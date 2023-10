San Judas Tadeo, copatrono de la Villa de Moya, celebra sus fiestas este mes de octubre y lo hace por todo lo alto aunque con algún cambio y una gran novedad en sus tradicionales actos. Es así como, la ruta de tapas ha quedado aplazada y se llevará a cabo el tercer fin de semana de noviembre. "Queremos que todos los que acudan puedan disfrutar con tranquilidad y es por ello, que ante la huelga de transportes prevista para el sábado, 21 de octubre, hemos decidido aplazarla para el tercer fin de semana de noviembre", resalta el alcalde Raúl Afonso. Aún así, hay mucho que celebrar con ¡Vive una hora más!, un evento que se celebra el día del cambio de hora y que sacará a todos a la calle.

Más allá de la ruta de tapas los actos cívicos-culturales y religiosos siguen su curso y comenzarán el jueves, 19 de octubre, con el espectáculo de clown 'La hora del Payaso Zapitto', en la Casa de la Cultura. El viernes es el turno de un taller de yoga (respiración-meditación-relajación) y la presentación del libro 'De la endometriosis a la creatividad', de Noemí Gil. El día llegará a su fin con el concierto a cargo de la Gran Canaria Big Band, en el Anfiteatro Municipal.

El sábado tendrá lugar la exhibición de Highline y talleres de Slackline en la Plaza de La Candelaria. Y como viene siendo habitual, la Villa de Moya busca mantener vivas y dar a conocer las tradiciones culturales de la isla y lo hace con el VIII Encuentro de Bailadores 'Faustino Nuez Moreno'. El domingo será el turno de los más pequeños con el IV Festival Folclórico Infantil, ambos actos en el Anfiteatro Municipal de Pico Lomito.

El jueves, 26 de octubre, el teatro familiar 'La maleta de los cuentos' será protagonista en la Casa de la Cultura. Mientras que el viernes la ruta teatralizada 'Don Juan Tenorio' recorrerá las calles del casco principal llevándolas a otra época e inundándolas con la magia del teatro. Para el sábado, 28 de octubre, llega uno de los platos fuertes con ¡Vive una hora más!. El día comenzará, a las 17.00 horas, con castillos hinchables y talleres para los más pequeños de la casa, ya a las 19.30 horas, comenzarán a mover las caderas el ritmo de Kilombo Improvisado, le seguirá The Papas and the Mojo y Los Lolas pondrán el colofón final al concierto en el escenario que estará situado en la calle Miguel Hernández.

El cambio de hora quedará para los más fiesteros con la verbena a cargo de EventMusic con DJ Desiréé Santana y Grupo Arena, en el Anfiteatro Municipal de Pico Lomito. Las fiestas llegarán a su fin con el tradicional concierto en el cementerio municipal.

Son días para salir, reír y disfrutar de todo lo que ofrece la Villa de Moya en sus calles.