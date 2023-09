Expertos insisten en el sector primario para frenar la agresividad de los incendios

Los últimos incendios acontecidos en las Islas Canarias han impulsado a los profesionales a intentar tomar medidas para atajar un problema que, a día de hoy, parece hacerse más grande pero no imposible de detener. A través de un manifiesto firmado por 5.000 profesionales del mundo de la forestación, varias asociaciones se unen para dar la solución a los grandes incendios forestales, proponiendo una serie de medidas que, si se llevan a cabo, prometen evitar que la propagación del fuego sea tan agresiva. Desde la Asociación de Profesionales Forestales de España (PROFOR) aseguran que recuperar las zonas de pastoreo es una de las soluciones antincendios, una cuestión en la que coinciden todos los profesionales que se han hecho eco en este manifiesto. Todo ello unido a lo que significaría que se impulsase la actividad del sector primario.

Asociación de Pymes del Forestal de Canarias

Desde la Asociación de pymes del forestal de Canarias (SILVA) aseguran que el ganado es uno de los temas más importantes en el proceso de prevención contraincendios. Sin embargo, tal y como explica Roberto Gil León, presidente de la asociación, "el sector primario nos lo hemos cargado". Roberto Gil apunta directamente a que en estos momentos, tanto en España como en Canarias en concreto, se está dando prioridad a los productos importados, en lugar de dar una oportunidad a lo local, poniendo de ejemplo lo que está sucediendo en estos momentos con las papas. "Hay pocas fincas y aparte la gente no se dedica a la agricultura. Eso es solo un detalle del problema que tenemos", apunta Gil León. "El tema de los bosques siempre se ha gestionado muy bien con los pastores y agricultores, porque todos los recursos como la madera, la leña o el carbón creaba una industria alrededor de ese sector abandonado. Nosotros reivindicamos incentivar una industria ligada al bosque". Además, el presidente de la asociación Silva confiesa que bajo su punto de vista, el planteamiento político de poner una base de hidroaviones "es una bobería" debido al dinero que habría que destinar, y teniendo en cuenta que hay varias maneras de poner freno a este asunto. "Se trata de destinar el presupuesto en otras cosas más necesarias", explica. Por otro lado, desde la asociación Silva intentan alzar la voz para promover la economía del sector privado, intentando que se les valore como profesionales capacitados para ayudar en temas relacionados con los incendios forestales. "Si se preocupan por el sector primario y fomentan el trabajar en el campo, unido al proceso de que las empresas públicas hagan partícipes a las privadas, la visibilidad será notable, porque tendremos la importancia que nos corresponde en el sector y empezarán a reconocer la labor que tenemos".

Los profesionales forestales se centran en favorecer una renta digna para los agricultores

Colegio de Ingenieros Técnicos Forestales de Canarias

Insistir en el paisaje mosaico. Esa es la lucha que tienen desde el año 2007 en el colegio de ingenieros técnicos forestales de Canarias. Una iniciativa que impulsaron a partir del gran incendio que azotó la isla y que han ido mejorando, invirtiendo incluso en asuntos de prevención. "En el año 2017 con el otro incendio forestal volvimos a la carga para informar del peligro y del estado de nuestros montes, así como de la necesidad de gestionar el territorio desde el punto de vista agrícola ganadero y forestal", comenta David Ramírez, decano territorial del colegio de ingenieros técnicos forestales de las Islas Canarias. "Algo se ha mejorado, pero no es suficiente. Hay que activar politicas ya". Una de las cuestiones que tranquiliza, en cierto modo, a este colectivo es la propuesta de preparar una ley de montes de Canarias, así como la actualización del plan forestal. "Lo que hay que hacer es actuar en la superficie. Actuaciones finalistas", asegura David Ramírez. Por otro lado, se apoyan en la importancia de que hayan franjas de pastoreo para la extinción, aunque eso no signifique que todo el monte tenga que ser pastoreado. "Tenemos una red de pequeñas empresas forestales que están profesionalizadas, pero son pequeñas y hay que fomentar que evolucionen en nuestro territorio. La administración debe poner el foco en eso y sacar licitaciones para que estas empresas crezcan y tengan estabilidad, además de generar empleo verde". La creación de empleo verde es algo que llama la atención y que podría resultar interesante bajo el punto de vista de los profesionales forestales, puesto que de este modo se logra atraer población a las zonas rurales. "Hay que fomentar fuertemente la industria de transformación de madera para que esa madera que estamos extrayendo del monte pueda aprovecharse para por ejemplo hacer pellets y crear energía". Otra de las cuestiones que fomentan desde el colegio de ingenieros técnicos forestales de Canarias es el céntimo verde forestal, una medida que también apoyan desde Profor Canarias y que consiste en dedicar un céntimo del combustible que se eche en Canarias para trabajos de mejora del monte. Por último proponen conformar un grupo de trabajo para potenciar el paisaje mosaico en el que cuenten con ingenieros forestales. "Nosotros somos expertos en la materia y queremos que cuenten con nosotros porque estamos para ofrecer un servicio a la sociedad y somos profesionales en ello".

A pesar de que «hay vientos favorables» en la búsqueda de la solución, se exigen más medidas

Colegio de Grado e Ingeniería Técnica Agrícola de Las Palmas

Divididos en dos colegios, uno ubicado en Las Palmas de Gran Canaria y otro en Santa Cruz de Tenerife, aseguran que forman parte de la solución, que en ambos colegios están totalmnte coordinados, y que tienen una única voz. "A lo largo de los años nos hemos ido dando cuenta de algo evidente que nadie va cuestionar, y es que el paisaje mosaico es una solución a los incendios forestales", comenta Francisco López Cabrera, portavoz del colegio de Las Palmas. A pesar de que la gestión el territorio no es una tarea fácil, López Cabrera insiste en que no todos los municipios tienen la misma solución. "Demandamos que nos sentemos todas las partes: las personas que defienden la biodiversidad, las que defienden el medioambiente y el sector primario, porque entre todos podremos dar una buena gestión hacia el territorio". Según Francisco, en la isla de Gran Canaria y dependiendo del municipio, "hay ganaderos de primera, segunda y tercera división", debido a que hay municipios que tienen normas obsoletas, mientras que otros que tienen planes generales actualizados. "Ponemos tantos problemas que estamos aburriendo al sector". Sin embargo, no toda la luz es negra desde el colegio de grado de ingeniería técnica agrícola, pues confiesan que, a pesar de todo lo que hya que mejorar, "hay viento favorable en el sentido de que de poco para acá se está llevando a cabo el reglamento que desarrolla las directrices del suelo agrario y se han dado cuenta de esta realidad". Francisco López como portavoz del colegio de Las Palmas asegura que han apoyado el manifiesto poniendo en valor el paisaje mosaico porque es fundamental, "pero hace falta actividad agraria, y para ello tenemos que ayudarla y una de las formas que podemos hacerlo es intentando favorecer una renta digna para los agricultores y ganaderos". Para ello, una de las propuestas se centra en intentar fomentar el autoabastecimiento y el consumo a través de un precio digno por la actividad, de tal forma que tanto los jóvenes como la sociedad en general lo vean como una cosa atractiva, poniendo en valor el sector. "Llevamos años luchando como profesionales con leyes, reglamentos y planes insulares. Hay cosas que se hacen, pero hay que ser mas ambiciosos y de alguna manera escuchar al sector y a los profesionales. Cambiemos la mentalidad e intentemos buscar la sinergia entre el uso agrario y ambiental. Queremos seguir luchando. Y proponemos herramientas para parar los incendios. La legislación esta cambiando y tenemos que continuar en el camino a seguir".