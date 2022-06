Jesé Rodríguez vive días felices desde que retomara su relación sentimental con Aurah Ruiz, con la que tiene un hijo en común Nyan, y con la que tiene previsto casarse este verano en Gran Canaria a la espera de saber si continuará en la UD Las Palmas la próxima temporada.

El delantero grancanario irrumpió con fuerza en el mundo del fútbol, pero sus vaivenes, tanto dentro como fuera de los terrenos de juegos, le han llevado a más de una polémica. Su futuro en la UD Las Palmas no está nada claro, algo que ya confirmó el presidente Miguel Ángel Ramírez, y ahora su nombre resuena de nuevo por la mediática boda que está preparando con Aurah Ruiz.

La carrera de Jesé ha dado mucho de qué hablar desde que iniciara su trayectoria futbolística en el Real Madrid. Sin mencionar los distintos escándalos extradeportivos que ha protagonizado con sus distintas parejas o su vinculación como cantante de reggaetón al que le han acusado de servirle que le distrae del fútbol.

El ariete comenzó su andadura en la capital en el 2007, con 14 años, y fue precisamente en los escalafones inferiores donde tuvo su primera polémica. Durante un derbi con el Atlético de Madrid, en su etapa de juvenil, perdió los papeles y agredió a un árbitro. Una actitud que le costó un castigo de 15 partidos sin jugar.

Comenzó a despuntar en el primer equipo del Real Madrid, incluso muchos le apodaban como 'el Bichito' y auguraban que sería un nuevo Cristiano Ronaldo. Algo que nunca se sabrá por culpa de una lesión. En 2014 una grave lesión le apartó de los terrenos de juego. Sufrió una rotura completa del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha a los dos minutos del comienzo de un partido de Champions League ante el Schalke 04, perteneciente a la vuelta de los octavos de final, después de que el bosnio Sead Kolasinac se le cayese encima.

Dos años después, en 2016, firmó por el PSG para apenas jugar. Esa misma temporada en el mercado de invierno llega cedido a la UD Las Palmas, donde su rendimiento no fue el esperado donde marca tan solo 3 goles en 16 partidos disputados.

A la temporada siguiente siguió sin contar en los planes del campeón francés y se marchó cedido al Stoke City, en Inglaterra. Club en el que acabarí siendo apartado por el que entonces era su entrenador Paul Lambert, entrenador del Stoke City, al encontrarse, según el club inglés, en "paradero desconocido", ya que el jugador canario no ha regresado tras visitar a su hijo en España, un viaje que hizo con permiso del club.

Según informó el diario inglés The Telegraph, el Stoke City apartará al exfutbolista del Real Madrid ya que no regresó a los entrenamientos sin que, informa el club, haya recibido ni una sola comunicación. Jesé, que visitó a su hijo, con problemas de salud, en Madrid, no volvió. El Stoke expresó que está en "paradero desconocido".

Y por último, sus declaraciones tras la eliminación en los playoff de ascenso ante el Tenerife tras ser sustituido donde cargó contra su entrenador, García Pimienta, fueron desafortunadas y según afirmó el propio presidente amarillo, Miguel Ángel Ramírez que reconoció que "Jesé le ha puesto las cosas muy difíciles". El futuro del de Lomo Blanco para la próxima temporada en la UD Las Palmas aún es una incógnita.