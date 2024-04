El alquiler vacacional de Airbnb más surrealista de Canarias

Hay un dicho en el mundo de Internet que dice lo siguiente: "lo que pides por AliExpress...lo que te llega", una frase que siempre viene acompañada por dos fotografías que comparan lo que te vendían y el producto final. Algo parecido ha ocurrido en Canarias en los últimos días, aunque en este caso no es la plataformas de ventas online, sino AirBnB.

Una pareja había alquilado en Tenerife, supuestamente, a través de la plataforma de alquiler vacacional, una casa de dos plantas y un extenso jardín. Finalmente no fue así y "lo que les llegó" fue una cabaña pequeña, con baño, eso sí, que estaba en el exterior.

Lejos de mostrar su indignación, la pareja se lo tomó con humor. "Yo buscaba un dormitorio la verdad... Incluso me daba igual compartir baño, pero no me esperaba vivir la experiencia de ir al baño bajo la lluvia", publicaba el usuario de TikTok @wisemmmmm en sus redes sociales.

Todo ello acompañado de varias fotos del anuncio -que tenía 97 fotos- del alojamiento, y de la realidad que tuvieron que afrontar una vez estaban en el lugar.

Una historia que no ha pasado desapercibida y ha sido compartida por @cabronazi, una de las cuentas de Instagram más seguida de toda España, además de Latinoamérica. Y no es para menos, ya que unas cerca de unas 100.000 personas -en el momento de esta publicación- han dejado sus impresiones sobre este surrealista anuncio.

El baño exterior / @wisemmmmm

La cabaña del establecimiento / @wisemmmmm

Polémica

Esto ha suscitado bastante polémica en las redes sociales, en donde han sido muchos los que han criticado este tipo de estancias turísticas.

"Yo soy Superhost de Airbnb desde hace 5 años... Si el hospedaje no coincide con las fotos y descripción el huésped está en todo el derecho de pedir reembolso y ayuda de Airbnb para conseguir otro hospedaje de inmediato", sostiene Yamil desde México.

Una explicación a la que Laura llega a la conclusión que funcionan mejor que Booking, otra célebre plataforma de alquiler turístico. "Perdí toda una tarde en Roma peleándome con ellos porque la habitación que reservé era tremendamente horrible. Agosto con 37 grados y no funcionaba ni el aire acondicionado ni apenas había ventilación. No nos devolvieron el dinero, y tuve que pagar otro lugar", explicó.

Esto es una moraleja de que "no hay que hacer caso a las fotos de internet".