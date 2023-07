Al presentarse por Lanzarote, ¿qué cuestiones ve importantes trasladar a la cámara alta?

Fiscalizar las leyes aprobadas y que se apliquen a las características y la idiosincrasia nuestra pudiendo añadir enmiendas. Por poner un caso, lo hemos visto con el tema de la vivienda que ha de adaptarse a los ciudadanos de Lanzarote y La Graciosa porque más del 80% de la demanda habida no reúne suficientes condiciones, por tanto, hay que abogar por la creación de inmuebles públicos. De la misma forma, hay que seguir, como buenos nacionalistas, luchando por el Régimen Económico y Fiscal (REF), aparte de insistir en la utilidad de nuestras bonificaciones porque somos islas periféricas que necesitan moverse en avión y barco y afecta a la contratación de nuestros artistas a causa de los costes extras, al igual que ocurre en el deporte.

Por otra parte, hay que seguir luchando por el cumplimiento del 100% de los convenios de carreteras con Canarias y seguir trabajando por esas compensaciones fiscales. Incluso, a día de hoy hay problemas con paqueterías para que envíen productos a Canarias. Si hablamos de sector primario, trabajaremos para que la flota de nuestros atuneros tengan por lo menos un 12% de la cuota del atún rojo. Y exigiremos tener presencia en las relaciones bilaterales con Marruecos.

En la pasada legislatura, el Senado adelantó a partir de una pregunta de Fernando Clavijo que los viajes Obligado Servicio Público (OSP) se estaban ultimando con Lanzarote.

No tengo constancia, pero tenemos que hacer entender que la sociedad canaria va a elegir quién nos va a representar. La historia nos lo ha dicho, llevar representantes de partidos estatales, como del PSOE o PP, y siempre están bajo el yugo de un jefe que le hace acatar órdenes. Un ejemplo muy gráfico es el País Vasco que, a través del PNV, cumplen con ellos, mientras que con La Palma y la emergencia, no. Lo importante es tener gente valiente y no obediente.

Al anunciar ahora su candidatura al Senado, ¿cómo explicaría a los vecinos la utilidad de esta cámara?

Nos toca dar la información a la ciudadanía. Por ejemplo, he fiscalizado el trabajo del senador de Lanzarote, Francisco Manuel Fajardo, y no veo preguntas sobre la migración en Lanzarote cuando sí por el CATE (Centro de Atención Temporal de Extranjeros) de Tenerife. Así que, tenemos la labor de segunda lectura y mi garantía es que cada vez que vea una nueva ley la aplicaré en mi tierra y haré las enmiendas que sean necesarias para que sean efectivas. Ese es el mensaje que intento dar.

¿Qué requerirá sobre el CATE?

Si era legal y si cumplía todas las condiciones. También, preguntaré por qué no tenemos esas infraestructuras y por qué no se invierte dada la carga migratoria que tanto afecta a nuestras costas.

¿Cómo alternará un cargo y otro?

Me toca la oposición en el municipio de Yaiza. Tenemos un grupo sólido y bastante ilusionado, así que por ganas de trabajo no seráy afrontaremos con mucho cariño esta labor. Ahora mismo estamos en un proceso de reuniones con los colectivos, cofradías, el sector turístico y la Cámara de Comercio.