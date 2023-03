El transporte da una tregua al Gobierno y suspende el paro en toda Canarias

El transporte en Canarias decidió ayer dar una tregua al Gobierno canario y suspendió en todo el Archipiélago el paro patronal que mantenía desde el lunes. El sector da así un voto de confianza al Ejecutivo de Ángel Víctor Torres, después de que en la reunión mantenida con los representantes del colectivo, se les hiciera entrega de un documento firmado y registrado con una propuesta de líneas de trabajo. El objetivo es tratar de avanzar en la petición de los transportistas para adaptar la normativa del tacógrafo a las particularidades del Archipiélago.

José Ángel Hernández, secretario general de la Federación de Empresarios del Transporte (FET) en Canarias, aseguró ayer que debido a que el Gobierno central se ha mostrado reacio a tomar la decisión de cambiar la normativa que rige el tacógrafo solo en un archipiélago del territorio nacional, el sector ha apostado por dar una oportunidad a la alianza con Baleares para de forma conjunta reclamar los cambios. De esta manera, el Gobierno regional tiene previsto celebrar en los próximos quince días una reunión con el Gobierno balear para explorar las posibilidades de solicitar esta adaptación en ambos territorios.

Entre las líneas de trabajo está también solicitar por parte del Gobierno regional una reunión técnica con el Ministerio de Transporte para abordar las posibilidades de modificar la normativa. Además, el Gobierno canario busca el apoyo del Parlamento autonómico. Por lo que los grupos que sustentan el pacto presentarán una Propuesta de Resolución para buscar el consenso de todas las formaciones con representación en la Cámara regional para poder reclamar la adaptación del tacógrafo a la realidad canaria.

Entre las líneas de trabajo propuestas por el Gobierno y que finalmente han convencido a la mayoría de los transportistas se encuentra también el encargo a una consultoría un informe que analice las posibilidades técnicas y la configuración del tacógrafo en las Islas. Siempre garantizando el respeto a la seguridad vial y a los derechos de los trabajadores. Por último, el Gobierno se ha comprometido a elaborar un estudio sobre la adaptación de las cuantía de las sanciones a la actual situación de inflación que se ha comido los márgenes de rentabilidad de esta actividad.

En la tarde de ayer se celebraron asambleas insulares de la Asociación de Transportes de Mercancías (Asemtra) en Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura y en todas se concluyó aplazar el paro patronal. En Tenerife, ya desde el pasado lunes por la tarde se había acordado no una paralización de la protesta sino «un cambio de estrategia». Así lo corrige José Carlos Campos, presidente de Gestran –gestora y coordinadora de las empresas de transporte de Tenerife– quien aseguró que lo que se acordó en la isla occidental fue la realización de paros aleatorios con un aviso de solo 24 horas de antelación. «Tuvimos menos tiempo de reacción que los transportistas de Gran Canaria por decidimos sumarnos días después», explica. Por eso, la organización del primer día de paros no fue la que esperaban, a pesar de que señala que un 92% del transporte tinerfeño no trabajó.

Campos quiso dejar claro que Tenerife «sigue yendo de la mano» con el resto de los compañeros y por eso, tras la decisión en todas las islas de suspender la huelga por ahora, ellos también han decidido paralizar estos paros intermitentes.

Con el paro desactivado en todo el Archipiélago, la FET comunica que todos los preavisos que se habían efectuado para sumar a otros colectivos a la huelga, como las empresas de transporte de viajeros, quedan desconvocados.

La patronal ya se ha puesto en contacto con el director general de Transportes, Miguel Ángel Hernández, para comenzar a impulsar las medidas previstas de manera inmediata. Aunque desde la FET son conscientes de que el objetivo no podrá lograrse en un corto periodo de tiempo aseguran que estarán vigilantes acerca de los avances que se van produciendo en el plan de trabajo.

Asimismo, la organización se pondrá en contacto con la representación de los transportistas en las Islas Baleares para poder articular una actuación conjunta frente al Gobierno de Pedro Sánchez. Además, no descartan presentar alguna iniciativa al respecto tanto en el Congreso como en el Senado.