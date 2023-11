El colectivo Roque Aldeano ha anunciado en un comunicado que retomará las movilizaciones si los túneles de Faneque no entran en servicio en diciembre, además de denunciar el secretismo de la Consejería de Obras Públicas con las obras de Agaete-el Risco.

El documento recoge que después de más de cuatro años de iniciarse las obras de la segunda fase de la carretera de La Aldea-Agaete, el día 2 de octubre de 2019, «continúan sin abrirse al tráfico los túneles de Faneque», y añade que «a los continuos incumplimientos para la apertura provisional de este tramo entre el enlace de El Risco y el barranco de Segura, a pesar del compromiso oficial que entrarían en servicio en dos años, se une ahora el secretismo de los actuales responsables de la Consejería de Obras Públicas que simplemente se ha limitado a anunciar que los túneles de Faneque se abrirán cuanto antes».

Los usuarios de la carretera temen no saber hasta cuándo tendrán que continuar circulando a cielo abierto por el macizo de Faneque, una zona que se convierte en extremadamente peligrosa durante el invierno. Roque Aldeano solicitó desde julio pasado una entrevista con el consejero del departamento, Pablo Rodríguez, «que abusando del silencio administrativo no se ha dignado en contestarnos. Este colectivo ciudadano ha decidido llevar a cabo nuevas movilizaciones», expone el documento.

Según fuentes citadas por el foro, la obra civil podría estar, previsiblemente, finalizada físicamente en diciembre, «sin embargo Roque Aldeano teme que la parsimonia administrativa conlleve que los requeridos trámites burocráticos prolonguen, no se sabe hasta cuándo, la apertura de los túneles de Faneque. A las licencias necesarias que exigen las instalaciones a poner en servicio se une la formación del personal para el control de los túneles y que el Gobierno de Canarias deberá recibir la obra para luego ser recepcionada por el Cabildo de Gran Canaria, a través de una comisión mixta. Este colectivo desconoce si incluso será necesario corregir los impactos medioambientales antes de abrir los referidos túneles que están calados desde diciembre de 2021».

Al inicio de la legislatura, el compromiso del consejero fue hacer seguimiento al plan

Roque Aldeano denuncia igualmente que el resto de las obras de este tramo entre Agaete y El Risco llevan muchos meses prácticamente paralizadas. «Estructuras importantes como son los viaductos de El Risco y el barranco de La Palma, proyectos modificados desde octubre de 2021, aún no se han iniciado, por lo que todo apunta que esta segunda fase no estará concluida el primer trimestre de 2025 si se quiere cumplir el plazo de ejecución de las obras estipulado en 65 meses», concluye.

Por su parte, fuentes de la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias explicaron que las obras de la segunda fase de la carretera de La Aldea continúan según el plan de trabajo previsto. «Al inicio de la legislatura, el compromiso del consejero actual, Pablo Rodríguez, fue el de hacer seguimiento al proyecto para que este pudiera seguir avanzando y proceder a su puesta en servicio lo antes posible, y agilizar todos aquellos trámites que fueran posibles», y añadieron que «como ha explicado en anteriores ocasiones el consejero, no se ha establecido una fecha de entrega, como sí se hizo en la pasada legislatura, no cumpliéndose. En este caso, ninguna de las previsiones dadas por el anterior titular se cumplieron, provocando una serie de expectativas a los colectivos y a la ciudadanía». La Consejería subrayó que «el no aportar una fecha con exactitud, no quiere decir que no siga siendo una prioridad. Simplemente responde a la cautela y responsabilidad que requiere cualquiera iniciativa de este tipo, que está sujeta, sin remedio, a las vicisitudes o procesos propios de las administraciones».

Desde la Viceconsejería de Infraestructura y la Dirección General de Infraestructura Viaria, informaron que nuevos equipos del departamento están manteniendo reuniones técnicas de revisión y análisis de proyectos, así como con colectivos afectados, para analizar necesidades y nuevas peticiones que puedan ser consideradas en cada uno de las iniciativas que se desarrollan en Canarias.