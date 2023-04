Manuel Navarro (UGT): «Los salarios suben de media un 3% y los beneficios un 28%, las cifras cantan»

El líder de UGT en las Islas no cree razonable que sigan subiendo los precios y no los salarios, por lo que llama a la movilización si no se negocian los convenios que no están actualizados.

¿Del Primero de Mayo de 2022 al de este año la situación laboral está mejor o peor?

Una vez que salimos de la pandemia y se aprobó la reforma laboral son innegables los efectos positivos que ha tenido tanto en la creación de empleo como en la calidad del mismo. En Canarias ha subido la afiliación a la Seguridad Social y se ha reducido la tasa de paro de forma ostensible. En ese sentido sí estamos satisfechos, pero esto se ha visto enturbiado por el crecimiento excesivo del precio de los alimentos y de la inflación en general, por eso consideramos que no hay motivos para que continúen esos incrementos y sobre todo viendo el alto porcentaje de beneficios que tienen las grandes empresas.

¿Qué nivel de conflictividad laboral prevé a tenor de lo manifestado hasta ahora por las direcciones nacionales de UGT y CCOO y de la patronal CEOE?

Se puede interpretar que se van a quemar contenedores pero ese no es el escenario. Los movimientos sindicales en las calles españolas ya no son tan agresivos como está sucediendo en Francia y como eran antes aquí. Lo que sí queremos es forzar a negociar el acuerdo por el empleo y la negociación colectiva con la patronal, que está caducado desde 2020, y ellos se niegan a renovar un pacto en el que se recoja la necesidad de subir las tablas salariales en los convenios. Esta reivindicación no tiene marcha atrás, por lo que pueden surgir conflictos y manifestaciones ante las sedes de las patronales y de los centros de trabajo. Se puede interpretar la posibilidad de que haya violencia en las calles, pero yo apuesto porque no, en Canarias no tenemos esa costumbre. Aquí sí hemos tenido interlocutores válidos por parte de la patronal y del Gobierno de Canarias, aunque nos cuesta que se sienten sí existe diálogo social. Sin embargo los acuerdos se ven condicionados por el criterio de la patronal nacional.

Aquí no se protesta contra el Gobierno como en Francia...

Efectivamente, el Gobierno siempre ha echado una mano en el diálogo social y no es comparable la reforma de las pensiones de España con la de Francia porque allí hay otros criterios de cotización para cobrar la pensión máxima. Nuestra pelea ahora es con las patronales, que tienen beneficios muy elevados para las subidas salariales que hay y en Canarias estamos peor porque los salarios son más bajos que la media estatal.

"El discurso de la derecha es el de la derogación de los avances laborales y sociales conseguidos"

De hecho las últimas cifras evidencian que el retroceso salarial debido al impacto de la inflación supera el 5% ¿En Canarias es peor?

Sí. El año se cerró con una subida del 8,5% de inflación y los sueldos en Canarias se incrementaron alrededor del 3%, por lo que hay una pérdida de poder adquisitivo brutal, mientras que las empresas tienen un 28% más de beneficios que antes. Las cifras cantan.

¿Están más equilibradas las subidas de salarios en otros países europeos con respecto a la inflación?

No tenemos más que ver las subidas en algunos países europeos de entre un 10 y un 15%, algo que no ocurre aquí. En España con cualquier subida del salario mínimo interprofesional solo hay que ver las protestas de la patronal con el apoyo de la derecha, cuyas vergüenzas han quedado al descubierto cuando Europa ha dado el visto bueno a la reforma de las pensiones y, sin embargo, se han colocado al lado de los empresarios.

¿Le preocupa que después de las elecciones generales haya un cambio ideológico al frente del Gobierno estatal?

Partimos del principio de que la derecha cuando habla de recortes no miente nunca. El discurso de la derecha ahora mismo es el de la derogación de todas las políticas sociales de este Gobierno y sus negativas a respaldar cualquier iniciativa de índole laboral o social. Por tanto nos suponemos que cuando lleguen al poder todas estas políticas desaparecerán.

UGT como sindicato no pide el voto por ningún partido en concreto pero sí apuestan por la línea ideológica del Gobierno actual ¿no?

Claramente pedimos que no se vote a las políticas y partidos de los recortes. Por tanto no pedimos el voto para el PP, ni Vox ni Ciudadanos, eso lo tenemos clarísimo. Los ciudadanos tienen que ser lo suficientemente conscientes, maduros y demócratas para saber a que partido de izquierda vota, no nos definimos por ninguno pero sí queremos parar cualquier voto que vaya a los partidos de derechas.

¿Qué asignaturas pendientes hay en Canarias en la negociación colectiva?

Lo que más nos urge ahora es el convenio de los trabajadores del campo. Hay también otros convenios provinciales de empaquetados de plátanos, frutas y flores que están parados hace tiempo. También hemos empezado a avanzar en el convenio de oficinas y despachos en Santa Cruz de Tenerife y los que nos diferencia mucho con respecto a lo firmado son los salarios pactados en hostelería en Tenerife, que fue firmado por otro sindicato afín a la patronal hostelera y ha dejado al pie de los caballos a los trabajadores. Nos preocupa la subida media pero más nos preocupa el poder adquisitivo, el que se suba el salario pero los precios suban más.