a representar a España en unos Juegos Olímpicos está entre sus objetivos, aunque la opción de París está prácticamente cerrada en su opinión: "Ahora se celebra otro torneo preolímpico, pero no me va a dar tiempo, aunque sí que me gustaría volver a ir a unos Juegos. Representar a mi país es lo más importante que he hecho".

Los insultos vertidos por un aficionado a Quique Sánchez Flores por ser gitano

Como uno de los referentes del pueblo gitano, Samuel Carmona, daba su opinión sobre los insultos vertidos por un aficionado sobre el técnico del Sevilla, Quique Sánchez Flores, por ser gitano: "Es algo que me trae sin cuidado, porque los gitanos somos personas igual que el resto de la gente, no importa la raza, si eres gitano, negro, blanco o chino, porque todos somos seres humanos. Estoy orgulloso de ser gitano".

Como curiosidad, su apodo como el Infierno se lo puso su técnico Carlos Formento: "tenía 10 años y a día de hoy tengo 27, si él me lo puso será por algo, así que me siento identificado con él".

El análisis de Aridany Romero

El consejero de Deportes, como gran aficionado al boxeo, analizó las opciones de victoria de Carmona: "Va a ser un combate complicado, su contrincante es el mejor libra por libra en esa categoría. Pero creo que también lo va a tener difícil su adversario, Samuel tiene un cardio muy importante, es capaz de estar por encima de las 190 pulsaciones durante mucho tiempo de manera sostenida, tiene una pegada impropia de su peso, encaja bien y como le digo a su madre con mucho caricho hacia su raza que es capaz de hacer lo que hacen sobre los escenarios y que es algo que también tiene él, llevando su raza de gitano, todos esos elementos que le acompañan también va a ser capaz de sacarlos el domingo en el ring y que Dusmatov se agarre los pantalones, porque estoy convencido de que gane o no, porque esto al final es deporte, se lo va a poner muy difícil. Esta disciplina tiene la particularidad de que puedes ir perdiendo todo el combate pero una sola mano pude cambiarlo todo y también le puede pasar a él. Confío en él y pase lo que pase vamos a seguir recibiéndole con los brazos abiertos reconociéndole lo que está haciendo, porque estámos hablando de enfrentarse a los Messi y a los Cristiano Ronaldo del boxeo haciendo la analogía. Vamos a brindarle una gran fiesta deportiva para que si quiere hacer ese asalto al Campeonato de Europa absoluto en el Arena, pondremos todo de nuestra mano para que sea una fiesta en su casa".

El Samuel más solidario

Romero no dudaba en su alocución en presentar al protagonista del día como "uno de los mejores deportistas de Canarias y de España, un púgil grancanario que el domingo va a hacer el asalto al campeonato del mundo en su categoría, de un tiempoa esta parte nos tiene acostumbrados a dar lo mejor de sí mismo en el ring, pero también por esa labor fuera del ring, que en ocasiones es más anónima, pero que tiene que ver con devolverle a la sociedad todo lo que ésta le dio, que no es otra cosa que una nueva oportunidad para convertirse en un referente social y deportivo".

"Me une una especial relación con él, también con su familia y quiero poner en valor el ejemplo que él es para muchos chicos y chicas que se inician en el boxeo en los gimnasios de Gran Canaria", reconocía el consejero. "Desde el IID vamos a seguir colaborando con Samuel Carmona, como ya lo hicimos con el evento de la Silver Ebu y abriremos la puerta para una eventual defensa de este nuevo título mundial si lo consigue, o en otras metas pugilísticas como es el Campeonato de Europa absoluto", agregó Romero, que catalogaba el día de hoy como "importante" porque "uno de los nuestros sale al extranjero, a territorio internacional a llevar a lo más alto el nombre de la isla de Gran Canaria, sabiendo que independientemente de que gane o pierda dejará un buen sabor de boca como hace siempre".

Ante la posibilidad de traer el Europeo a Gran Canaria, el responsable del deporte cabildicio reconoció que "nos motiva que Samuel nos ponga ese reto encima de la mesa y poder volver a llenar el Arena para volver a hacer de la Isla el epicentro del boxeo nacional e internacional". "Como aficionado y practicante, aquel combate que hizo en EEUU es el que le está brindando hoy esta oportunidad, en aquel combate con una mano le daba cuatro asaltos y le aguantó los 12 asaltos, además hay que ver como le dejó la cara al mexicano".

El consejero se acordaba en su comparecencia de la figura de Carlos Formento, "un entrenador grancanario que lleva a Samuel Carmona y que está muy bien considerado a nivel mundial, lo que demuestra que también en cuestión de preparadores somos na referencia".

Por su parte, Reyes Martel aprovechó la ocasión para agradecer el apoyo del Cabildo a su proyecto Sport-Actívate, que "aglutina distintas modalidades físicas y deportivas para chicos y chicas que se encuentran en una situación especialmente vulnerable, que necesitan integrarse y en las que el deporte es una herramienta muy eficaz". "Era necesario incluir el boxeo, con un taller que tutela Samuel como referente", recordó la magistada, haciendo hincapié que el campeón grancanarios "les enseña no solo a boxear sino también los valores que representan a este deporte tan intenso como la vida misma y al mismo tiempo con tantas normas y disciplina".

"El boxeo nos enseña a saber perder a lo bestia, pero también el saber ganar, pero por otro lado también representa los valores deportivos y yo estoy hoy aquí para recordar esa fase humana que tiene Samuel, que no ha tenido una vida fácil, ha sido un eterno combate, pero él siempre ha sabido caer y levantarse, que es lo que yo siempre le digo a los chicos y ha sabido cultivar también los valores humanos, la solidaridad, el respeto de las normas y la nobleza de este deporte".

Carmona reconoció que para él es conmovedor poder "ser un referente para los niños, me mueve el corazón el saber que en mi vida he tenido altibajos en los que he caído y me he vuelto a levantar y aquí estoy a día de hoy". "Si yo lo he conseguido, ellos también pueden lograrlo, porque yo vengo desde abajo", añade el púgil grancanario.

