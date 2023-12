La Banda de Teror ofrece su tradicional concierto de Navidad en la Basílica del Pino

La Banda de Música de Teror ofreció el tradicional concierto de Navidad en la Basílica del Pino. El concierto, que estuvo dirigido por Óscar Sánchez Benítez, ofreció al público un variado repertorio de música clásica y navideña con obras de Strauss, Tchaikovsky, Weber, además de piezas navideñas como ‘Let it snow! Let it snow! Let it snow!’, de Jule Styne, o la banda sonora de la película ‘Polar Express’, Alan Silvestri y Glen Ballard.

El Concierto de Navidad está organizado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Teror, junto con la Asociación Cultural Banda de Música de Teror y la Basílica del Pino, y tiene una larga tradición de más de dos décadas, constituyéndose en una de las citas musicales más destacadas del programa navideño de Teror. El programa de Navidad de Teror continuará el día 30 de diciembre con la feria de la infancia, en la carpa de la plaza de Sintes y el concierto ‘Tennesse por Navidad’, con un repertorio de grandes clásicos propios de estas fechas y que se interprterán en el Auditorio de Teror. Las entradas tienen un precio único de 10 euros. El sábado, día 31 de diciembre, se celebrará en la plaza la Fiesta de Fin de Año, con los grupos Escuela de Calor y Armonía Show, a partir de las 14.00 horas. La oferta lúdico cultural del último día del año continuará, a partir de las 18.00 horas en la zona del Boulevard y Muro Nuevo, con DJ Promaster. Boulevard y Calle Real. El 5 de enero se celebrará, a las 16.00 horas, la cabalgata de los Reyes Magos, dando la bienvenida a la noche más mágica del año. Desde el paseo, sus majestades se dirigirán al Auditorio de Teror para ofrecer el espectáculo ‘La noche de la ilusión’, con tres pases, a las 18:00, a las 19:00 y a las 20:00 horas. La entrada será gratuita hasta completar aforo.