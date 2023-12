Ya queda menos para la llegada de la Navidad, y en numerosos puntos de Gran Canaria hay montados distintos belenes que aúnan fe y tradición y pueden visitarse durante estos días.

La tradición marca que el Nacimiento se monta antes de Navidad, el 8 de diciembre, coincidiendo con la fiesta de la Inmaculada, y se conserva hasta el 2 de febrero: Jesús en el Templo. En algunos lugares es costumbre que partir de la fiesta de la Epifanía, el 6 de enero, se añadan las figuras de los Reyes Magos en adoración, que mientras tanto son desplazados por el bello paisaje del Belén.

En este artículo ofrecemos un listado que no pretende ni mucho menos ser exhaustivo:

Belén de Funkos en Vecindario

Portales de Belén tradicionales, vivientes, clásicos, lugareños o caseros. Con la Navidad llega su montaje con la más variopinta de las ideas, siempre señeras. Hasta hoy: Vecindario ha recreado uno de los más peculiares y frikis belenes de su historia, que se ha convertido en el mayor del país al agrupar entre sus figurantes a 500 muñequitos cabezones Funkos, líderes en ventas en el mundo. Son figuras únicas y podrían ser el Santo Grial de unos coleccionistas que no se sabe bien si son los pequeños o los padres.

El Belén se expone hasta el 7 de enero en el salón del hotel Avenida de Canarias y ha sido ideado por los propietarios de la tienda especializada Molaserfriqui con Carlos Hernández en la gerencia. Esta ingeniosa friki-idea la respaldó la asociación comercial Ascoive para promocionar entre los más jóvenes, y no tanto, las empresas de la zona comercial de Vecindario. La entrada es gratuita, la zona cuenta con áreas de parking y está adaptado para personas con movilidad reducida.

El Belén esconde muchas sorpresas. Se brinda como un juego de lo más friki y esconde entre su estructura de 16 metros cuadrados sorpresas como el propio Nacimiento: «Lo pusimos escondido, para que sea diferente», explica un animado Hernández. Otra curiosidad, la imagen creada por impresora en 3D de una angelita que hace de guía a la estrella fugaz con su móvil. Así, tal cual.

Belén canario de Guía

La Asociación de Vecinos "Guía Viva", en la ciudad de Guía de Gran Canaria, ha instalado un belén en el casino de la localidad, la actual sede de este colectivo vecinal. Este acto simbólico tiene como objetivo a contribuir a perpetuar la tradición navideña originaria del siglo XIII en el centro de Italia, una práctica que se ha extendido por todo el ámbito latino, especialmente en zonas hispánicas.

Las piezas del belén han sido cedidas por el historiador guiense José Fernando Moreno Molina, complementadas con creaciones de miembros de la Asociación. Esta representación busca reflejar la adaptación del belenismo a los distintos lugares, incluyendo personajes y costumbres canarias, y en este caso, presenta un enfoque en el Belén canario ambientado en un entorno hebreo del siglo I d.C.

La ambientación muestra maquetas de distintos inmuebles locales de Guía de Gran Canaria, así como la vegetación y flora isleñas. Se ha concebido siguiendo un carácter diacrónico, recreando actividades propias de fechas desde el 13 de diciembre hasta el 7 de enero, con cada estación acompañada de una copla o refrán referente a ese día. Además, se observan detalles de la vida cotidiana con inspiraciones genuinamente canarias y universales, incluso con algunas incoherencias intencionales para la reflexión. Además si se fija detenidamente, el público visitante podrá caer en alguna inocentada en cierto lugar del nacimiento.

El belén oriental de Agaete

En el Centro Cultural de la villa de Agaete se acaba de inaugurar un Nacimiento, una obra singular de la pareja de belenistas agaetenses July González Bermúdez y Pedro Armas Boza, maestro belenista. Este belén está documentado e inspirado en las escenas captadas e interpretadas por los pintores románticos europeos del siglo XIX y primera mitad del XX, aquellos que recorrieron Palestina, otros lugares de Oriente Medio y el norte de África para darle veritas a sus obras y a los que la historia del arte, independientemente de que practicaran otros estilos o como en el caso de Dominique Ingres, que nunca estuvo en aquellos espacios geográficos, los encuadró en la llamada corriente orientalista que tanto atrajo e inspiró a muchos artistas cautivados por los paisajes exóticos, las costumbres y tradiciones de aquellas poblaciones tan diferentes a las del continente europeo. Pintores fascinados por la luz y el colorido que fueron elementos definitorios de aquella corriente, destacando, entre los extranjeros, el francés Delacroix, el inglés Holman Hunt, el alemán Gustav Bauernfeind, el austriaco Hans Makart y el ruso, Karl Briulov.

Mención aparte merecen los pintores españoles Mariano Fortuny, Josep Tapiró y Antonio Fabrés, quienes, por motivos de vecindad, frecuentaron Marruecos quedando prendados de su pintoresquismo, que no sólo no ha pasado desapercibido para nuestros belenistas sino que, antes bien, les ha guiado en su obra, pues la escena del vendedor de tapices visible en el belén, está claramente inspirada en la obra de Fortuny del mismo nombre.

