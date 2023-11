Los ciudadanos londinenses podrán conocer a través de realidad virtual y la tecnología 3D las Dunas de Maspalomas y Playa del Inglés, a través de un viaje inmersivo que le permitirá pasar de Carnaby Street, al paisaje dunar, el sol y las aguas cristalinas y azules de Maspalomas Costa Canaria. Así será la acción de promoción del destino turístico por excelencia de Gran Canaria durante la celebración de la World Travel Market, que se celebrará desde el lunes en Londres.

La Concejalía de Turismo De San Bartolomé de Tirajana en colaboración con la Cámara de Comercio pondrán en marcha esta acción de promoción tras el convenio firmado ayer, en el Mirador de las Dunas de Maspalomas. Con esta acción ambas Administraciones quieren optar por una forma «novedosa, singular y de enorme atractivo que pretende marcar una impronta en la promoción de nuestro destino turístico», tal y como destacó el alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez.

Al repecto, indicó Eduardo Williams, de la empresa The Wise Dreams, que lo que se busca es «ofrecer nuevas fórmulas para comunicar y seducir al turista a través de la tecnología 3D y una ruta vitual de 360 grados que permite ganmificar, interactuar y crear deseo a través de la experimentación».

La experiencia 3D que realizará el usuario tiene una duración de dos minutos y se divide en tres fases; momento Empatía: el usuario se ve caminando por Carnaby Street. En la misma calle hay un agencia de viajes y a través de una pantalla entra en Maspalomas hasta caminar por las Dunas. Durante celebración de la World Travel Market, el centro comercial Brent Cross será el escenario donde se abra la ventana de promoción a Maspalomas Costa Canaria, acción que irá también a Madrid y Berlín.

El Mirador de las Dunas de Maspalomas sirvió además como marco para la firma del convenio suscrito entre San Bartolomé de Tirajana y la Cámara de Comercio para desarrollar la acción de promoción del municipio para, tal y como explicó el alcalde de San Bartolomé de Tirajana «servir como punto de atracción de turistas procedentes de este mercado hacia nuestro destino». «Supone un hito en el ámbito de la colaboración público-privada para el desarrollo de acciones de alcance internacional, en beneficio del destino y del sector turístico del municipio y de la Isla», dijo el presidente cameral Luis Padrón

Mercado británico

Por su parte, Gran Canaria aterriza en la World Travel Market de Londres con el objetivo de consolidar el mejor año, por volumen y facturación, del mercado británico en la isla, informó ayer el gabinete insular. El presidente del Cabildo, Antonio Morales, y el consejero de Turismo, Carlos Álamo, acuden a la feria internacional del Reino Unido, junto al equipo técnico de Turismo de Gran Canaria, con un agenda que incluye una treintena de reuniones con profesionales de todos los sectores y segmentos turísticos «La incertidumbre económica del Reino Unido no frena las salidas vacacionales a España, con Canarias como destino preferencial, y los expertos indican que los ingleses no están dispuestos a renunciar a su semana de sol y play», dicen desde el Cabildo.