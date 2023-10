Abandono intencionado y ruina

El sitio arqueológico, Patrimonio de la Humanidad, de Risco Caído, permanece en ruinas y en el más absoluto abandono. No se han invertido recursos económicos y técnicos para garantizar la protección del sitio, no existen proyectos de conservación y restauración para el conjunto de cuevas que conforman el antiguo poblado de Risco Caído, donde se encuentran las Cuevas C6 y C7, que conforman el dispositivo Astronómico de Artevígua, El Templo Perdido de los antiguos canarios. También se han parado los proyectos de investigación que se llevaban a cabo en el sitio arqueológico, así, sin explicaciones, respondiendo con el silencio administrativo. Es la represalia que ejerce la Consejería Presidencia del Cabildo de Gran Canaria, con la connivencia de técnicos afines, por la lucha que hemos emprendido para salvar el Barranco de Arguineguín. No hay otra explicación que justifique tanta incompetencia y dejación intencionada.

La declaración de Patrimonio Mundial de Risco Caído y los Espacios Sagrados de Montaña de Gran Canaria, aprobada por la UNESCO en la 43 Sesión del Comité del Patrimonio Mundial, celebrada en Bakú en julio de 2019, llevaba implícito un compromiso y una obligación ineludible, de las instituciones con responsabilidades en la gestión y protección del patrimonio cultural canario, como era en primer lugar, garantizar la protección y conservación del legado arqueológico de la Cultura de los aborígenes canarios, que formaba parte de las 18000 hectáreas enclavadas en las montañas de las tierras altas del centro de Gran Canaria. Por no hacerse ni siquiera se han iniciado los planes integrales de protección, conservación y puesta en uso de todos y cada uno de los complejos arqueológicos declarados Patrimonio Mundial. Proyectos indispensables, así recogidos en el Documento del Plan Integrado, una especie de hoja de ruta específica, un plan de trabajo, sobre todas y cada una de las actuaciones que deberían llevarse a cabo en el ámbito del Paisaje Cultural, Patrimonio Mundial de Risco Caído y Los Espacios Sagrados de Montaña, que formaba parte del Dossier que elaboramos y fue aprobado en la UNESCO y que incomprensiblemente todavía no se ha puesto en marcha. Mientras esto sucede, quiero decir, mientras estos proyectos se desbloquean, se aprueban y redactan, se debería estar actuando ya en la aplicación de medidas paliativas, esto es, en actuaciones encaminadas a evitar el progresivo deterioro de los sitios y monumentos arqueológicos que cuentan con la máxima protección a nivel mundial. Resulta cuanto menos paradójico que el Cabildo de Gran Canaria, quien debe velar por la integridad de estos bienes culturales patrimonio de la humanidad, no haya puesto marcha la adopción de ninguna medida de consolidación y conservación de estos sitios arqueológicos, cuando cuenta con estudios detallados desde hace más de una década, que duermen en un cajón del Instituto opaco para la gestión del Patrimonio Mundial. El complejo arqueológico-etnográfico de Risco Caído y su entorno, sitio Patrimonio de la Humanidad, lleva años en un estado de total abandono, y el templo observatorio astronómico de Artevigua, cerrando desde 2018 a las visitas guiadas. Hace unos meses, como consecuencia de esta falta de mantenimiento y conservación del sitio arqueológico, se produjeron desprendimientos, de algunas piedras, procedentes del escarpe que está sobre las cuevas. Esto ha sido debido a que desde hace años, como hemos indicado, no se llevan a cabo los necesarios trabajos de limpieza del escarpe, para retirar piedras sueltas y la vegetación que pueda ocasionar fisuras en los estratos menos compactos de la formación geológica que está sobre el Templo Astronómico de Artevigua. Tampoco se han llevado a cabo los trabajos de sellado de dicho escarpe, que debía haberse realizado hace años, aplicando resinas u otros materiales no expansivos, sobre los referidos estratos, formados por arenas lacustres, tobas y cenizas volcánicas, que se encuentran debajo del potente estrato de materiales geológicos denominado Brecha Roque Nublo. El Almogarén y observatorio Astronómico de Artevigua (Risco Caído), se debe abrir al público con vistas guiadas como se hizo durante años. El cierre está injustificado, porque si se trata de establecer medidas de seguridad, con crear una pasarela cubierta de menos de cinco metros de largo, instalada entre el camino y el Almogarén, para que se pueda entrar, observar y sentir lo que sucede en su interior, sería la solución que permitiría reanudar las visitas guiadas, para conocer y sentir esta obra magna de la cultura de los antiguos canarios, ahora secuestrada, si razón técnica alguna, salvo la represalia infame de unos que al final paga como siempre la ciudadanía y el Patrimonio de la Humanidad