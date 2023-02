La cantera del Real Madrid atraviesa días de ilusión gracias a la irrupción en el primer equipo de Álvaro Rodríguez. El espigado delantero uruguayo se estrenó en LaLiga ante Osasuna dando una asistencia de gol (más otra en un tanto que fue anulado) y confirmó su gran momento de forma anotando el único gol de los blancos en el derbi contra el Atlético de Madrid.

Su llegada entre los mayores es, probablemente, el debut más brillante de un canterano merengue en la última década, y supone un impulso para los responsables de las categorías inferiores madridistas. En Valdebebas se celebra el éxito de un futbolista muy prometedor, que parece haber tirado la puerta para quedarse a corto plazo en el primer equipo blanco.

Sin embargo, no todos los estrenos fueron igual de fulgurantes. A lo largo de los últimos años, muchos han sido los 'mirlos' que han debutado en la competición doméstica con el primer equipo, teniendo un irregular desarrollo posterior en sus trayectorias futbolísticas. Algunos de ellos permanecen en Primera División, mientras que otros han visto su proyección truncada.

Repasamos en las siguientes líneas cómo les ha ido a los últimos 20 canteranos blancos en tener minutos en LaLiga antes de la llegada de Álvaro Rodríguez.

Arribas

Estrella inesperada en el último Mundial de Clubes, en cuya semifinal marcó un gol disputando apenas unos minutos en el tiempo de descuento. Debutó con el primer equipo en la temporada 20-21 y le había costado volver a tener protagonismo, hasta esta temporada. Permanece en el Castilla de Raúl, con el que anotó 15 goles el pasado curso y lleva 10 en lo que va del presente. Tiene 21 años.

Miguel Gutiérrez

Generó ilusión con su estreno en el tramo final de la temporada 20-21, cuando rindió a un gran nivel en el lateral izquierdo. Sin embargo, la pasada campaña perdió presencia en el primer equipo, lo que le llevó a buscar minutos fuera de la casa blanca, marchándose traspasado al Girona, donde este curso goza de continuidad en Primera División. Actualmente tiene 21 años.

Antonio Blanco

Después de disputar algunos minutos con los blancos durante las dos temporadas pasadas, este verano se marchó cedido al Cádiz, donde apenas tuvo oportunidades de acumular minutos. En invierno rompió esta cesión y bajó un peldaño para irse al Alavés, en Segunda, donde ha empezado teniendo un poco más de protagonismo. Tiene 22 años.

Peter

Otro de los que, a sus 20 años, continúa en las categorías inferiores de la casa blanca, acumulando minutos con el filial. El hispanodominicano disputó minutos en tres partidos de la temporada 21-22 con el primer equipo.

Latasa

El espigado delantero de 21 años salió cedido este último verano en dirección al Getafe, pero con el conjunto azulón no está jugando demasiado. Apenas ha sido titular en un partido de Copa ante el Diocesano y sólo ha marcado un gol en otro partido del torneo del K.O. contra el San Roque de Lepe.

Gila

Defensa central de 22 años que el pasado verano hizo las maletas y dejó la casa blanca para marcharse a la Lazio de la Serie A italiana. En el campeonato doméstico transalpino no está teniendo muchas oportunidades, pero sí juega más con el conjunto de Maurizio Sarri en competiciones europeas.

Santos

Uno más de los que el pasado verano salieron a buscar oportunidades fuera de Valdebebas. En concreto, su destino fue el Mirandés de LaLiga SmartBank, si bien sus minutos están siendo muy limitados a lo largo del presente curso. Tiene 22 años.

Marvin

El mediocampista hispanonigeriano recaló el pasado verano cedido en Las Palmas, club con el que marcha líder de Segunda División. No es titular habitual con el conjunto grancanario, pero sí entra en la rotación de García Pimienta. Tiene 22 años.

Hugo Duro

No es exactamente un canterano madridista, pero sí debutó con el primer equipo teniendo ficha del filial, en el que se encontraba cedido por el Getafe. Actualmente, a sus 23 años, forma parte del Valencia, donde ya ha vivido tardes de gloria, a pesar del irregular momento por el que atraviesa el conjunto che.

