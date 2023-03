«Antes de bajarme del escenario de Yumbo ya tenía dos ofertas de trabajo»

El año pasado fue segundo clasificado en Maspalomas, este año segundo en Santa Catalina, y ahora gana. Le han ascendido. ¿Qué sensación tiene? ¿Qué pensó cuando escuchó su nombre?

Estoy muy contento porque llevo mucho tiempo luchando por esto. Fue todo muy extraño. Cuando te eligen para pasar una preselección estás nervioso porque no sabes si te van a coger, porque no a todos los jurados les gusta lo mismo. Y cuando llegas a la gala y te sabes entre los favoritos, porque siempre se me nombraba como uno de los que estaría entre los dos primeros, quieres hacer caso omiso a esos comentarios para no hacerte ilusiones. Pero ya en el escenario cuando nombran al cuarto, tercero, segundo y primer clasificado, empieza a sonar entre el público y mis compañeros mi nombre. Pero, ¿y si no? Ya cuando me nombraron no pude contener la emoción y empecé a llorar. Muy pocas personas entienden cómo se vive esto y saben lo que significa para mi este título de Drag Queen del Carnaval Internacional de Maspalomas.

¿Y qué significa?

Llevo vinculado al carnaval desde 1997, cuando comencé en una comparsa infantil. Sabía que iba a ser carnavalero cerrado y desde entonces no me he desvinculado de estas fiestas. Y tengo a Baracoa, la comparsa ganadora.

¿Cuál es su secreto para atesorar tantos reconocimientos?

Esto no tiene misterio: el secreto es la constancia, la dedicación y sobre todo el cariño que pongo cuando hago las cosas. Esto no lo hago por compromiso ni por un premio en metálico; la satisfacción es algo personal y eso es lo que realmente me lleva a hacer cosas grandes. Y ojo, el trabajo no es solo mío, porque sin los patrocinadores y el equipo que tengo detrás y que trabaja conmigo día y noche, Ácrux no existiría.

Todo por la corona era el título de su fantasía. ¿Qué es capaz de hacer por conseguir sus metas?

Todo. Yo no tengo barreras y muchísimo menos tengo miedos. No tengo miedo a nada, pero sí respeto. Me he enfrentado a situaciones muy difíciles que han sido un reto para mi sin miedo alguno; el fracaso también es un aprendizaje.

En su espectáculo mostró un concurso de talentos y se llegó a caracterizar de Celia Cruz y de Anitta. ¿Qué quiso contar?

Estaba inspirado en el programa Drag Race y la serie Pose, shows de transformistas que van a luchar por una corona. Por eso lleva ese título, primero por la corona drag a la que yo aspiraba y porque realmente, en el espectáculo, voy a un programa de televisión a luchar por ganar. Y escogí los ritmos latinos, ¿y quién mejor que Celia Cruz con esa sangre latina?

¿Cómo vio la actuación desde dentro?

Yo salí al escenario con mucha energía, ni miré para los bailarines y me olvidé de atrezzo; solo me dediqué al jurado, al público y a mi interpretación. Esta gala era para mi, no como ganador, sino para disfrutarla y pasármelo bien después de muchos meses de trabajo, incluso me olvidé de que había un premio. Si no conseguía el objetivo de ganar, por lo menos quería salir de la actuación satisfecho por haberlo disfrutado y haberlo hecho bien.

¿Tienen algo en común Neftalí y Ácrux?

Mucho. Soy una persona polifacética y aparte del drag me dedico al transformismo.

A partir de ahora, ¿qué?

Anoche [por el jueves] antes de bajarme del escenario me salieron varias cositas que obvio que contaré, pero cuando esté totalmente cerrado. Fueron dos propuestas de trabajo súper importantes para mi que ya estaban medio miradas pero ahora prácticamente me las confirmaron. Parece que no, pero a nivel profesional también me hace enriquecer como persona. Una de las propuestas es en la isla y la otra fuera, de cara al futuro, pero tengo que pensarlo bien porque es un muy buen proyecto que me puede cambiar la vida, porque es muy acorde a mi. No tengo miedo y me voy a lanzar.

Esa es la vida de Ácrux pero, ¿cuáles son los sueños de Neftalí?

Neftalí tiene una meta: yo soy padre, tengo un hijo de 17 años y mi meta es que ante todo está mi hijo y quiero ser un ejemplo para él. Ahora está conmigo y es uno de los encargados de que nunca falle nada en los atrezzo junto a mi primo Josué, ellos hacen que nada falle en la puesta de escena. Es mi pilar más importante.

¿Qué previsiones tiene de jubilarse como drag? ¿Sigue aspirando a la corona de Santa Catalina?

Me lo he planteado muchas veces y este año aún más: Ácrux no dejará de existir pero sí dejará de presentarse a concursos. Todavía no tengo la decisión tomada, pero sí he barajado la posibilidad de colgar las plataformas de cara a los concursos. Respecto a Santa Catalina, yo ya me siento ganador, pero tendrían que cambiar muchas cosas para que me siga presentando. Este año por votación de las mesas profesionales fui el ganador de la gala, pero el voto del público me relegó a segundo clasificado; me perjudicó.