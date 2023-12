El cuarteto de cuerdas Flamboyán comenzó el acto oficial interpretando la Habanera de la ópera ‘Carmen’, de Bizet. El título original de esta pieza es ‘L’amour est un oiseau rebelle’ y es un canto de amor rebelde. Y así, quizás por casualidad o por acierto esa canción, homenajeaba y retrataba a Pepe Dámaso, una de las personas más rebeldes del arte contemporáneo de Canarias.

A los 90 años todavía puede haber una primera vez. Y así fue porque Pepe Dámaso, con la colaboración del Ayuntamiento de Agaete, quiso celebrar su cumpleaños en el Huerto de las Flores. Familiares y amistades quisieron acompañarlo y compartir con él ese momento en el que sopló las velas. Entre el público también estaban el alcalde de Agaete, Jesús González, concejalas y concejales del grupo de Gobierno, la consejera de Cultura del Cabildo, Guacimara Medina, y el catedrático de Filología Española y profesor Emérito de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Maximiano Trapero.

Pepe Dámaso llegó al jardín con pequeños pasos y apoyado sobre un bastón, pero con muchas ganas de celebrar con los suyos esas nueve décadas, que no han podido mermar su mente y su pensamiento. Dámaso se emocionó, casi con lágrimas en los ojos y con voz temblorosa, por todo el cariño que recibe de la gente. «Voy a los sitios y la gente me quiere, me lo demuestra, me valora. Y eso también, el sentirte querido por tu propia obra, no es fácil porque el arte es muy duro».

«Están diciendo que me están uniendo a Néstor y a César Manrique. Claro, porque yo creo que también la felicidad nos viene un poco por el contexto tropical en el que vivimos. Eso es una apreciación mía. César se fue por el volcán y por su isla. Néstor, un poco por otras cosas de su mundo carnal y simbólico. Yo creo que una aportación mía es la tropicalidad y nos ha dado mucha felicidad vivir en las islas. Y creo que esa tropicalidad es un patrimonio. Ya Plinio el Viejo, antes de Cristo, ya decía el Jardín de las Hespérides de las islas afortunadas. Es importante salir y viajar pero yo dije que me quedaba. Yo no me puedo evadir del padre Teide, de El Hierro, de La Palma, de La Rama, y de tantas cosas que han influido para que yo llegara a los 90 años», comentó Dámaso, quien confesó también que tuvo varios amores, «pero yo no sirvo para tener matrimonio. Yo me casé con el arte. Mi amor ha sido el arte y soy como una especie de sacerdote que está ahí, medio puro, pero también he echado mi cana al aire, y he hecho el amor, y el amor sin el amor, y no podemos vivir sin él ¿qué es eso? Si es tan importante como la propia naturaleza», argumentó el artista, quien también tuvo palabras de recuerdo para su amiga íntima Mari Pino Amador, mujer de Agaete que trabajaba en el Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM), fallecida recientemente.

El catedrático de Historia del Arte, Francisco Galante, viajó desde Bélgica para estar presente en el cumpleaños de su amigo Pepe Dámaso

Durante el acto, José Juan Antúnez leyó el ‘Canto ilustrativo del pueblo de Agaete en el homenaje a Pepe Dámaso’, del catedrático de Geografía e Historia, Cristóbal del Rosario, en el que afirmaba que «existen personas que a pesar de verse obligadas a emigrar del lugar en el que nacieron por diversos motivos, las domina un misterioso orgullo que las convierte en defensores anímicos de su pueblo natal» y señaló que «su vocación artística se debe en gran medida al paisaje agaetense». El escrito también recogía que el artista «ha sido un adelantado cultural que ha encontrado en el arte su oficio y su gloria ilustrada, que enorgullece a nuestro pueblo».

«Artista absoluto»

El catedrático de Historia del Arte, Francisco José Galante, no se quiso perder esta celebración de su amigo Pepe Dámaso y no dudó en viajar desde Bélgica, donde imparte clases en la Universidad de Lovaina, hasta Agaete para ofrecer al público presente una ponencia bajo el título ‘Don Pepe Dámaso Artista. Tránsitos creativos entre la cultura identitaria y universal’.

Galante, quien comisarió una exposición de Dámaso en el Centro de Arte Contemporáneo del Atlántico cuando cumplió los 80 años, se refirió al artista agaetense como un «artista absoluto». «Un artista con una intensidad creativa y una exquisitez en su producción plástica que es difícil incluso matizar, porque son 5.000 obras que ha realizado a lo largo de su vida, y no solo ha abordado la pintura sino todas las disciplinas artísticas, cine, actor», y subrayó que Tomás Morales, Saulo Torón y Alonso Quesada también tienen una «influencia decisiva» en la obra y la trayectoria de Pepe Dámaso.

Francisco José Galante se refirió a Dámaso como «un pintor de la identidad canaria, pero esa identidad llevada al universal», y sacó el compromiso a las autoridades insulares y locales de que si realizan un museo en Agaete con la versión que ha hecho el artista sobre el tríptico flamenco de Agaete él llevará esa exposición al Museo MAS de la ciudad belga de Amberes, «en cuyo puerto cercano, partió ese tríptico para llegar hasta Agaete».

Celebración popular

Con su habitual espontaneidad, Dámaso invitó a las personas que les había traído regalos a subir al escenario para abrir los paquetes en el mismo lugar. Entre los presentes, un cuadro de Guillermo Sánchez, un artista autodidacta de Valleseco con el que Dámaso solo se había escrito y no se conocían en persona. «Era una deuda que tenía con él», explicó Sánchez, quien recibió un abrazo y el agradecimiento del de Agaete.

Como sorpresa, la banda Guayedra apareció por sorpresa en el Huerto de las Flores para interpretar el cumpleaños feliz y seguidamente la canción de La Rama, lo que emocionó mucho al artista, que también recibió un presente del Ayuntamiento de Agaete.

Primeras jornadas

La celebración del 90 cumpleaños de Pepe Dámaso está enmarcada en unas jornadas con el nombre ‘Reencuentro. Agaete a Pepe Dámaso’, que comenzaron el pasado día 3 de diciembre y en las que se ha abordado temas como los cinco siglos de historia del ingenio azucarero de Agaete, los procesos de restauración del tríptico flamenco o Agaete en el nacimiento de la literatura canaria, a través de la figura de Cairasco de Figeroa.

Las jornadas continuarán el próximo sábado, día 16, en el Centro Cultural de la Villa, a las 11.30 horas, con dos conferencias, la primera sobre la arquitectura y patronazgo de la Ermita de Nuestra Señora de Las Nieves, con la participación del historiador Antonio Cruz Saavedra y la periodista Laura García Expósito; y la segunda con el título ‘De las tinieblas a la luz’, en la que participará la doctora en Historia del Arte, Ángeles Alemán Gómez y María Isabel del Rosario Sánchez, licenciada en Geografía e Historia.