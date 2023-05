El certificado de resolución de jubilación es un documento emitido por el Instituto Nacional de la Seguridad Social y que se recibe cuando la persona ha alcanzado la edad de jubilación y que cumple con todos los requisitos para obtener una pensión pública de jubilación. En este artículo vamos a averiguar su importancia y los pasos que hay que seguir para poder obtenerlo de forma rápida y sencilla.

Las pensiones siguen siendo un tema de preocupación en España por parte de los contribuyentes que ven su futuro económico con preocupación. Según una encuesta realizada por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), el 90% de las personas piensan que las pensiones públicas serán su única fuente de ingresos y un 40% creen que no será suficiente para poder llegar a fin de mes.

El Gobierno de España ha decidido abordar la reforma de las pensiones con el objetivo de ligar esa cuantía al IPC anual para que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo con la subida de precios. En los Presupuestos Generales del Estado (PGE) quedó establecida una subida del 15% de las pensiones no contributivas para 2023 y también de un 8,5% de las contributivas. La primera de ellas se financian a través de los PGE y las segundas a través de los salarios de los trabajadores.

¿Qué es el certificado de resolución de jubilación?

El Certificado de Resolución de Jubilación es un documento emitido por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) que confirma la resolución de la pensión de jubilación de un individuo. Es un documento oficial que certifica que la persona ha alcanzado la edad de jubilación y cumple con los requisitos necesarios para recibir una pensión por parte de la Seguridad Social.

Se trata de un documento de vital importancia que acredita legalmente la situación de jubilación de una persona. Este certificado es requerido en numerosos trámites y gestiones, tanto a nivel administrativo como financiero. Algunos de los casos en los que se puede solicitar este certificado incluyen:

Trámites de pensión complementaria: Para solicitar una pensión complementaria o cualquier otro tipo de ayuda económica relacionada con la jubilación, es necesario presentar el Certificado de Resolución de Jubilación. Acceso a beneficios y descuentos: Algunas instituciones, empresas y organismos ofrecen beneficios y descuentos especiales para las personas jubiladas. Para acceder a ellos, es común que se requiera la presentación del certificado. Trámites de sucesiones y herencias: En los procesos de sucesiones y herencias, el Certificado de Resolución de Jubilación puede ser solicitado para acreditar el estado de jubilado del fallecido y determinar la asignación correspondiente.

¿Cómo solicitarlo a la Seguridad Social?

Para poder solicitar la jubilación es necesario hacer los trámites tres meses antes o después del último día de actividad laboral. Contar con el certificado de resolución de jubilación es esencial para asegurar un proceso fluido, sin complicaciones ni trabas administrativas. Obtener este documento es un proceso relativamente sencillo y se puede realizar de tres formas: de forma presencial, vía internet y a través de SMS.

Por internet

A día de hoy, muchos de los trámites con la Administración pública se puede hacer de forma online y lo mismo ocurre con el certificado de resolución de jubilación. El primer paso es identificarse en la Sede Electrónica del Instituto Nacional de la Seguridad Social y se puede hacer de tres formas distintas: DNI electrónico, Cl@ve Pin y el certificado digital. Después hay que ir al paratado de 'Ciudadanos' y elegir la opción de 'Pensiones'. Además, de esta forma también se puede hacer un seguimiento del estado de la solicitud.

De forma presencial

Por último, también está la opción de hacer el trámite de forma presencial, aunque cabe destacar se trata de la opción más lenta. Esta opción está destinada para aquellas personas que no se aclaran con los trámites electrónicos o no disponen de ningún tipo de identificación electrónica como el DNI electrónico y su número de teléfono no está en su base de datos.

Lo primero que hay que hacer es solicitar cita previa en el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Después hay que rellenar y firmar el formulario y entregarlo de forma presencial en el CAISS. Esta opción no evita desplazarse hasta las oficinas.

Vía telefónica

Otra forma de poder obtener el certificado de pensiones es a través de un SMS. Para ello también hay que acceder a la sede del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Una vez seleccionado el apartado de certificación de resolución de jubilación se puede elegir la opción ‘Vía SMS’. Cabe destacar que para que esta opción sea posible el número de teléfono debe estar registrado en la base de datos de la Seguridad Social.