Hay que hablar de Jesé Rodríguez Ruiz. El extremo y delantero de la UD Las Palmas finaliza su contrato el 30 de junio y deja en su expediente una cifra de once tantos, 66 disparos y 3.087 minutos de juego. En su segunda campaña consecutiva de amarillo -inició este segundo periplo en la UD el pasado enero del 2021-, fue crucial para mantener al cuadro grancanario dirigido en el ciclo de Mel en las alturas. Ya con Pimienta, logró un tanto bendito ante el Málaga, fue suplente y protagonizó un castigo ante el Amorebieta. De los comentarios de su novia Aurah sobre la posición del nueve y semanas muy agitadas.

De cara a la eliminatoria ante el CD Tenerife, tras superar una lesión de clavícula, no pudo mostrar su mejor versión ante el eterno rival (fue retirado al descanso ante la formación de Ramis cuando ya Viera se había retirado por lesión para dara entrada a Benito Ramírez).

Sus declaraciones a Movistar, ya consumada la eliminación en el Gran Canaria, tampoco ayudaron. "Pimienta se equivocó, teníamos que haber reforzado el ataque. No me gustaron sus decisiones", detalló el '10'. En relación a su rendimiento, añadió que "las cosas te pueden salir mejor o peor, pero he dado lo mejor de mí. Mi conciencia está tranquila (...) El técnico toma decisiones, a veces te gustan más o menos. Para mí, hoy [el pasado sábado] se ha equivocado. Era necesario contar con más gente de ataque porque había que meter goles. Pero los entrenadores toman decisiones", valoró con un tono que no fue metabolizado de forma correcta por la caseta.

El presidente de la entidad amarilla Miguel Ángel Ramírez Alonso reconocía que Jey-M había llevado la situación al límite. "Me lo ha puesto muy difícil. Sus declaraciones han sentado muy mal en el vestuario (...) Ahora su futuro está en manos del director deportivo [Luis Helguera] y del entrenador [Xavi García Pimienta]". El gran valedor del exjugador del Madrid siempre fue Ramírez. Que su futuro dependa ahora de Pimienta, que fue señalado tras el (1-2) ante la formación chicharrera por el propio artillero, suena a epitafio.

Jesé Rodríguez cuenta con cartel en el extranjero. La Major League Soccer y el fútbol de Qatar ya se han interesado por sus servicios.

La mosca en Alcorcón

A la suplencia ante el Amorebieta, tras faltar a una sesión de trabajo por un problema estomacal, cabe sumar el malestar en Santo Domingo al ser retirado. Incluso en el caso de conquistar el ascenso, la UD manejaba una opción de ampliación unilateral. Ante el CD Mirandés, fue retirado en el 75' y recibió la ovación del Gran Canaria. Ante el Tenerife, en el duelo de la primera vuelta, firmó un partido de matrícula de honor. Ahora, el amor con la grada parece agotado.