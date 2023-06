La Cooperativa Agrícola del Norte grancanario rubrica su centenario

«Cien años de lucha por la unidad y profesionalidad, por la democracia, participación y transparencia en el sector primario de Gran Canaria», reza como lema en la contraportada del libro que la Cooperativa Agrícola del Norte de Gran Canaria decidió encargar al historiador y filólogo Sergio Aguiar Castellano con motivo del centenario de la entidad. El texto acaba de ver la luz a través de la editorial Edigeca que dirige Carmelo Santiago Casañas.

Será presentado este viernes a las 12:00 h. en el marco del último acto programado por el centenario. Tendrá lugar en la nave que la Cooperativa Agrícola del Norte posee en Bañaderos. Después se procederá en el mismo lugar a la apertura de una vasta exposición de fotografías antiguas y recientes del cultivo y empaquetado de plátanos por la entidad, repartida en grandes paneles a lo largo de unos cuarenta metros. La muestra ha sido coordinada por Luis Jiménez Mesa, con su clásica pericia profesional como diseñador. La vicepresidencia del Gobierno regional y la presidencia del Cabildo grancanario han comprometido su presencia, además de los alcaldes de la comarca.

El volumen elaborado por Sergio Aguiar consta de 402 páginas y casi trescientos elementos gráficos, abarcando el siglo de vida de la aventura empresarial desde su inicio como Sindicato Agrícola un 30 de marzo de 1922, hasta el pasado año. La investigación pone al descubierto los poderosos argumentos que indujeron a su creación, particularmente la rapiña de exportadores e intermediarios en perjuicio de los agricultores.

Ricardo Díaz, presidente: «Pasado un siglo las cosas en el sector siguen en estado semejante en cuanto a la unidad de precios y venta»

El relato continúa con los múltiples avatares en el curso de su trayectoria hasta acabar adaptando la denominación primitiva a la actual. Vivencias, situaciones dispares y personajes varios –con mención especial para José Samsó Henríquez, clave en la fundación-, todos ellos asociados a las vicisitudes del momento durante un siglo, van desfilando por sus páginas con el aval de multitud de referencias bibliográficas que permiten potenciar su rigor descriptivo.

Diversidad de fuentes

El autor valora positivamente el logro final de esta obra: «Después de mucho esfuerzo el resultado es una edición cuidada, en la que Carmelo Santiago, en calidad de editor, y Luis Jiménez Mesa han realizado un gran trabajo de conjunto, fruto de la preocupación e interés demostrados por la propia Cooperativa».

Confirma que sus principales fuentes de investigación han sido las actas del consejo de administración y las juntas generales ordinarias y extraordinarias del antiguo Sindicato: «Sus contenidos fueron fundamentales para conocer el devenir de la institución. Por fortuna se han conservado para propiciar examinarlos exhaustivamente. Pero no han sido las únicas fuentes. La prensa de carácter histórico archivada en museos y hemerotecas también fue de gran importancia para conocer la evolución de la empresa. Hemos consultado igualmente otros archivos y bibliotecas en Canarias, la Península, Francia, Italia e Inglaterra, con el objetivo de enriquecer esta historia con documentos y fotografías».

Sergio Aguiar confiesa que uno de los aspectos que le han llamado la atención en su quehacer investigador con las actas es «la magnífica labor que en sus comienzos fue desarrollando el Sindicato Agrícola capitaneado por don José Samsó Henríquez para acceder a los mercados europeos. Una tarea titánica, con luces y sombras, éxitos y fracasos. Digno de destacar en todo caso, ya que enfrente tenía a grandes empresas inglesas que monopolizaban prácticamente el mercado internacional del plátano».

