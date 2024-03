Germán Morales, director del Rally Islas Canarias, desvela los entresijos para traer el WRC a Gran Canaria

Ha conseguido que el Rally Islas Canarias entre en el calendario del World Rally Championship por dos temporadas. ¿Considera que era la guinda que le faltaba a este pastel que va a cumplir en 2026 sus bodas de oro?

Llevamos mucho tiempo trabajando para que esto se haga realidad. Es cierto que hace tres años, desde que llegó el nuevo promotor [Jona Siebel], empezamos a ver la luz al final del túnel. Nos conocieron y empezaron a ver que todo los referido a nuestra prueba encajaba con su visión del WRC. Ahora hemos llegado a buen puerto. Sin olvidarnos de la presencia de los patrocinadores privados y la colaboración de las instituciones públicas para que un evento de este calibre pueda hacerse realidad. Que llegue este día no ha sido fácil, pero es el trabajo desde la primera edición del Rally Islas Canarias. Este año es el año 48. Como tú decías en la 50ª edición se harán las Bodas de Oro con el Mundial en Gran Canaria. ¿La guinda que faltaba? Pues sí, porque era el objetivo que estaba marcado. Pero ahora lo que falta es hacer realidad que esto dure muchos años más para poder disfrutar de la mejor prueba de automóviles.

Se refería a esa primera edición, a esa primera piedra que también hace posible la llegada de este Mundial medio siglo después a la Isla. Importante la labor de Antonio Quevedo o Miguelo Montes con el Rally El Corte Inglés en sus años para que en 2025 el WRC esté en Gran Canaria.

Desde el minuto 1 es importante. La etapa del Corte Inglés ha sido también importante, pero bueno... cuando dentro de 20 años hablemos del Rally, habrá otras muchas etapas más. Fue crucial su presencia porque apostó por un evento en el que hacía falta que pusiera dinero para completar el presupuesto económico que hacía falta y que ha permitido años después llegar a este objetivo. Hemos ido paso a paso desde hace casi medio siglo y al final lo hemos logrado. Ellos pusieron el pistoletazo de salida para los logros actuales.

En cuanto a la negociación. ¿El promotor Siebel puso la condición de firmar por dos años para traer el Mundial?

Empezamos a hablar de un año, sí, pero al final con el promotor no empezó a conocer mejor y se empezó a convencer de que el Rally Islas Canarias está preparado para el Mundial. Como buscamos el mejor retorno económico posible y no perder dinero, supimos que en un año es muy difícil conseguirlo. Esto es un trabajo a medio-corto plazo para conseguir el objetivo. Por tanto, el mínimo él dijo que tenía que ser dos años que es cuando se suele empezar a conseguir esos números. Pongo el ejemplo de cuando firmarmos por dos años con el Campeonato de Europa hace 15 años y todavía seguimos en el calendario. Ese es el mismo camino para el Mundial no sólo pase dos años por la Isla.

¿Cuánto cuesta traer el Mundial a Gran Canaria y cuánto retorno económico se calcula como exitoso?

Daremos los datos en el comunicado oficial que emitamos, pero el impacto económico que deja en Gran Canaria un ERC [el Europeo] supera los 11 millones de euros; ahora, con el Mundial esperamos llegar a los 50 millones. Por tanto, todo se multiplica por cinco, pero las audiencias se multiplican por mucho más. El WRC es otra liga y tampoco podemos morir de éxito. Hay que actuar con prudencia y asimilar todo lo que nos viene para que dure mucho tiempo.

¿Al abandonar el circuito mundial el Rally de Catalunya vio las puertas abiertas para traer el WRC a la Isla?

El RACC nos representaba perfectamente como el Rally de España. Para mí, el mejor en cuanto a organización del mundo. Pero con las vueltas que da la vida se han salido del circuito. Es verdad que sin ellos es más fácil traer el Mundial porque dos pruebas en el mismo país no podía ser posible. Aunque me sentía totalmente representado con el RACC. Gracias a su salida, que no quiero decir aprovechar porque tampoco es venirse arriba con todo el trabajo que nos ha costado, sí, ha sido más fácil.

¿Va a haber alguna leyenda como padrino de la prueba?

Algo va a haber, te lo aseguro, pero déjame que te dé la sorpresa más adelante.