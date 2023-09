A medida que se acerca el final del año, los pensionistas y jubilados empiezan a planear cómo disfrutar de la Lotería de Navidad en caso de resultar ganadores, además de prepararse para las festividades navideñas. Mientras tanto, la Seguridad Social se encuentra en proceso de preparación para otorgar la segunda paga extraordinaria del año, aunque acaba de anunciar un cambio en la fecha de la paga extra de noviembre.

Este cambio de fecha ha generado un gran interés, especialmente debido a los efectos de la inflación en la economía española, que afecta de manera significativa a los jubilados y pensionistas. A pesar de que las pensiones contributivas experimentaron un aumento del 8,5%, y las no contributivas mantuvieron un incremento del 15%, parece que estos incrementos no han sido suficientes para contrarrestar el impacto de la inflación.

Es importante tener en cuenta que no todos los pensionistas recibirán esta paga extra, ya que algunos reciben su pensión en 14 pagos anuales que incluyen dos pagas extras, mientras que otros la reciben prorrateada en 12 pagos mensuales. Esto no significa que cobren menos, simplemente no reciben un pago doble de su pensión dos veces al año. Además, aquellos que tienen pensiones más altas pueden recibir ingresos considerables, llegando a un máximo de 6.118 euros en el nuevo día de pago.

Qué día se cobra

La Ley General de la Seguridad Social establece que la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) debe efectuar el pago de la paga extraordinaria de pensión entre el primer y cuarto día hábil del mes siguiente, junto con la cuantía mensual correspondiente. Esto se debe a que, en teoría, las pensiones se abonan al mes vencido, pero en la práctica, se adelanta el pago desde el día 25 de cada mes. Por lo tanto, la próxima fecha de pago de la paga extra será el sábado 25 de noviembre de 2023.

Este cambio de fecha ha generado un gran interés, especialmente debido a los efectos de la inflación en la economía española, que afecta de manera significativa a los jubilados y pensionistas

Sin embargo, según la normativa, si esta fecha cae en un día festivo o fin de semana, el desembolso no se efectuará a las entidades bancarias colaboradoras hasta el siguiente día hábil. Por lo tanto, la fecha definitiva de cobro de la paga extra de Navidad será el lunes 27 de noviembre de 2023.

Algunas entidades bancarias, como CaixaBank, tienen la práctica de adelantar esta fecha de la Seguridad Social. Por ejemplo, el banco catalán suele anticipar el depósito de la pensión desde el día 24 de cada mes. Por lo tanto, los clientes de CaixaBank verán reflejado el ingreso de su "paguilla" el viernes 24 de noviembre.

Sin derecho

La totalidad de los pensionistas de la Seguridad Social, incluyendo jubilados, personas con incapacidad permanente, viudas, huérfanos y aquellos que reciben pensiones en favor de familiares, así como los beneficiarios del Imserso con jubilación e invalidez, recibirán su cuantía en las fechas mencionadas.

No obstante, una excepción aplica para los beneficiarios de incapacidad permanente derivada de accidente laboral o enfermedad profesional, quienes perciben sus pagos de manera prorrateada durante los 12 meses del año.