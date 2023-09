La Agencia Tributaria de España se encuentra en una constante batalla contra el blanqueo de capitales, el fraude fiscal y la evasión de impuestos. Para lograr estos objetivos, intensifica su supervisión de las transferencias bancarias realizadas por individuos y empresas, con el fin de identificar cualquier actividad que pueda parecer sospechosa.

Hacienda mantiene una colaboración cercana con las instituciones financieras, que están obligadas a informar sobre cualquier actividad inusual en las cuentas de sus clientes. Acciones como depositar grandes sumas de dinero, recibir ingresos de manera recurrente, solicitar préstamos o recibir cheques son acciones que desencadenarán alertas en el sistema.

Esta vigilancia también se aplica a las transferencias entre familiares, ya que si no se realizan adecuadamente, pueden dar lugar a sanciones por parte de Hacienda. Es fundamental recordar que, ante cualquier irregularidad con Hacienda, la excusa de "no sabía que no se podía" no es válida. El artículo 6 del apartado 1 del Código Civil establece claramente que "la ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento", lo que significa que desconocer una ley no exime de la obligación de cumplirla.

Límites para declarar a Hacienda

Aunque comúnmente se asocie la transferencia bancaria con el envío de dinero, la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales establece que solo deben declararse aquellas transferencias que provengan de dinero en efectivo, cheques, tarjetas prepago o en oro y metales preciosos.

Cuando el dinero entra o sale de España, debe notificarse a Hacienda si el importe es igual o superior a 10.000 euros o su equivalente en otra moneda. En el caso de transferencias entre familiares dentro de España, la notificación es obligatoria si el importe es igual o superior a 100.000 euros. Por lo tanto, Hacienda supervisa estas operaciones incluso si involucran a familiares o amigos.

Además, los bancos tienen la obligación de informar a Hacienda sobre ciertas operaciones, como ingresos y retiros de efectivo por montos superiores a 3.000 euros, préstamos y créditos con un saldo superior a 6.000 euros al 31 de diciembre, y operaciones realizadas con cheques por un importe superior a 3.005,06 euros.

El Impuesto de Sucesiones y Donaciones

Cuando una transferencia proviene de una donación, es posible que deba pagarse el Impuesto de Sucesiones y Donaciones. La cantidad de impuesto varía según la Comunidad Autónoma, pero en muchas ocasiones, especialmente en donaciones entre padres e hijos, no es necesario pagar impuestos hasta ciertos límites. Cuando la donación se hace en efectivo y no genera plusvalía, el donante queda exento de declararla en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).