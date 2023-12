El Centro de Educación de Personas Adultas (Cepa) de San Bartolomé de Tirajana hace estos días de anfitrión con la directiva y profesorado de los centros de adultos de Avilés (Asturias), Pedro Martínez Gavito, de San Lorenzo de El Escorial (Madrid) y Yecla (Murcia), con los que comparte el proyecto ‘Descubre tu pueblo y compártelo’, que fue evaluado con la máxima puntuación por el Ministerio de Educación y Ciencia de los 55 que se presentaron.

El proyecto tiene como objetivos dar visibilidad al patrimonio histórico, natural, cultural y artístico del entorno, sensibilizar de su importancia y mantener vínculos con otros centros educativos españoles, a través de la colaboración del profesorado y alumnado para posteriormente difundirlo a través de acciones temporalizadas en el desarrollo del producto final.

«Los cuatro centros de mayores que participamos compartimos el amor por la educación»

Mejorar la competencia lingüística y digital en la investigación, presentación y difusión del proyecto, con prácticas motivadoras, creativas e innovadoras dirigidas a disminuir el abandono escolar y potenciar la integración y reinserción en el mercado laboral y mantener y cuidar las tracciones y costumbres en favor del pensamiento sostenible por medio de la investigación del entorno, e implicar al alumnado en un proyecto común con el que aprender y compartir aquellos aspectos de su pueblo menos conocidos para el público en general, cuidando el equilibrio emocional y el respeto a la diversidad de opiniones, potenciando la creatividad artística y tecnológica entre el alumnado son otros de los fines de ‘Descubre tu pueblo y compártelo’.

El director del Cepa de San Bartolomé, Manuel Funes, explica que se trata de un proyecto de ámbito social de patrimonio, «porque queremos dar a conocer lo oculto que tiene la Isla en nuestro municipio, lo que menos se conoce, por eso hemos elegido lugares para visitar como Fataga, Tunte, donde nos abrieron el Salón de Plenos del Ayuntamiento y vistamos el Museo Etnográfico Casa de los Yánez, espacios que habitualmente no entran en las visitas turísticas, aunque también enseñamos lo que nos caracteriza, y esos lugares lo van a ver en las clases de los centros que participan».

Alumnado embajador

Funes adelanta que en la siguiente movilidad dentro del proyecto será a Murcia, «donde iremos acompañados por dos alumnos acompañando a los dos profesores. Y esos alumnos harán de embajadores para dar a conocer las bondades del proyecto».

Nuria Mariño, directora del Cepa de Yecla, confiesa que se quedó impactada por todo lo que ha descubierto. «Aún estoy asimilando todo lo que he visto. Impresiona muchísimo, porque cuando piensas en Canarias te viene a la mente el sol y la playa, no las montañas que tiene o la riqueza arqueológica y natural», asegura. Mariño destaca también su visita a la capital grancanaria. «Estábamos en Vegueta y me parecía estar paseando por las calles de Valladolid o Salamanca, no me lo esperaba en esta isla, es totalmente distinto a lo que te cuentan».

Sobre lo que va a enseñar cuando reciba a las delegaciones de los centros de adultos, afirma que aunque el nombre de Yecla está ligado al vino y los muebles, «también tenemos unos restos arqueológicos tremendos, parajes que son patrimonio natural, restos de las culturas árabe, romana e íbera, y además las últimas huellas de dinosaurio más próximas a la extinción, y el folclore y la gastronomía».

Graciela Álvarez dirige el Cepa de San Lorenzo de El Escorial, apunta que lo que más le ha gustado «son los pueblos del interior. No me esperaba ver esos pueblitos tan detallistas y tan bonitos, con esa artesanía, con esa historia, y luego el paisaje», y añade que «para los que somos de interior, este paisaje que te encuentras y esta vegetación es muy exótica y me ha encantado».

Las directivas de los centros de adultos que participan en este proyecto destacan que comparten «el amor por la educación. El entusiasmo por este proyecto en el que nos hemos embarcado para conocer el patrimonio oculto de cada una de las zonas de nuestro país, y las ganas de trabajar. Se nota mucho las ganas de trabajar que tenemos y de compartir con el alumnado. De guiarlos en ese descubrimiento que nosotros estamos haciendo y transmitir lo que nosotros hemos visto y descubierto».