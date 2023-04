25·04·2023 17:05

Marco Aurelio Pérez promete atender los servicios y las infraestructuras que no funcionan

El aspirante a la alcaldía de San Bartolomé de Tirajana presenta una lista electoral con personas «preparadas, con capacidad de gestión y savia nueva»

El candidato de PP-AV a la alcaldía del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez, prometió este martes darle un giro a los servicios y las infraestructuras públicas municipales si logra el bastón de mando de Tunte en las próximas elecciones. «Nos presentamos porque aquí no hay tiempo que perder, es mucha la tarea pendiente y es mucho lo que necesita de nuestro trabajo. Es necesario que volvamos a trabajar para que avancemos porque son muchos los servicios que no funcionan y las infraestructuras que hay que reponer; hay muchas demandas insatisfechas», sostuvo.