Responde que la condición de militar de José Samsó no fue relevante en los inicios de esta experiencia empresarial: «Cuando creó el Sindicato en 1922 era teniente auditor, no el mando castrense de alta graduación que alcanzaría años más tarde. Pero sí es cierto que contaba con una formación universitaria sobresaliente, tres licenciaturas: Derecho, Farmacia e Historia. Había regresado de Alemania, donde ejerció como representante del Gobierno español en una misión internacional de visita a campos de prisioneros, tras la Primera Guerra Mundial. Volvió de allí empapado de las teorías del movimiento cooperativista existente en Europa. Y ante el monopolio de los ingleses, propuso aquí la creación del Sindicato del Norte. Y lo plantea claramente con una interrogante: ¿Para qué producir si no disponemos de mercados donde colocar la fruta, o bien, si el único exportador nos paga la fruta al precio que le da la gana?».

Escollos comerciales

Ricardo Díaz Suárez, presidente de la Cooperativa Agrícola del Norte, prologa el libro de Sergio Aguiar, cuyo trabajo editorial elogia en repetidas ocasiones. No desaprovecha la oportunidad de analizar y señalar los avances y escollos que enfrenta esta entidad, hoy con más de 230 agricultores y una plantilla que oscila entre 48 y 80 empleados, según la coyuntura productiva.

El dirigente expresa en la introducción respecto al sector «cierta desesperanza al constatar que pasado un siglo las cosas permanecen en un estado semejante (a los inicios) sobre todo en cuanto a la comercialización de la fruta (…), en lo referente a la unión para precios y venta en común, compra conjunta de abonos y materiales de empaquetado, homologación de calidades, marcas únicas, etc.» Pese a estos problemas, reconoce progresos de su empresa en abaratar costes y modernización de instalaciones, disponer de agua propia y de un parque fotovoltaico, a la vez que mantienen una apuesta por la innovación y el respeto del Medio Ambiente.

Por su parte, la gerente de la Cooperativa Agrícola del Norte, desde mayo 2001, Alicia González Sánchez, economista y alumna aventajada de los profesores Antonio González Vieitez y Oscar Bergasa en la etapa universitaria, recuerda a este periódico que el año 2022 el récord en los precios del plátano para los agricultores «obedeció a la falta de producción palmera por causa de la erupción volcánica».

Diversificación de cultivos

«Sin embargo –agrega- el año 2023 arrancó con una producción muy elevada y anticipada respecto a la habitual, ante la ausencia de invierno y el pleno verano en que parece estamos anclados desde hace meses. En consecuencia, el exceso de oferta determina que los precios no sean buenos para los agricultores canarios». Apunta, no obstante, la previsión de que mejoren las perspectivas a corto y medio plazo por un posible descenso de la producción en Canarias durante las últimas semanas.

Lamenta que los precios abonados al cosechero no se correspondan con su esfuerzo y con los riesgos que afronta cada año en sus cultivos. «Es uno de los grandes retos pendientes para la continuidad del sector, y en el que mucho tiene que decir la gran distribución, cuyos márgenes en nuestros productos son muchas veces estratosféricos», sentencia Alicia González.

Alicia González, gerente: «El visto bueno de Europa a nuestro proyecto de cultivos subtropicales significará un antes y un después»

La gerente considera clave para el futuro la diversificación, en la que se incluye un proyecto ambicioso de cultivos subtropicales (papayo, mango y aguacates) que repercutirá en la creación de empleo de calidad y riqueza en municipios como La Aldea de San Nicolás «para generar en definitiva desarrollo económico e ilusión en la zona». Tal propuesta se encuentra sobre la mesa de la Comisión Europea. «El visto bueno de Europa significará un antes y un después en la agricultura de nuestra isla», asegura Alicia González.

La Cooperativa Agrícola del Norte grancanario registra hoy una superficie de 200 hectáreas dedicadas al plátano, más 20 para aguacate, 22 de mango, otras 20 a papayas, 18 a cítricos y 15 a hortofrutícola. La cifra de negocio en 2022 ascendió a 14 millones de euros frente a los nueve millones de 2021.

Para Alicia González son tan importantes los números como el clima laboral en el seno de la empresa, apartado que juzga con indisimulada satisfacción: «Disponemos de un equipo humano en su mayoría joven pero a la vez cualificado, con muchas ganas de hacer las cosas bien, ofreciendo además algo de igual relieve, su bastante humanidad».