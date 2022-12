Pistoletazo de salida para la jubilación de 640.000 ‘boomers’ en Canarias

El año 2023 será en el que se dará el pistoletazo de salida a la jubilación de la generación del baby boom. Un momento mil veces anunciado como uno de los más temidos para el actual sistema de pensiones, que verá como en poco más de dos décadas debe incorporar a una gran cantidad de nuevos beneficiarios. En Canarias, los conocidos como boomers son algo más de 640.000 personas, nacidas entre 1957 y 1977, que a partir del próximo año podrán ir retirándose de forma paulatina, a medida que cumplan la edad necesaria y finalicen su vida laboral.

A partir del 1 de enero, los boomers de más edad podrán comenzar a jubilarse. En ese momento, la edad legal estará establecida en 65 años para aquellas personas que hayan cotizado al menos 37 años y nueve meses y en 66 años y cuatro meses, para quienes no hayan tenido una vida laboral tan larga. De esta manera, a lo largo del próximo ejercicio quienes hayan nacido en 1957 –el año que marca el arranque de la generación del baby boom en España, que en todo el país conforman 14 millones de personas– cumplirán 66 años por lo que la inmensa mayoría tendrán en algún momento la edad legal para retirarse, si no lo han hecho con anterioridad. También podrán hacerlo quienes hayan nacido un año después siempre que cumplan con los criterios anteriores. En Canarias, hay más de 42.000 personas que cumplirán el próximo año 65 y 66 años. Y aunque no todos pasarán a estar jubilados –unos lo habrán hecho ya, otros continuarán con sus labores profesionales y algunos no cumplirán con los criterios necesarios para percibir una pensión de jubilación– suponen 4.000 personas más que quienes tuvieron derecho a jubilarse en los dos años anteriores. Y la tendencia se acrecentará de ahora en adelante.

Pero, ¿qué es la generación del baby boom y por qué se considera un problema que alcancen la edad de jubilación? Se conoce así a los que nacieron en España al calor de la explosión de natalidad que precedió al fin de la Segunda Guerra Mundial. Un incremento de los nacimientos que en España se retrasó algo más debido a la dura situación de la posguerra y que, por eso, se extiende entre 1957 y 1977, con el fin de la dictadura, es decir, son boomers quienes cumplen el próximo año entre 66 y 46 años.

La revalorización conforme al IPC elevará la pensión máxima por encima de los 3.000 euros

Esta es la generación más numerosa del país y su retiro pone en jaque al sistema que tendrá que afrontar una nómina total cada vez más alta sin que se hayan activado mecanismos extraordinarios que permitan obtener ingresos extra con los que pagar las prestaciones. Y es un problema porque cada vez habrá más jubilados y menos trabajadores, algo que se puede comprobar de forma sencilla si se observan los datos del número de nacimientos que hubo entre 1957 y 1977 y los que se registraron desde 1978 hasta 2021. En las primeras dos décadas en el Archipiélago nacieron 570.264 niños y niñas. Por lo que, de media, cada año tuvieron lugar 28.800 nacimientos. En los 43 años que precedieron a 1977 tuvieron lugar 826.858 partos en las Islas y la media por año se redujo hasta los 19.229. Pero la cifra continúa rebajándose, ya que en 2021 solo nacieron 12.732 bebés en Canarias. Con lo que una generación menos numerosa se tendrá que encargar de mantener con sus cotizaciones las pensiones de una generación bastante más cuantiosa.

Además, la esperanza de vida es ahora más alta que cuando se estableció la edad de jubilación en los 65 años, a principios del siglo XX. En aquel momento era de apenas cinco años más que la edad establecida para retirarse. Sin embargo, en Canarias, para aquellos que nacieron en 1977 era de 70,8 años para los hombres y 76,5 años para las mujeres. Y la cifra se continúa alargando. Quienes nacieron en 2021 tienen ya una esperanza de vida de 82,5 años. Esto supone que las personas deben cobrar durante más tiempo su pensión, lo que aumenta los fondos necesarios para hacerle frente.

En 2023 la edad legal de jubilación se establecerá en 66 años, pero la realidad es que la edad de jubilación real, es decir, a la que verdaderamente se retiran los españoles es muy diferente. Según un estudio elaborado por el Banco de España, la edad media de jubilación efectiva es de 64 años y seis meses. Por este motivo, desde el Gobierno se están promoviendo iniciativas para acercar la edad real a la legal o incluso retrasarla más allá.

¿Qué supone para el sistema de pensiones la incorporación de los boomers? No solo incrementarán la presión de la Seguridad Social por su numerosa cuantía sino porque sus prestaciones serán más altas, ya que se trata de personas que han tenido, por lo general, una extensa vida laboral, con sueldos que han sido más altos que los de sus antecesores. De hecho, los canarios en esa edad cobra de media 32.000 euros brutos al año.

Además, el próximo año por primera vez la pensión máxima superará los 3.000 euros mensuales debido a la revalorización de estas prestaciones según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). De esta manera, si este año la pensión máxima está establecida en 2.819,19 euros brutos mensuales en 14 pagas, la subida del 8,5% de estas prestaciones la llevará hasta los 3.058 euros.

Por otro lado, la nómina de las pensiones en Canarias no para de crecer. Solo en noviembre ascendió a 230 millones de euros. Cuando en este mismo mes de 2021, se tuvo que invertir 214 millones para poder sufragar todas las pensiones de jubilación. La revalorización de las pensiones de acuerdo al IPC también elevará y bastante la cuantía total que debe desembolsar el Estado por las prestaciones contributivas en Canarias –que también incluyen otras como las de viudedad u orfandad aunque las de jubilación suponen el grueso–. Este incremento implicará para las arcas estatales un gasto de 29 millones de euros extra cada mes.