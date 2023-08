Dimite un edil de Forum Drago "por frustración y desilusión"

El nuevo edil del grupo de Gobierno de Ingenio, Adrián Ramírez, presentó ayer su renuncia al acta de concejal por Forum Drago por «tener frustración y desilusión», por «no estar a gusto ahí dentro» y porque «no es lo que esperaba». Aún así, solo tiene palabras de elogio para todos sus compañeros en la corporación: «Unos grandes profesionales y predispuestos siempre». Afirma que abandona la política tras su estreno. Rubén Cruz se postula como su sucesor.

Ayer hacía pública la entrega de su acta como edil alegando oficialmente «problemas personales y profesionales». Se trata de la primera baja que se registra en el actual grupo de gobierno, un bipartito entre Forum Drago y el PP.

Ramírez confesó que «personalmente no estoy muy bien y he decidido volver a mi trabajo».

"No es lo que esperaba"

Más allá de dar nombres o personificar su decisión, fue explícito al confesar que «esto no es lo que uno espera», en referencia a su estreno en la política, en este caso municipal, y subido al carro de Forum Drago, que titula el actual alcalde de Ingenio, José L. Fabelo.

En este tiempo y desde la conformación del gobierno tras las elecciones municipales en mayo, «no es lo que esperaba. Solo tenía otro tipo de visión desde fuera de lo que es la política» asegura.

En este sentido, incide en que «quieres hacer cosas pero no puedes, bien por las carencias que existen y que se pueden sumar a otros factores» .

El concejal Ramírez ostenta cinco áreas hasta que se haga oficial su renuncia al acta de edil: Comercio e Industria; Recursos Humanos; Nuevas Tecnologías; Régimen Interior; y Movilidad y Transportes. Un peso pesado dentro del gobierno municipal.

«Siento frustración y desilusión porque ves que puedes hacer más y hay cosas que hacer». Ramírez aclara también que en su cargo «no avanzo en mis proyectos y no puedo profundizar, y eso es injusto para todos».

«No es lo que esperaba y no estoy a gusto ahí dentro», confiesa el responsable, aunque no quiere personificar en nadie las cuestiones que lo han llevado a dimitir tras escasos días en sus cargos de relevancia.

También afirma que «no ha habido trifulcas con nadie» y que «se trata tan solo de un cúmulo de cosas. Tenía otra percepción de la Administración», vuelve a insistir.

Eso sí, tiene claro que «lo que he visto no me ha gustado», en relación a su mes y medio como concejal en Ingenio.

«Esperaba que fuera más dinámico», al tiempo que confiesa que «no está siendo fácil».

Recalca que no quiere darle mayor importancia y que no seguirá en política.

Ahora «voy a dar un paso adelante en referencia a que vuelve a ejercer en su oficio.

A última hora de la tarde de ayer se reunió con el resto de la formación de su partido, Forum Drago, y aclarar conceptos.

En todo momento, Adrián Ramírez mencionó que su decisión es por sobre todo también por su familia. Se despide con «un agradecimiento sincero hacia sus compañeros del grupo político Forum Drago-Nueva Canarias, hacia el resto de ediles de la corporación, así como por la confianza depositada por los votantes en las elecciones municipales de mayo». Ramírez valoró en su despedida «la predisposición del personal de la administración local y más concretamente los que se incluyen en las que hasta ahora han sido las áreas de su competencia».