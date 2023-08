La concejal socialista en el Ayuntamiento de Arucas Davinia Torres Padrón ha fallecido este domingo, 20 de agosto, tras luchar contra una dura enfermedad. Así lo han informado en redes sociales sus compañeros de partido, que han enviado sus condolencias a la familia de la joven.

Las redes se han volcado con Davinia Torres Padrón y sus compañeros no han dejado de publicar mensajes de cariño con una frase común: "Que la tierra te sea leve".

"Luchadora, trabajadora y socialista hasta el final. Esta tarde conocíamos la triste noticia del fallecimiento de Davinia Torres, compañera y concejala del Psoe Arucas. Peleó contra su enfermedad y la hizo visible para muchas personas. Todo un ejemplo de vitalidad. Un fuerte abrazo a toda su familia y a la familia socialista de Arucas. Que la tierra te sea leve, compañera". Este es el mensaje que ha publicado PSOE La Aldea y que se ha llenado de mensaje de condolencias.

Sus compañeros de Arucas también han hecho público el siguiente mensaje en redes: "Hasta siempre, compañera. Gracias por tu ejemplo y por tus valores. Que la tierra te sea leve".

El propio expresidente del Gobierno de Canarias Ángel Víctor Torres ha querido lanzar un mensaje de cariño a la familia, destacando la fortaleza de la socialista:

"Nos llega el zarpazo de la muerte Davinia Torres, concejala socialista de Arucas y compañera del Psoe Arucas. Una mujer que ha sido un ejemplo en todo momento, de trabajo, de compromiso, de lucha y de vida. Un fuerte abrazo a familia, amigos y compañeros. Que la tierra te sea leve".

Dura enfermedad

Davinia Torres llevaba tiempo luchando contra una dura enfermedad y, como ella misma había publicado en sus redes sociales, en los últimos tiempos se había complicado y el tratamiento no estaba siendo efectivo. De hecho, su última publicación en Facebook, a principios de este mes, era desoladora, dejando claro que no había buenas noticias sobre su enfermedad:

"Muy probablemente esta sea de mis penúltimas publicaciones, ya que las últimas noticias dadas, no fueron nada buenas. E intentaré vivir lo que me vaya permitiéndo mi cuerpo y mis ganas. Tercer tratamiento defectuoso y ya no hay más que hacer, sino intentar vivir junto a los míos lo que me vaya permitiendo el cuerpo. Duro de asimilar, durísimo, uno nunca acepta que se va a morir tarde o temprano...".