Como buenos artistas artesanos y a sabiendas de que su público (que lo tienen), espera de ellos que le sorprenda cada año, Pedro y July dedican un tiempo considerable a documentarse y mucho más tiempo aún a desarrollar su propuesta, por lo que no es de extrañar que una vez pasada La Rama de Agaete en el mes de agosto, comiencen a desplegar la creatividad que les caracteriza y con la que un año más vuelven a impresionarme muy gratamente, porque aunque hemos crecido juntos y he visto muy de cerca su crecimiento en la construcción de sus belenes, nuevamente me cautivan y me sorprenden. Los belenes de July y Pedro son siempre nuevos y distintos pero siempre están construidos a escala y con perspectiva arquitectónica y siempre incluyen nuevas figuras, modeladas por ellos mismos, también a escala, que aportan realidad y vida a la instalación y que siempre responden a cada una de las escenas.

El belén de 700 horas de Maspalomas

Cuenta que apenas tenía unos meses de vida cuando su padre lo cogía con un brazo mientras con el otro iba armando en su casa el portal de belén, pieza a pieza, sin que él, en sus primeras percepciones del mundo, apartase la vista de cada una de las figuras. Ahora, 21 años después, el joven Nacho Maya es por séptimo año consecutivo el autor del nacimiento municipal que el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana expone en la Casa Condal de San Fernando, un portal que comenzó a realizar de forma artesanal con apenas 15 años y después de que las fronteras de su casa se le quedasen pequeñas para un belén que crecía un poquito más cada año. «En mi casa la Navidad es una época que siempre se ha respetado y mi padre se trabajaba los belenes más de lo normal», cuenta Nacho, «no solo ponía el portal, sino que incluía muchas casas, distintos oficios y hasta agua».

Ya más mayor, pero siendo aún un niño, Nacho se apuntó a clases de pintura y dibujo, una tarea que lo motivó aún más a caminar por el universo de las artes plásticas y a coger las riendas de aquel belén familiar tomando sus primeras decisiones: unos bocetos que triunfan y otros que descarta. Y el belén, año tras año, empezó a crecer. «Llegó un momento en que la casa se quedó pequeña porque venía todo el mundo, venían amigos, vecinos y amigos de los vecinos», relata este joven, hoy técnico superior de artes plásticas y estudiante de primero de Historia del Arte.

El arduo trabajo de Nacho se ha materializado en un belén que una vez más ha vuelto a crecer, al pasar de los 12 a los 20 metros cuadrados, y en el que ha colocado unos 110 personajes que representan una variedad de oficios como la carpintería, la herrería, la panadería, la cerámica, la hojalatería o la hilandería. Resalta, además, las piezas del nacimiento, estrenadas el año pasado y obra del escultor madrileño José Luis Mayo, y un timple como elemento identitario canario.

En esta edición, el cartel anunciador del belén está ilustrado con una imagen de Juan de Miranda, pintor canario del Barroco como homenaje por su tricentenario. Se trata de la ‘Adoración a los Reyes Magos’, una imagen que está en la ermita de Nuestra Señora de la Consolación de El Guincho, en Garachico. El nacimiento de Nacho Maya puede visitarse hasta el 5 de enero de lunes a viernes, de 16:00 a 20:30 horas.

Belén de Arena de Las Canteras

Y por último pero no menos importante está el Belén de Arena de la Playa de Las Canteras, que ya se ha convertido en todo un clásico de la Navidad en Gran Canaria que el pasado 5 de diciembre abrió sus puertas con un sentir especial por aquellos canarios que viven en el extranjero, ya que en su decimoctava edición está dedicado a aquellos que se han marchado del Archipiélago. La diáspora es un elemento principal del nacimiento, en el que una de las principales escenas es el éxodo de los judíos hacia Egipto. Este año cobra especial importancia porque "la historia se repite", pero en esta ocasión el conflicto entre Israel y Hamás ha provocado la migración de los palestinos hacia el país vecino.

"Esta historia se repite, 2.000 años después, ahora que están saliendo los palestinos camino a Egipto, por ello toda esta parte lateral es ese referente que queremos representar", detalló el director artístico, Miguel Rodríguez. La escena es una creación de la canadiense Karen Fralich basada en un diseño de Adán López Alemán, que pretende plasmar el drama de la migración forzada.

Son tres isleños de gran relevancia como Etual, Aarón y Bentejuí Ojeda. Además del artista gaditano afincado en Gran Canaria, Paco Arana. El resto de los escultores son de Estados Unidos, Holanda, Canadá e Irlanda. El artista Etual Ojeda, considerado el padre del arenismo, seguirá trabajando mientras los visitantes acuden, de esta forma, el método de construcción del belén se acercará a la ciudadanía. "Muchas personas que no saben cómo se hace una escultura en la arena, las dificultades y cómo se abordan unas estructuras tan grandes, ahora pueden verlo en directo", comentó Rodríguez. La obra en plena creación representará la pieza La aparcería del también escultor canario Santiago Vargas, expuesta en el municipio de Santa Lucía de Tirajana.

Son ocho escenas en las que se representa la escena de los Lectores del cielo inspirada en una pieza del artista renacentista Miguel Ángel, esculpida por la estadounidense Sue McGrew. La representación del Ángel Anunciador ha sido obra del artista irlandés Fergus Mulvany y está inspirada en una pieza de El Greco; a Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente les ha dado vida el holandés Johannes Christoffel y el estadounidense Gresham Glover ha hecho lo propio con el nacimiento del niño Jesús.

La fuente central ha sido modelada por Bentejuí Ojeda y el artista Paco Arana, quienes se han inspirado en la pieza Naturaleza con Fuentes de José Ribera. Aarón Ojeda ha sido el encargado del modelado de la vida cotidiana de las calles de Belén, inspirándose en la obra El Risco de San Bernardo, del pintor canario Santiago Santana, y De Chamisso e India sambaigo, obra de la escuela mexicana de finales del siglo XVIII.