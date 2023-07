Jimena Delgado: «El PP recortará el exceso de gasto público de Sánchez»

¿Cuáles son lo grandes compromisos que adquiere el PP con Canarias?

El Partido Popular adquiere grandes compromisos con España. Entendemos que lo más importante es recuperarnos de lo que nos están dejando, que no es un país que va como una moto, como dice Pedro Sánchez. Es un país desunido y que ha perdido la confianza en lo más importante: la Constitución y las instituciones. Nuestro primer objetivo es reconstruir España desde el punto de vista económico, social e institucional.

¿No hay políticas específicas para el Archipiélago?

Canarias ha estado muy desatendida por el Gobierno de Sánchez y por los diputados socialistas. Nuestro primer objetivo para el Archipiélago es recuperar el respeto al Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias, porque en estos cinco años no se ha respetado un derecho reconocido en el Estatuto de Autonomía y que nos iguala al resto de españoles y europeos. El segundo objetivo es paliar la falta de política migratoria, porque Canarias ha sido abandonada ante la triste llegada de inmigrantes irregulares. Las Islas se han convertido en un muro de contención de la inmigración irregular que llega a Europa, lo que ha ocurrido por la voluntad de Pedro Sánchez y con la connivencia de Ángel Víctor Torres. En tercer lugar, pondremos fin al abandono que hemos sufrido en cuanto a políticas de agua, pues Fuerteventura vive una emergencia hídrica.

¿En qué se beneficiarían las Islas si Feijóo llegara a La Moncloa?

En todos los sentidos. Feijóo ha demostrado conocer la realidad canaria y es muy sensible con ella. Feijóo no viene a gobernar el país dando privilegios a los que le ayudan a estar en el poder. Sin embargo, Sánchez no ha reformado el sistema de financiación autonómica porque le interesaba beneficiar a las comunidades autónomas que le ayudan a gobernar. Ha ido apoyando con dinero de todos los españoles a las comunidades autónomas en las que gobernaba el PSOE, excepto a Canarias. Feijóo aspira a gobernar con una mayoría suficiente con la que no tenga que deber favores a nadie, por lo que nos va a tratar igual que al resto de los españoles, pero siempre teniendo en cuenta nuestras diferencias.

¿Cree que los diputados canarios que forman parte de formaciones de ámbito nacional pueden defender al Archipiélago en Madrid?

Ese es un mantra que usan los partidos nacionalistas, que se consideran la voz de Canarias en Madrid. Pero son partidos que no aspiran a gobernar España, aspiran a tener uno o dos diputados. Si es cierto que, cuando los han logrado, su voto ha sido crucial para determinadas decisiones. Nosotros aspiramos a conseguir cuatro o cinco diputados por Las Palmas y defenderemos a muerte los intereses de Canarias y lo haremos, además, con sentido común. Venimos a gestionar el dinero con transparencia, con una buena gobernanza y con ejemplaridad. No nos olvidemos de que la demanda que tiene Canarias, igual que el resto de las autonomías, se traducen en dinero. Lo importante es que a España le vaya bien y para eso es importante que gobierne el Partido Popular. A partir de ahí, los diputados canarios, aunque seamos del Partido Popular, estaremos vigilantes para que el reparto entre comunidades autónomas sea correcto.

¿Es partidaria de forjar una gran coalición PP -PSOE?

Lo importante es asegurar la gobernabilidad de España. A Sánchez se le propuso unir las elecciones autonómicas con las generales, por ahorro y buena gestión del dinero público, pero no quiso por una cuestión de intereses. Ahora, adelanta las generales y las coloca estratégicamente el 23 de julio, fecha que está suponiendo un gasto público tremendo e incluso una merma de ingresos económicos para el país, por los viajes y las vacaciones que se han tenido que suspender. Después de este sacrificio que hacemos todos los españoles, no nos podemos permitir que después del 23J no se pueda constituir un gobierno. A pocos días de la cita electoral, entendemos que este escenario que usted me plantea no es el que reflejan las encuestas. Todo apunta a que el PP pueda incluso llegar a gobernar en solitario o, al menos, con una mayoría suficiente que le permita aplicar las medidas y las políticas que entendemos que hacen falta en el país.

Las migraciones son un tema sensible para Canarias. ¿Cuál es la propuesta del PP para frenar este drama humanitario?

Volver a hacer lo que se hacía cuando gobernaba Mariano Rajoy. Desgraciadamente, el problema de la migración irregular siempre ha existido y en Canarias lo sufrimos porque somos frontera europea. Con el PP en el Gobierno, la inmigración irregular ha estado contenida, pues en la última etapa de Rajoy llegaron unos 415 inmigrantes irregulares a las costas canarias y con Pedro Sánchez hemos llegado a superar la cifra de 23.000. Sánchez ha dado por zanjada la ruta mediterránea y, voluntariamente, ha forzado a que todas esas personas salgan por la mal llamada ruta canaria, poniendo en peligro sus vidas. Después de superar la peligrosa travesía, los han mantenido en centros improvisados y hacinados.

¿Qué medidas impulsarán para que esa situación no se repita?

