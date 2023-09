La consejería de Educación del Gobierno de Canarias ha tenido que recurrir a la red de escuelas privadas del Archipiélago de forma urgente para que los niños canarios, de dos y tres años que están matriculados, puedan iniciar el curso 2023/2024.

Así lo señaló ayer el consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, Poli Suárez, en un encuentro con los medios en el que comenzó afirmando que «tenemos un problema, no lo hemos ocultado, y es que nada más aterrizar en la Consejería el pasado 17 de julio los técnicos de esta casa nos alertan de la situación en la que estabana las escuelas infantiles de dos y tres años». Por eso desde la Consejería «analizamos la situación y desde el minutos uno hemos comunicado que este curso 2023/2024 no iba a iniciarse para muchos niños de Canarias».

Falta de planificación

El origen de todo esto, para el consejero, ha sido la falta de planificación que tuvo el anterior ejecutivo para que se pusiese en funcionamiento las infraestructuras previstas a partir del 11 de septiembre que es cuando, oficialmente, se inicia el curso escolar. «El anterior Gobierno, presidido por Ángel Víctor Torres, no hizo los deberes y nosotros no solo estamos haciendo nuestros deberes sino también los que el gobierno de Ángel Víctor Torres no hizo», señaló Suárez.

«Por eso hoy planteamos una solución que es la mejor que podemos dar en estos momentos: que estos 1996 niños de Canarias no se vayan a quedar en sus casas". Y por ese motivo han llegado a un acuerdo con la Escuelas Infantiles de Canarias y las Escuelas Infantiles Municipales, con las que están hablando, «y que nos han facilitado toda su ayuda» para poder colocar esos niños en sus aulas. «Hoy estamos asistiendo a los padres a los que el anterior gobierno dejó en la calle como ocurrió en el 2022/2023 en el que tampoco iniciaron su formación en septiembre y muchos se incorporaron hasta enero de este año».

Para este curso el Gobierno de Ángel Víctor Torres había previsto en un total de 65 centros del Archipiélago la creación de 1.196 plazas de cero a tres años (en realidad, de dos a tres) cuya puesta en funcionamiento requería de obras que, a la llegada del nuevo Ejecutivo, no solo no habían comenzado sino que en muchos casos no estaban licitadas o adjudicadas.

Es una medida temporal y estos alumnos serán reubicados durante el curso en la pública

Además, y pese a haber autorizado también la matriculación del alumnado en dichas plazas, el Gobierno anterior había previsto que esos trabajos durasen, al menos, dos o tres meses desde su adjudicación, por lo que era materialmente imposible que estuviesen listos antes de octubre, una situación que ya se había producido al inicio del curso anterior provocando el caos entre las familias, a las que entonces no se dio ninguna solución, a diferencia de ahora.

El Gobierno destinará, por tanto, 4 millones de euros para que todos los niños nacidos en 2021 y cuyas familias los hubiesen matriculado en el primer ciclo de Educación Infantil en centros públicos cuyas obras no estén aún terminadas, puedan ser escolarizados este curso. El alumnado afectado, será derivado, temporalmente y de forma extraordinaria, a otros centros para que, de manera progresiva, vaya ocupando sus plazas correspondientes a medida que terminen las obras. «Dijimos que buscaríamos una solución para estos niños y lo hemos hecho. Se trata de una situación temporal y extraordinaria para evitar un serio perjuicio a las familias provocado por el anterior Gobierno de Canarias», afirmó Suárez.

El consejero subrayó que se trata de una solución temporal «ya que desde el momento en que se vayan acabando las obras irán a esas aulas públicas» y afirmó que se van a situar a esos niños en más de 50 escuelas infantiles autorizadas por la Consejería de Educación. Suárez explicó la realidad de la situación de la siguiente manera: «Hay dos lotes. El lote B ya están en marcha y puede que esos 600 niños se incorporen en el mes de enero y se salgan de la escuela privada. Pero hay un lote C, con otros 600 niños, que no podrá acceder al sistema público este año por las dificultades de que concluyan antes las obras previstas». Esto es así porque el lote B se está ejecutando y antes de diciembre no acabarán de terminarse. Pero el lote C aún no se ha puesto en marcha, por lo que estos 600 estarán en una escuela privada o una infantil», añadió.

El consejero Poli Suárez achaca el problema a la falta de previsión del anterior ejecutivo

Poli Suárez añadió que «los padres pueden elegir el centro que mejor les convenga para llevar a sus hijos a donde más cómodo sea». Y añadió que «hay 65 docentes que hemos incorporado a esos centros como apoyo». Y estos docente pueden incluso elegir centros cerca de sus domicilios. El consejero subrayó que «no hemos cogido ni un solo día de vacaciones. Porque hemos hecho los deberes que no se hicieron». Y puntualizó que «lo que no se puede hacer es engañar a los padres y a las m adres porque a un padre o a una madre no le importan de donde se saque el dinero, lo que le importa es que sus hijos vayan a los centros. Y eso es posible gracia a este Gobierno porque de lo contrario estos niños, al igual que en el curso 2022/2023 no hubiesen iniciado sus clases».

En este punto Suárez aclaró que «yo puedo entender que Ángel Víctor Torres no estuviese informado, pero lo mínimo que se despacha es levantar el teléfono y pedir información de lo que está pasando. Y arrimar el hombro. Porque el diálogo en esta Consejería es una realidad, no solo con los partidos políticos, sino con toda la comunidad educativa, lo hemos demostrado desde el minuto uno. No hemos parado de escuchar a los colectivos por un diálogo que venían reclamando desde hace tiempo», finalizó.