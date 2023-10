Las fiestas en honor a San Rafael Arcángel de Santa Lucía dieron ayer el pistoletazo de salida con un pregón muy especial. Un homenaje a título póstumo a Pedro Henríquez, miembro de la Policía Local de Santa Lucía de Tirajana, un enamorado de su profesión que dejó a sus compañeros muchos valores que a día de hoy, siguen al pie de la letra. Los eventos arrancaron también con la recuperación del recinto ferial para las fiestas con un lleno absoluto de público.

Pedro Henríquez falleció hace cuatro años, pero nunca se ha ido del todo. Por este motivo, sus compañeros le quisieron dedicar un ratito de las fiestas para que el pueblo conociera de primera mano la labor que hizo durante todos los años que estuvo en el cuerpo.

«Estaba enamorado de su trabajo, y lo demostró desde 1987 en su ingreso y hasta 2019, cuando falleció», explica Antonio Peña, compañero de Pedro y quien ayer leyó una parte de ese pregón.

Desde los años 90 se empezó a preocupar por la atención que se debía prestar al problema tan grande en el consumo de drogas que había en esa época, sobre todo la heroína y la prostitución que había. Tal y como asegura Antonio Peña, «Vecindario estaba lleno de chicos consumidores con una miseria detrás» y Pedro fue capaz de trabajarla en su posibilidades.

Además, algo muy importante «fue la capacidad que tuvo de trasladar hacia el resto de compañeros de la policía esa forma de trabajar y alinearlos con sus valores y la dignidad de la ciudadanía de nuestro pueblo, aumentando en calidad de vida y en la salud de las personas que lo tenia un poco mas complicado». Una mente privilegiada con una forma de pensar muy avanzada para su época que marcó a toda la Policía Local.

Por si fuera poco, en el año 2004 creó la unidad de Intervención Social, donde de forma más arreglada se trabajaron aspectos como la violencia de genero, que se visualizo desde una visión integrada, el absentismo escolar, los menores, el inicio con los estupefacientes, la violencia introfamiliar, la mediación o la resolución de conflictos. «Durante todos esos años generó una base de datos importantísima con la que seguimos trabajando en la actualidad», confiesa Antonio Peña.

La canción de Queen titulada The Show Must Go On, que quiere decir, el show debe continuar, fue la melodía elegida para hacer la presentación con diapositivas a los vecinos que se acercaron a presenciar el pregón. «La filosofía que Pedro dio y el estar a la altura que nuestra sociedad necesita continúa hoy en día con el resto de compañeros. Pedro sigue estando presente, día a día hablamos de el, intentamos copiar sus formas de trabajar y de reinventarse e intentamos hacerlo de la mejor manera», confiesa emocionado Antonio Peña.

Unos valores dignos de líder, y un listón muy alto que sus compañeros intentan superar cada día, aunque según confiesan, aún no han sido capaces, aunque no cesan en el empeño de querer conseguirlo. «Un abrazo a Pedro, que es una pieza única y debe estar donde se sitúan a las personas memorables. Por eso, esta noche gracias a la comisión de fiestas tenemos la oportunidad de dar la presentación del pueblo a Pedro», sentenció Antonio Peña en su discurso.

Por si fuera poco lo logrado por Pedro Henríquez, su trabajo físico que le llevó a ser deportista de élite hizo que se trasladara a toda la población ese afán de superación. De hecho, la milla urbana que se desarrolla en el programa de las fiestas se llama también Pedro Henríquez Déniz en honor a su a sacrificio.

Para estas fiestas, el Ayuntamiento de Santa Lucía ha recuperado el recinco ferial de Vecindario, que anoche abrió al público con un lleno absoluto para disfrutar de los conciertos.