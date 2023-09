Las grandes fortunas canarias disparan su patrimonio en plena crisis

Las grandes fortunas no entienden de crisis. No al menos las de Canarias. Los más acaudalados del Archipiélago, un selecto grupo que apenas representa el 0,3% de la población, no solo se mantienen indemnes frente a la crisis, sino que incluso han logrado incrementar su riqueza. En las Islas hay más millonarios que nunca y amasan la mayor suma de la historia en inmuebles, bonos, acciones, depósitos, fondos de inversión, seguros, joyas, vehículos de lujo... En 2019, el último año del corto período de bonanza económica entre el final de la Gran Recesión y el comienzo de la crisis de la covid, ese 0,3% de la población canaria controlaba bienes y derechos por un montante equivalente al 47,5% del Producto Interior Bruto (PIB) regional. En 2021, según los datos del Impuesto sobre el Patrimonio publicados este lunes por la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), la riqueza de los ultrarricos isleños ya equivalía al 56% del PIB, es decir, a más de la mitad del valor de todo lo producido por la economía de la Comunidad Autónoma a lo largo de ese mismo año (2021). No en vano, mientras que las empresas y familias, en general, se han depauperado desde el estallido de la pandemia, las grandes fortunas han aumentado su caudal.

En 2019 había en Canarias 6.477 millonarios. 6.477 declarantes del Impuesto sobre el Patrimonio, que es un tributo que están obligadas a liquidar las personas –personas físicas, ciudadanos– que posean bienes y/o derechos por más de 700.000 euros sin contar la vivienda habitual, que no se incluye en el cálculo siempre que su valor no supere los 300.000 euros. Además, toda persona con un patrimonio bruto de más de dos millones –excluidas las deudas y la vivienda habitual– también está obligada a hacer la declaración. Pues bien, aquellas 6.477 grandes fortunas que la AEAT contabilizaba en la región en 2019 ya eran 6.782 en 2021, de acuerdo con la declaración del impuesto presentada el año pasado. 6.477 en 2019, 6.584 en 2020 y esas 6.782 en 2021. Así que el particular grupo de los millonarios del Archipiélago no dejó de incrementarse ni en el caótico 2020, el año I de la pandemia de coronavirus, el año de la parálisis de la economía y el año de la desaparición de los turistas. En otras palabras: cada año hay más ultrarricos en las Islas –por más que su peso en el conjunto de la población sea insignificante– y cada año crece su patrimonio. Mientras la economía isleña se desplomaba, los más acaudalados veían crecer su patrimonio Esas 6.782 grandes fortunas que hay en la Comunidad Autónoma superan con creces los mínimos que obligan a liquidar el Impuesto sobre el Patrimonio. Cada uno de ellos maneja un caudal medio de más de 3,5 millones de euros –exactamente 3.518.983 euros–. Los 6.477 que había en el último ejercicio precrisis declararon bienes y derechos por un valor medio de 3,46 millones, con lo que no solo se ha incrementado el número de ultrarricos, sino que también se ha incrementado el patrimonio medio de cada uno de ellos. En definitiva, en los dos primeros años de la covid y de la crisis de precios –que se origina a raíz de aquella hacia abril de 2021–, el número de grandes fortunas aumentó un 4,7% y su riqueza conjunta se disparó un 6,5%. Y mientras esto ocurría, la economía del Archipiélago se desplomaba al mismo ritmo al que se vaciaban los hoteles y las playas, y en paralelo se vaciaban también los bolsillos de las familias y las cajas de las pymes. El PIB de Canarias ascendió en 2019 a 47.182,6 millones de euros. En ese ejercicio, los más acaudalados de la región declararon en conjunto un patrimonio de 22.417,5 millones. Dos años de crisis después, en 2021, la economía de la Comunidad Autónoma seguía sin recuperarse y el PIB se quedaba en 42.656 millones de euros, un 9,6% por debajo de las cifras prepandemia, según la Contabilidad regional del Instituto Nacional de Estadística (INE). Sin embargo, el patrimonio de las grandes fortunas, el patrimonio de ese 0,3% de la población, se disparó hasta los 23.865,7 millones. De modo que en el mismo período en que la renta de los isleños –el PIB es renta al fin y al cabo– se había hundido en casi diez puntos porcentuales, la riqueza de los ultrarricos se había incrementado un exacto 6,46%. La economía canaria perdió 4.526,6 millones de euros; las grandes fortunas ganaron 1.448,2 millones, de ahí que su caudal represente ya la friolera del 56% del PIB autonómico. La estadística de la AEAT muestra, además, que los más ricos del Archipiélago están también entre los más ricos de España. 0,3%

Porcentaje de la población

Las grandes fortunas de Canarias, esas con un patrimonio de más de dos millones de euros, apenas representan un 0,3% de la población de la Comunidad Autónoma.

23,9

Miles de millones de euros

Los más acaudalados del Archipiélago amasan una riqueza conjunta de 23.865,7 millones de euros, una cuantía equivalente al 56% -a más de la mitad- del PIB regional. De hecho, solo tres Comunidades Autónomas tienen grandes fortunas aún más grandes que las de Canarias. Los 8.903 millonarios de Baleares declararon el año pasado un patrimonio medio de prácticamente cuatro millones de euros; los 8.559 de Galicia declararon bienes y derechos por un importe medio de casi 6,7 millones; y los 20.030 de la Comunidad de Madrid hicieron lo propio por un caudal que, de media, superó ligeramente los 11 millones de euros, la mayor suma del Estado. Los ultrarricos de ninguna de las restantes 13 regiones del país disponen de un patrimonio medio que supere los algo más de 3,5 millones de sus colegas canarios. Ya en cifras nacionales, son 231.367 los declarantes del Impuesto sobre el Patrimonio. En su mayor parte residen en Cataluña –85.876–, la Comunidad Valenciana –27.615–, la Comunidad de Madrid –con los susodichos 20.030– y Andalucía –19.834–. Los 6.782 canarios –o al menos residentes en Canarias a efectos fiscales– suponen el 2,93% de los más ricos de España.