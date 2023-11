Aridane Gómez: «Regularizar nuestras casas de Salobre es el primer paso para otras 1.381»

Ha sido un trabajo largo, tedioso y sigue siendo duro, pero con mucha alegría. Nuestros esfuerzos están viendo la luz. Todavía tenemos que esperar a que concluya la exposición pública y se apruebe de forma definitiva el cambio de planeamiento, pero desde luego ya estamos mucho más tranquilos. Los vecinos lo hemos recibido con mucha alegría y queremos agradecerlo a toda la Corporación municipal, en especial al alcalde y al concejal del área de Urbanismo, porque todos los grupos municipales votaron por unanimidad. Nosotros desde que creamos la plataforma lo único que hemos querido ha sido trabajar de la mano del Ayuntamiento, sin enfrentarnos a nadie, para llegar al buen fin que no ha sido otro que llegar a la calificación de estos asentamientos y regularizar las casas de los vecinos.

¿Qué les va a permitir este cambio de planeamiento y hasta ahora estaban limitados?

Primero, legalizar nuestro suelo para posteriormente legalizar las viviendas. La no legalización de nuestras viviendas ha provocado que siempre hayamos tenido sobre nosotros el ojo del Seprona y de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural. Se nos caía una piedra del corral de las cabras o queríamos cambiar una ventana o pintar la fachada y como tocásemos algo ya teníamos al Seprona encima. También ha sido un descalabro económico para la población porque no hemos podido inscribir nuestras fincas en el Registro, no hemos podido hipotecar nuestras casas aún siendo nuestras, ni modificarlas o ampliarlas. Ha sido todo un caos.

Veintisiete años para resolverse. ¿Ha sido una cuestión de falta de recursos económicos de los vecinos para impulsar ese cambio de planeamiento, dejadez política o una mezcla?

Los vecinos creíamos que el urbanismo era cuestión de las administraciones, pero no es así. La Constitución y la ley del suelo de 2017 nos permiten hacer urbanismo, pero por ignorancia creíamos que hasta que el Ayuntamiento no hiciera algo, nosotros no podíamos mover ficha. Pero a raíz de la creación de plataforma nos hemos asesorado y nos dimos cuenta de que teníamos que hacer el mismo recorrido que, por ejemplo, un promotor turístico.

¿Han vivido con miedo a que sus casas fueran demolidas?

Sí, nos hemos sentido perseguidos durante toda la vida. Hemos tenido al Seprona y la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural siempre encima de nosotros. Por ejemplo, mi hermano puso cuatro bloques en la azotea para que la perra no saltase y la agencia vino a ponernos una denuncia y un precinto. Y los bloques estaban sueltos, no era construir, sino proteger a una perra suicida. Hasta ese punto hemos estado. Sin embargo, estando otras zonas de lujo ilegales durante muchos años y sabiéndolo la agencia, no ha habido un solo precinto pero sí en los barrios de Salobre. Han venido a nosotros porque no sabíamos defendernos, éramos débiles, y posibles candidatos a terminar siempre demoliendo nuestras viviendas. Además, la agencia utiliza los visores como Grafcan o el del Cabildo según su antojo para encausar al denunciado para que al final se consiga demostrar que las obras son ilegales. Y en cambio la Ley del Suelo le obliga a utilizar uno solo. En la plataforma creemos que hay mala praxis. Hemos vivido con miedo pero ya estamos tranquilos porque se va a regularizar nuestra situación.

¿Cómo ha sido el tránsito de la plataforma en estos años?

La plataforma tuvo una primera toma de contacto con los vecinos hace unos años pero se paralizó porque el entonces alcalde Marco Aurelio Pérez nos ofreció un fuera de ordenación, esto es un condicionante en el que reconocíamos que nuestra casas existen pero son ilegales, pero al menos con eso, aunque no pudiéramos construir, sí podíamos hacer tareas de mantenimiento y conservación sin que nos abrieran un expediente sancionador. ¿Pero qué pasaba? Que ese fuera de ordenación solo se puede ejecutar si las viviendas tienen más de cuatro años sin haber movido una piedra, pero en Salobre todo el mundo ha movido algo, así que nos recomendaron que lo declinásemos. Fue ahí cuando activamos la plataforma. Un abogado nos dio como primera solución poner como asentamiento rural a todo el conjunto del Salobre, pero nos opusimos porque es imposible poner de acuerdo a 3.000 personas. Dando vueltas, llegamos al despacho de Jesús Álvarez, catedrático de arquitectura, y nos dijo que era mejor segregar por núcleos de asentamientos. Como Gesplan nos dijo que era factible, a principio de 2020 nos constituimos como promotores del suelo y nos arriesgamos primero con Lomo Los Azules y Lomo Las Cuatro Matas; hemos avanzado y hemos ido abriendo el camino al resto de asentamientos que se están creando.

Y ahora, ¿qué?

Legalizar nuestras casas ha sido el primer paso para regularizar otras 1.381 aproximadamente. Ahora trabajamos en Media Fanega como asentamiento agrícola; ya está en el Órgano Ambiental pendiente de aprobación. Luego están Lomo Los Pajaritos y Barranco del Negro, dos núcleos en un mismo proyecto, que constituyen el asentamiento más grande de todo el Salobre, con más de 100 viviendas que pasan a asentamiento rural. Y también se está empezando a trabajar en la calle Jamaica y Salobre Bajo y quedarían tres asentamientos más que todavía están por delimitar

¿Qué le pide la plataforma a la Administración a partir de ahora?

Queremos pedir tanto al grupo de gobierno como a los funcionarios que trabajen concienzudamente en estos proyectos para que no se eternicen y se cumplan los plazos. También al Cabildo y al gobierno que a la hora de elaborar sus informes lo hagan a la mayor brevedad posible. Es el único SOS que lanzamos. También animamoos a otros canarios que vivan en suelo rústico y tengan su vivienda sin regularizar a que acudan a abogados y arquitectos y legalicen sus casas.