Chust

El defensa central valenciano se marchó en el verano de 2021 cedido al Cádiz, club que un año más tarde se hizo de manera definitiva con sus servicios. Ha alternado rachas de jugar frecuentemente con otras de menos presencia, pero es de los canteranos madridistas que parecen haberse asentado en Primera División. Tiene 22 años.

Luca Zidane

El guardameta de 24 años, hijo del exentrenador madridista, tuvo que buscarse la vida desde el verano de 2019 fuera de la casa blanca. Primero en el Racing, donde fue titular en Segunda División, posteriormente en el Rayo, club con el que jugó algunos partidos en Primera, y actualmente en el Eibar, con el que persigue el ascenso a la máxima categoría.

Javi Sánchez

Otro de los que ya están consolidados en LaLiga Santander. Se marchó en 2019 a las filas del Real Valladolid, y pese a que en un principio le costó acumular minutos, ha terminado convirtiéndose en un titular inamovible de la zaga blanquivioleta. Tiene 25 años.

Cristo González

Dilatada trayectoria la de este delantero canario que llegó a Valdebebas después de jugar 50 partidos con el Tenerife en Segunda. Su debut con el Real Madrid fue testimonial, y tras salir del club blanco recaló en el Udinese italiano, con el que ha ido acumulando cesiones a Huesca, Mirandés, Valladolid y actualmente al Sporting, todas ellas en la categoría de plata.

Tejero

Tras un año de cesión al Albacete, dejó el Real Madrid en 2019 para recalar en el Eibar, club en el que todavía continúa, habiendo disputado una veintena de partidos en Primera y siendo pieza clave en la actual lucha por el ascenso en Segunda. Tiene 26 años.

Borja Mayoral

El delantero de Parla encadenó cesiones a Wolfsburgo, Levante, Roma y Getafe, hasta que el conjunto azulón decidió quedarse en propiedad con sus derechos. Actualmente, con 25 años, es pieza importante de los del sur de Madrid en su batalla por la permanencia en Primera.

Marcos Llorente

Uno de los canteranos con más exitosa trayectoria tras su salida del Real Madrid. Llegó a disputar más de una veintena de partidos en LaLiga con la camiseta blanca, más otra treintena en su cesión al Alavés, antes de cambiar de bando en la capital y marcharse al Atlético a cambio de unos 40 millones de euros. Con los colchoneros ha conquistado un título liguero y ha marcado goles tan importantes como su doblete en Anfield que valió un paso de ronda en la Champions.

Medrán

Trayectoria errática la de este mediocampista que tuvo experiencias en Primera con Getafe, Valencia, Alavés y Rayo, antes de hacer las maletas y marcharse al Chicago Fire de la MLS estadounidense. En 2022 volvió a cambiar de destino y se fue al Al Taawoun saudí, donde es una de las principales figuras.

Ødegaard

No tuvo éxito de blanco tras fichar con apenas 16 años como uno de los grandes proyectos de futuro del fútbol europeo. Encadenó cesiones a Heerenveen y Vitesse en la Eredivisie y a la Real Sociedad, donde comenzó a explotar como un futbolista con grandes posibilidades al máximo nivel. No obstante, su regreso a la casa blanca no fue nada fructífero y el noruego se acabó yendo al Arsenal, donde actualmente lidera al líder de la Premier.

Diego Llorente

No tuvo grandes oportunidades en el Real Madrid, pero ha tenido una amplia trayectoria en clubes de primer nivel. Tras sumar minutos en dos cesiones al Rayo y el Málaga, dejó el club blanco con la Real Sociedad como destino. Después de tres temporadas recalaría en el Leeds United inglés, y hace apenas unas semanas se ha marchado cedido a la Roma. Es internacional con la selección española.

Willian José

Otro caso de un jugador que, sin ser exactamente canterano blanco, debutó con el primer equipo merengue teniendo ficha con el filial. El club lo mantuvo en propiedad durante sus cesiones a Zaragoza y Las Palmas, para acabar dejándolo ir a la Real Sociedad. Tras el club 'txuri urdin' tuvo un breve paso por el Wolverhampton de la Premier, y de ahí al Betis, donde actualmente es un jugador importante en la rotación de la plantilla.