Oswaldo Betancort: «El pacto en cascada podría dar sus frutos en Lanzarote»

¿Qué se le pasó por la cabeza la noche de las votaciones? No se supo que usted iba a ser presidente del Cabildo hasta bien entrada la madrugada.

Se me pasaron muchas cosas, pero yo tenía más información que el resto. A la una y media, cuando teníamos una diferencia de 500 votos con el PSOE, me llamó el alcalde de Tinajo y me dijo: «Felicidades, en la mesa de La Vegueta acabamos de arrasar con 300 votos, ya solo tenemos 200 de diferencia». Después me llamó mi gente en Teguise, que estaban tomando café, reponiendo fuerzas como se dice, y me dijeron: «Oye, felicidades porque has ganado en todas las mesas de Teguise. Vamos a empezar a verter los datos a la Junta y oye, esto no es broma». En ese momento lo primero que pensé fue: aquí no se duerme nadie. Así empezó la pugna. Dos votos arriba, dos votos abajo hasta conseguir en Yaiza la diferencia de 69 votos.

En el momento en el que se hizo oficial el sorpasso ¿cuál fue el sentimiento?

Gratitud por la legitimación que me ha dado la ciudadanía y por el trabajo de todos los colectivos que han hecho posible el programa de Coalición Canaria. Gratitud por las mujeres y hombres que me acompañan. Gratitud por todo el esfuerzo colectivo. Gratitud porque a pesar de haber perdido en todo el municipalismo prácticamente, salvo en Tinajo, dimos la vuelta a los resultados a nivel insular. Tengo que felicitar al Partido Socialista porque ha ganado en los municipios, pero a nivel insular los electores han rechazado la política sectaria y partidista de Dolores Corujo, que ha gobernado para unos pocos y no para todos. Aquí se viene a gestionar, no meterse con nadie, ese es el mensaje que he defendido en estas elecciones.

Hablando de Corujo, unos días antes de las votaciones declaró que usted había puesto en marcha una campaña sucia contra ella. ¿Lo comparte?

No comparto eso ni muchas cosas que dijo.

Según la socialista su equipo difundió que le habían quitado el carné por conducir ebria, algo que ella afirma que es un bulo.

Yo jamás le voy a decir a nadie si tiene carné o no tiene carné. Eso es problema de cada uno. No sé por qué salió a declarar eso, fue una sorpresa para mí y para muchos. Ni soy el que dirige y da directrices a un medio de comunicación, ni utilicé la furgoneta de mi amigo Pedro San Ginés. No perdí ni un minuto en contestar algo que para mí era banal. Me centré en hablar de Lanzarote y La Graciosa porque sabía que me querían llevar a ese terreno y no iba a caer.

San Ginés asegura que PSOE y Coalición están en las antípodas en Lanzarote, sobre todo respecto a la forma de gobernar de Dolores Corujo. ¿Piensa lo mismo? Ahora hay que empezar a pactar...

En Canarias se está fraguando un pacto entre el Partido Popular y el de Coalición Canaria. Un acuerdo que dará estabilidad a muchas instituciones, sobre todo al Gobierno de Canarias, pero también a muchos cabildos y muchos ayuntamientos. En Lanzarote es sencillo, salvo en el Ayuntamiento de Teguise, en el que hace falta otra fuerza política. Hay que buscar quién es el tercero en discordia.

También habrá pacto CC-PP para el Cabildo y Arrecife ¿no?

Lógicamente, daríamos más estabilidad a esas instituciones. La mesa de negociación está dando sus frutos y creo que en breve se presentarán.

Entiendo entonces que usted está de acuerdo con los pactos en cascada.

Sí.

Lo digo porque al secretario general de CC en Fuerteventura, Mario Cabrera, no le ha gustado tanto la idea.

Yo en principio estoy de acuerdo con que los pactos sean en cascada y con unas directrices claras. No sé lo que pasa en Fuerteventura, pero creo que ese pacto podría dar muchos frutos en las instituciones de Lanzarote. Aquí el PSOE y el PP han pactado y viendo los datos parece que los votantes populares han castigado a su partido en las urnas por pactar con la izquierda.