La inmigración irregular que llega a Europa es un problema de Europa, no solo de España, pero Pedro Sánchez ha querido convertir a Canarias en el muro de contención. El Partido Popular obligará a que el resto de comunidades autónomas y el resto de Europa se solidarice con este problema. También retomará los convenios bilaterales con los países de origen y se actualizarán los sistemas de repatriación. Además, se reforzarán las plantillas y los recursos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, algo que considero inaudito que no se haya hecho ya. Cuando estemos gobernando estableceremos una política migratoria con sentido común, de la mano de Europa y, sobre todo, pondremos los medios para que todo vuelva a su cauce. Un ejemplo de la dejadez del Gobierno de Sánchez es el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (Sive) de Lanzarote, que se adquirió en la época de Rajoy y todavía no se ha puesto en funcionamiento, con lo que se ha quedado obsoleto y habrá que adquirir uno nuevo.

¿Qué posicionamiento mantendrán con respecto a Marruecos y el Sáhara Occidental?

Lo primero que hará Alberto Núñez Feijóo es averiguar qué ha pactado Pedro Sánchez con Marruecos. Sin saber eso es imposible posicionarse. Con esa falta de transparencia y sin saber lo que hay detrás, el Partido Popular no puede plantear una alternativa.

¿Qué mensaje le transmiten en la calle y en los encuentros de campaña?

Estamos exprimiendo al máximo los días que quedan de campaña, porque para nosotros es muy importante hacer llegar nuestro mensaje hasta el último rincón de las Islas. Estamos detectando que la gente quiere un cambio. Las familias quieren llegar a fin de mes y poder hacer la compra con su suelo. La ciudadanía no quiere ayudas, quiere tener un trabajo digno. Sánchez saca pecho de los datos de empleo, pero se trata de empleos fijos discontinuos. Hay mucha gente que lo está pasando mal con trabajos precarios y quieren prosperar para sacar a sus familias adelante. No quieren más engaños, no quieren más crispación. La gente está cansada de tanta división: hombre-mujer, rico-pobre, público-privado... Los españoles queremos estar unidos y, sobre todo, que nos cuiden, que nos den confianza y seguridad.

¿Con el PP llegarán tiempos de ajustes y de apretarse el cinturón, después de una etapa expansiva y de gasto social?

El Partido Popular recortará el exceso de gasto público de Pedro Sánchez. Vamos a reducir a 14 o 15 los 22 ministerios actuales, con todo lo que ello supone. No es quitar funcionarios, es quitar es el exceso de asesores. En ese caso sí que podríamos hablar de un recorte, pero es un recorte con el que entiendo que todos los ciudadanos estamos de acuerdo. Reducir los ministerios no significa que vayamos a gestionar peor, todo lo contrario. Significa que vamos a utilizar el dinero para devolverlo a los ciudadanos. También hemos anunciado bajadas de impuestos, porque Sánchez ha sido el presidente que más impuestos ha subido, algo que no tiene sentido en un contexto inédito como en el que vivimos. Esta ha sido la época en la que más se ha recaudado por la inflación, que ha elevado el precio de los alimentos, y además se han flexibilizado las reglas de estabilidad presupuestaria por parte de Europa. Aún así, ha subido 42 impuestos en estos últimos cinco años y no ha solucionado ninguno de los problemas sociales que tiene este país. Ni la sanidad está mejor, ni están mejor las pensiones, ni está mejor la educación, ni están mejor los gastos sociales.

¿Qué impuestos quieren bajar?

Hemos anunciado que vamos a deflactar el IRPF de las rentas menores a 40.000 euros, es decir, las rentas medias de los trabajadores. También vamos a aplicar la reducción del IVA en la Península y espero que, como aquí tenemos un gobierno del PP con Coalición Canaria (CC), hagamos lo mismo con el IGIC, porque el Gobierno socialista no replicó la bajada del IVA en Canarias.

¿Cuáles son las líneas rojas que se marcan ante una posible negociación de Vox?

Nosotros hemos salido a ganar y aspiramos a gobernar con una mayoría suficiente para no tener que pactar con nadie. Si hubiese que pactar, el Partido Popular no va a renunciar a sus valores y sus principios, pero vamos a asegurar la gobernabilidad de España.

Feijóo ha afirmado que los derechos del colectivo LGTBI y de las mujeres son sagrados. ¿Qué piensa cuando escucha hablar de estos temas a los líderes de Vox?

Nosotros siempre hemos defendido los derechos de las mujeres. Como mujer y como madre, siempre me he sentido más protegida cuando ha gobernado el Partido Popular. El primer pacto de violencia de género de este país lo instauró el Partido Popular. Nosotros creemos en una sociedad libre, en la que cada uno viva feliz. Creemos en la tolerancia y en que las personas amen a quien quieran amar, desde el respeto y desde el amor.

El PSOE está usando los pactos PP-Vox como munición política. ¿Estas alianzas para conformar gobiernos regionales y ayuntamientos les pueden pasar factura?

No. Precisamente, ese fue uno de los motivos por los que Pedro Sánchez adelantó las elecciones. Estaba tan desesperado que pensó que podría usar ese tema como arma arrojadiza, pero los españoles se han dado cuenta. El otro día, Feijóo ofreció a Sánchez la posibilidad de un pacto para que esa situación no se produjese y le tendió la mano para firmar un acuerdo para que gobierne la lista más votada. Nosotros no queremos que gobiernen los extremos, ni por un lado ni por otro.

¿Qué cree que va a salir de las urnas el próximo domingo?

Nosotros vamos luchar hasta el último segundo para convencer al mayor número de personas posible para que nos apoyen. Estamos esperanzados y creemos que la gran mayoría de los españoles nos van a dar su confianza, con lo que seremos capaces de gobernar con una mayoría suficiente, sin tener que apoyarnos en otros partidos.