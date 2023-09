Premio a un Norte sostenible

Llegaron de los once municipios que componen la Comarca Norte y se calcula que 6.000 personas no quisieron perderse un evento que se postuló para potenciar el turismo sostenible de la comarca en La Laguna de Valleseco. Se otorgaron once diplomas a sus mejores, todo, para poner en valor el entorno. También hubo premios para el ganado, vistosas carreras de caballos, amenizado por dos parrandas y organizado por la Mancomunidad del Norte.

Sin duda, unas de las estrellas del día en cuanto a galardones fueron los propietarios de la ocho sidrerías y sus correspondientes lagares con las que cuenta el municipio de la manzana por antonomasia. Tiene nada menos que 32 variedades de manzana. Recogen al año 400 toneladas de la fruta, de las que solo ocho toneladas se destinan a la venta del fresco. El resto, para hacer sidra.

Uno de los premios a la innovación se entregó a los Lagares de Valleseco, en los que el cultivo de la manzana se introdujo en 1850, que fue el origen de la vinculación del municipio con este producto que da lugar a la celebración de la Fiesta de la Manzana desde 1974.

Los distintos eventos despertaron el interés de muchos visitantes, que llenaron La Laguna de Valleseco

Uno de los portavoces de los premiados de las sidrerías fue Vicente Marrero, de la sidrería Tiscany. «Es una sidra especial, que no necesita se escanciada, y se sirve como un buen vino blanco frío». Su próxima meta, en los premios a la mejor sidra en Asturias.

Los ocho se llevaron su reconocimiento de los entregados por la Mancomunidad del Norte.

«La verdad es que la agricultura no ha estado bien, pero mi finca ahora las mantienen mis cinco hijos. Es de lechugas, y todo lo verde que salga de la tierra». Así se expresaba ayer Tito Hernández, uno de los galardonados por su labor en el campo en su finca de Moya, La Tapia. Ya hoy está retirado y su esposa, María Dolores, casados hace 58 años. Fueron con la familia en peso para recibir el premio y respaldar su labor. La finca la Tapia es hoy día la empresa hijos de Tito SCP, encargada de cultivarla. Fundada por Tito Hernández, la llevan cuatro de sus hijos desde 1996 y se dedica a las frutas y hortalizas para el mercado local siempre en el intento de mejoras e innovación en el mundo agrario.

Lorenzo Godoy, de Tejeda, fue el creador de Ecofreetour Gran Canaria Mar y Tejeda. Surgió de la iniciativa de este docente y varios estudiantes de la materia. Recibió su distinción por ser pionero en la enseñanza a sus alumnos para ser expertos guías turísticos del municipio. Además de sus estudios en el CEO Tejeda, reciben la oportunidad de formarse en la historia, riquezas de flora y fauna, y belleza natural, «con el fin de que el pueblo no quede abandonado por las futuras generaciones. Son 45 niños hoy día, porque no hay más», reseña el profesor.

Otro premiado, el primer Museo del Plátano de Arucas y de Gran Canaria. Es el único de Canarias donde se pueden ver 25 variedades diferentes de plataneras de todas las partes del mundo.

En restauración se le otorgó al Bar-restaurante Tasca Juan Pedro de Gáldar, un establecimiento con historia del municipio. Su ubicación actual es de apenas hace unos años pero su trayectoria como lugar de acogida de galdenses de varias generaciones es en el entorno de la Plaza de Santiago. Se remonta a varias décadas. Es un lugar imprescindible donde probar los mejores quesos de la zona con vinos y gran ambiente. Se da especial importancia al producto local y a su elaboración al momento.

Por su parte, la Dulcería Benítez de Teror, nació en 1940 cuando José Benítez y Fermina González aunaron fuerzas para crear el negocio que daría renombre a la numerosa familia. Ocho hijos e hijas crecieron entre las famosas truchas, los petisú y pastel de carne.

El restaurante Grillo Mesón Los Chorros de Firgas, fue otro premiado. Fue fundado en 1968 por los hermanos Nicolás y José Sosa. Siempre ha estado regentado por familiares y en esta última andadura por la hija y yerno de José Sosa, Mariola y Manolo, así como los hijos de estos José y Javier.

En el apartado de alojamiento fue para Vivienda Starlight, en La Aldea de San Nicolás. Es destino Turístico Starlight y su cielo destaca por su calidad desde el punto de vista astronómico, y prueba de ello es que estos apartamentos adoptan el nombre de apartamentos Starlight La Aldea porque se encuentran en el centro del pueblo y es un sitio estratégico para gozar de excelentes cualidades para la contemplación de los cielos estrellados.

El premio a casas rurales se lo ganó Las Rosas, en Agaete, una antigua casa de principios del siglo pasado y rehabilitada para uso turístico como Casa Rural Las Rosas. Está dotada de las comodidades actuales. Está situada en el barrio de El Risco, entre Agaete y La Aldea, en el corazón del acantilado que cae al mar desde la cumbre formando parte de la cara externa que desbordó la caldera de Tejeda y en un valle de frondosos palmerales centenarios y especialmente agrícola.

Ya en sostenibilidad, fue la Bodega de Santa María de Guía, que abrió en 2019 de nuevo sus puertas como Centro de Interpretación Turística. De esta manera Santa María de Guía recupera un edificio emblemático, conocido popularmente como la ‘Bodega de Santiaguito’ abierto en el año 1936 por Santiago Gil Cabrera y que pasaría luego a manos de su hijo, Santiago Gil Romero.

Carreras de caballos y muestra de ganado dieron color a una muestra que contó con la música folclórica

En innovación turística Abrahan Romero González, SL, de Artenara, se lo llevó. En 1885, el comerciante José Romero Martín se estableció en Artenara, procedente de Agaete. Se casó con Isabel González. En esa fecha inició la actividad comercial de venta al por menor de todo tipo de productos, así como la primera panadería del municipio.

Valleseco acogió esta fiesta del turismo del Norte de Gran Canaria que organiza la Mancomunidad de Ayuntamientos del Norte de Gran Canaria, en colaboración con las concejalías de Turismo de la Comarca y la financiación de Turismo de Gran Canaria. Coincidió con la Feria de ganado y las carreras de caballos que organiza el Ayuntamiento de Valleseco con motivo de las Fiestas de la Manzana.

El acto principal tuvo lugar en la Laguna de Valleseco y contó con el viceconsejero de Turismo del Gobierno de Canarias, José Manuel Sanabria, consejero de Turismo de Gran Canaria, Carlos Álamo, el presidente de la Mancomunidad, Sergio Nuez, el alcalde de Valleseco, José Luis Rodríguez, el presidente de la Comisión de Turismo de la Cámara de Comercio, Santiago de Armas, y el presidente de Fenorte, Antonio Medina, además de una amplia representación de alcaldes y concejales de los once municipios de la entidad supramunicipal y la subdelegada del Gobierno en Canarias, María Teresa Mayans.