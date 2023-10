Nueva Canarias ha sido el primero de los partidos de Telde en hacer un balance de los cien primeros días de mandato y ha tildado al gobierno liderado por Juan Antonio Peña de "gobierno de la inercia, la poca gestión, muchas fotos y mucho ruido".

La portavoz de Nueva Canarias en Telde, Celeste López, compareció hoy ante los medios de comunicación junto a los concejales Minerva Alonso y Álvaro Monzón, y el secretario político, Leonardo Hernández, e hizo un repaso a la gestión del gobierno presidido por Juan Antonio Peña durante unos meses en los que, a su juicio, "ha vuelto el ruido" y se ha pasado de "hablar bien de la ciudad" a ocupar titulares por las crisis de gobierno. Para los canaristas, estos tres meses se han caracterizado por la inestabilidad. "Ahora entendemos por qué conformaron un gobierno de 16 concejales, porque ya se esperaban que iba a funcionar como el camarote de los hermanos Marx”, agregó la edila.

Gobierno de inercia

"Llegaron anunciando un cambio y una revolución, pero podemos afirmar sin equivocarnos que en estos 100 días hemos vivido un gobierno de la inercia, todo lo que se ha realizado estaba preparado en el mandato anterior, como los planes de asfalto, la ordenanza de los apuntadores del taxi, la rehabilitación de San José de Las Longueras, los ARRUs o el expediente para la incorporación de remanentes", entre otras actuaciones, afirmó la portavoz canarista.

"El alcalde ha paralizado la apertura del centro deportivo de La Barranquera para subirle las tarifas a la ciudadanía”. Celeste López Medina - Portavoz de Nueva Canarias Telde

Nueva Canarias asegura que la única preocupación del gobierno local “es salir en la foto y ser los impulsores de todas las cosas que ya existían” y para ello "se atreven a cambiarle el nombre a una iniciativa como Súbete a la Ola de la Vida a la que ahora llaman de Sol a sol o decir que han celebrado la primera feria comercial de San Gregorio cuando se han hecho desde finales de los años 80".

Por otro lado, Celeste López manifestó el temor de que el Gobierno dejen morir expedientes o acciones importantes como la modificación de la ordenanza fiscal 1 para la rebaja del recibo de la Contribución, que quedó pendiente del control de Intervención "para luego decir que no servía y hacer algo diferente", retrasando un asunto que "afecta a 80.000 recibos". En contraposición, añadió, "se han dado prisa en anunciar la eliminación del impuesto de circulación para los vehículos de más de 25 años y los históricos para el próximo ejercicio cuando aún falta la tramitación de la modificación de la ordenanza", un trámite que puede demorarse y corre el riesgo de no llegar a tiempo de aprobarse antes del 31 de diciembre, por lo que no podría aplicarse en 2024.

Del nirvana a la dejación

Durante el balance de estos primeros cien días de gobierno local, la portavoz de NC quiso dedicar unas palabras a la política en materia de bienestar y protección animal. Reconoció que durante el mandato anterior quedó mucho por hacer, "pero algo se hizo, como la ampliación del depósito temporal con una subvención de 70.000 euros" que permitió incrementar el número de jaulas, incluir un espacio para gatos y otro para animales enfermos. El nuevo gobierno, apostilló López, "anunció el nirvana para los animales y no han hecho nada, salvo por una orden verbal retirar a los animales la noche de San Juan para devolverlos al día siguiente" y estar recibiendo críticas constantemente de las personas voluntarias que acuden a este recinto.

Subida de tarifas

Por otro lado, Nueva Canarias cuestionó los intereses que defiende el alcalde en relación con el complejo deportivo de La Barranquera que "podría estar abierto". En ese sentido, Celeste López aseguró que esta infraestructura "no abre porque el gobierno no quiere” y recordó que el acuerdo extrajudicial alcanzado con la adjudicataria recogía que las tarifas se revisarían en 2024, reconociéndose a la empresa los posibles desequilibrios, una vez abiertas las instalaciones. Sin embargo, apostilló, "el alcalde ha paralizado la apertura del centro deportivo de La Barranquera para subirle las tarifas a la ciudadanía”.

Asimismo, Celeste López aprovechó la comparecencia con los medios de comunicación para denunciar que este es "un gobierno opaco que no respeta la normalidad democrática”. Según explicó, Nueva Canarias no tiene acceso a los expedientes, no recibe respuesta a los escritos y "hay constantes faltas de cortesía" al no invitarles a los actos.

Además, insistió en su preocupación por un posible conflicto de intereses de los ediles que tienen liberación parcial. La portavoz canarista aseveró que no cuestionan la honorabilidad de los concejales, pero están al frente de áreas como Vías y Obras, Urbanismo y la Asesoría Jurídica, que son las que defienden los intereses generales frente a los particulares y pueden acceder a información privilegiada. En este punto cuestionan si se han establecido medidas para garantizar que la Administración y sus intereses está protegida, y verificar que se cumpla el 75% de dedicación a la Institución en la jornada.