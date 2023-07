San Bartolomé de Tirajana renuncia a tramitar el Plan General y opta por fórmulas más ágiles

El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ha renunciado a continuar con la tramitación del nuevo Plan General de Ordenación (PGO) después de más de 20 años de gestiones sin que todavía se haya aprobado el documento y opta ahora por las fórmulas de las figuras de las modificaciones menores del planeamiento para las áreas urbanas residenciales y el impulso de un Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad (PMM) que permita mejorar y desarrollar la zona turística del municipio. Ahora sigue vigente el plan de 1996.

Tras un pleno extraordinario celebrado este miércoles en Tunte, el primer teniente de alcalde y concejal de área de Urbanismo, Patrimonio Público y Vivienda, Alejandro Marichal, explicó que Gesplan, la empresa pública de planeamiento del Gobierno canario, redactó un documento que envió al Consistorio hace dos mandatos que quedó a expensas de un informe municipal que nunca se emitió. Por eso, los miembros del pacto conformado por PP-AV y CC han llegado a la conclusión de que en materia de Urbanismo la estrategia para por olvidarse del Plan General y abordar el planeamiento municipal con fórmulas de tramitación más ágiles y rápidas, como las modificaciones menores y los planes de modernización. «Así se agiliza el urbanismo y la economía del municipio», señaló.

La decisión se toma, añadió, para no seguir gastando dinero público en documentos que no terminan aprobados, porque el plan actual sigue vigente a pesar de todas las reformas legislativas o porque las cuestiones más conflictivas, como los suelos fuera de planeamiento, se pueden resolver con modificaciones parciales y no cambiando el plan general entero.

Así, previo informe del Órgano Ambiental Municipal, que el propio Marichal creó durante su etapa en el gobierno municipal del anterior mandato, en estos cuatro años se abordarán las modificaciones menores necesarias para legalizar los suelos, y viviendas, de núcleos como Lomo Los Azules, Lomo Las Cuatro Matas, Salobre, Salinas del Matorral, Lomo Palmitos o Media Fanega. Precisamente en el Pleno se aprobó el inicio una modificación menor del PGO para legalizar 30 viviendas que están distribuidas entre suelo rústico potencialmenteproductivo agrícola o suelo rústico de protección natural para pasarlo a la clasificación de suelo rústico de asentamiento agrícola.

El Ayuntamiento ha aprobado una inyección de 6,2 millones de euros para impulsar distintas áreas que carecían de presupuesto suficiente

«En este mandato vamos a centrar los esfuerzos no solo en el planeamiento, sino en la gestión urbanística, esto es, en recepcionar urbanizaciones, finalizar las que están inacabadas o liberar suelo para la construcción de viviendas públicas y privadas», agrega Marichal, quien además sostuvo que en ningún caso esta renuncia a la tramitación del PGO afectará a las inversiones y grandes proyectos previstos en el municipio, que el Consistorio pretende amparar bajo el paraguas de un PMM. «Vamos a facilitar la inversión buscando incentivos urbanísticos, fiscales y económicos», aseguró, para lo que el Ayuntamiento tendrá que «ir de la mano del Gobierno canario».

Sobre el fenómeno de la residencialización, Marichal señala que «estamos valorando cómo abordarla de la mano de los propietarios afectados».

Por otro lado, el Pleno aprobó una inyección de 6,2 millones de euros del remanente al presupuesto municipal para garantizar el funcionamiento de los servicios públicos. Así, incorporó 612.000 euros al área de Festejos, tras denunciar que el anterior grupo de gobierno solo dejó 40.000 euros, con el objetivo de abordar las fiestas deSantiago, San Bartolomé, Navidad y Reyes. Entre otros conceptos, se han aportado también 748.900 euros para asumir directamente la rehabilitación de varias urbanizaciones tras dos años con los expedientes paralizados en Gesvisur; otros 250.000 euros van a la creación de la Unidad de Respuesta Social para atender las urgencias de personas con necesidades; 2,4 millones para pagar facturas a empresas de mantenimiento de zonas verdes; 1,1 millones para el canon del vertedero de Juan Grande.