¿Está en conversaciones con el PP para repartirse entre ambos la corporación insular?

Por supuesto. Es una de las cosas que hemos adelantado. Vamos a negociar en esa mesa para buscar un equilibrio que contente a las dos formaciones políticas, pero sobre todo para generar estabilidad en la institución y garantizar bienestar social a la ciudadanía.

Coalición cuando era usted alcalde llegó a conseguir la mayoría absoluta en Teguise, pero parece que con su relevo, Olivia Duque, no ha ido tan bien. ¿Cree que Teguise ha castigado su marcha?

Puede ser. Yo acostumbré a la ciudadanía a mucha cercanía, a mucha empatía. Es verdad que Teguise me impulsó al Cabildo, saqué un 38% del electorado, mientras, a nivel municipal, el PSOE fue la primera fuerza, pero sacó un 28%, casi diez puntos menos. A nivel insular me votan a mí, pero después no votan a mi marca en el municipio. Eso tiene una reflexión, pero estoy convencido de que desde que se coja el Ayuntamiento, la alcaldesa –Duque– empezará a gobernar y que le va a gustar a la ciudadanía.

¿Cuáles serán sus prioridades como presidente del Cabildo?

Recuperar el concierto social para las personas más vulnerables, así como intentar que el sector primario sea un sector que genere empleo. Mi prioridad también es intentar recuperar la imagen internacional de Lanzarote. Son muchas cosas. De lo que sí tengo ganas es de que se convoque el pleno. No voy a pedir los 100 minutos de gracia, ni un segundo voy a perder. Quiero empezar a hacer auditorías en empresas públicas como el Consorcio de Emergencia.

Respecto a las políticas de Corujo. ¿Hay algo que usted piense que hay que revertir?

El concierto social. Es imposible que una administración lidere de forma directa la atención a las personas con discapacidad y más vulnerables con esto. Por tanto, lo primero que hay que revertir es ese concierto con los agentes implicados. Para eso vamos a tener a la figura de Marciano Acuña. Lo bueno lo voy a potenciar y lo malo lo voy a corregir.

Lanzarote no está saturada de turistas, el problema es que ha estado mal gestionada

¿Piensa eliminar la declaración de Lanzarote como isla saturada a nivel turístico?

Lanzarote no está saturada, el problema es que ha estado mal gestionada. Es importante recuperar nuestra imagen más internacional. Hay que ir a los países emisores a pedir disculpas, a ponernos a disposición de ellos, es una de las cosas que voy a hacer. Me tocará viajar un poco para recuperar la confianza en la marca Lanzarote.

¿Cree que será mucho más fácil trabajar en el Cabildo con Fernando Clavijo como presidente en el Gobierno de Canarias?

Sí, Fernando es una persona muy cercana, es una persona que entiende la realidad de Lanzarote y La Graciosa. Cuando él era presidente y yo alcalde jamás me falló. Siempre te coge el teléfono, cuando le pides algo, ahí está. Estoy convencidísimo de que Fernando va a ser un gran presidente para Lanzarote y va a recuperar el peso específico de la isla en el conjunto del Archipiélago.

Por último, ¿cómo ve la convivencia de los grupos en la institución? En especial con la entrada de Vox.

Bien. Son fuerzas políticas que tienen representación a través de las urnas. Hay que ser respetuosos con ellas y en principio yo lo veo bien. Todo lo que sea con consonancia, educación y respeto ningún problema. Vamos a ver de qué forma se integrarán en el arco. La política de Vox con respecto al Cabildo la desconozco.

Coalición no quiere sentarse con ellos.

En principio no, no han formado parte de ninguna negociación. A nivel de Cabildo una de las cosas que sí voy a hacer es respetar a todas las fuerzas políticas y en este caso pues no nos hace falta el pacto con esta formación que llega nueva.