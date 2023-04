Un volante entre las manos para salir de la exclusión

La fundación Nos Movemos reunió ayer en el hotel Santa Catalina de Las Palmas de Gran Canaria a buena parte del sector del transporte y organizaciones sin ánimo de lucro de carácter social del Archipiélago para dar cuenta de su actividad, basada en cuatro pilares: infancia y discapacidad; voluntariado, empleabilidad y desarrollo del talento. En su escaso año de vida, el trabajo de la fundación ya ha dado frutos como formar a una víctima de violencia de género para obtener el CAP (Certificado de Aptitud Profesional) y convertirse en chófer de guagua.

El presidente de la fundación, Óscar Díaz, hizo entrega a Mari Carmen Iglesia, que así se llama la usuaria del programa, de la placa que la acredita como la primera de su promoción que lo consigue. «Aprobó el martes, solo falta el papeleo», apuntó la directora general de Nos Movemos, Rosa Martín.

Iglesia halló en Lanzarote un lugar en el que escapar de los malos tratos que le infligía su expareja. Llegó a la isla con el habitual cuadro «depresivo» en el que estos delincuentes sumen a sus víctimas. Un doctor al que identificó como «Gonzalo» le habló de la posibilidad de obtener el carné para conducir guaguas y camiones a través de Empleo sobre Ruedas –«54 personas en formación actualmente», detalló Martín– uno de los programas de la fundación.

Tuvo que insistirle. Era un tiempo en el que a Mari Carmen las ganas de conocer nuevas personas no le seducía. «Bendita la hora en que me apunté», admitió ayer. No solo «por la formación», que evidentemente en el entorno del ecuador de su vida abre ante sí un horizonte que hace no tanto no conseguía atisbar, sino también porque en el proceso ha conocido «gente maravillosa».

«Ha cambiado mi vida en todos los aspectos», continuó. De manera que ya es muy capaz de tomar sus propias decisiones y está dispuesta a «pelear» siempre que un reto se atraviese en su camino. Ahora es consciente de que le obligaron a perder la confianza en sí misma y, una vez la ha recuperado, llama a todas las que están pasando por el trance que ella padeció a ponerse en pie. «El mundo no se acaba por ser víctima de maltrato, hay que levantarse cada día, lavarse la cara y luchar», explicó sobre la permanente búsqueda de salidas para escapar de lo que ninguna de ella quiere ni merece.

Fue uno de los momentos más emotivos de la puesta de largo de la fundación, a la que asistieron más de dos centenares de invitados y que contó con la presencia del presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres; y sus homólogos en el Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales; la Confederación Canaria de Empresarios, Pedro Ortega, o la Cámara de Comercio, Luis Padrón, entre otros.

Tas finalizar su intervención, a Mari Carmen la recogió con un cariñoso abrazo Benjamín Zarandona, embajador de la fundación y exfutbolista del Valladolid o el Betis, entre otros. También él fue el encargado de presentar a a su colega de profesión Jorge Valdano.

El también exentrenador –Tenerife o Real Madrid, entre otros– ofreció la conferencia Los poderes del líder ante los nuevos retos. Partiendo de su experiencia futbolística, el campeón del mundo con Argentina señaló que estar al frente de un grupo implica tener credibilidad, un uso razonado de la palabra, un estilo definido, pasión, talento, sentido de equipo, poder y humildad, característica esta última capaz de «contrarrestar la vanidad» y único modo de conocer «la verdad».

Las anécdotas con las que pobló su discurso le sirvieron para atraer la atención de la concurrencia, que pudo conocer por su propia boca qué sintió al enviar a las nubes un pase de Maradona que le dejó la portería vacía en la semifinal contra Bélgica del Mundial de México 1986 que Argentina terminó ganando. «El ridículo es proporcional a la cantidad de gente que está mirando», señaló.

No obstante, añadió que el análisis detallado de los errores muestra el modo de no reincidir. Más complicado le resultó explicar qué sintió al marcar en la final ante Alemania: «Todavia no lo sé».