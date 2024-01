El grancanario y ex participante de 'La Isla de las Tentaciones', Suso Olivares, ha sido acusado por violación a una menor en un local de ocio nocturno de Puerto Rico, en el municipio sureño de Mogán, en Gran Canaria. Esta no es la primera toma de contacto del televisivo con la justicia. El Juzgado de Instrucción número 2 de Telde condenó al teldense por pegar a su novia en noviembre del año pasado.

El de Telde se une así a participantes de realitys show condenados con la Justicia: es el caso de José María López, exconcursante Gran Hermano, que fue condenado a 15 meses de prisión por un delito de abusos sexuales contra Carlota Prado mientras ambos estaban en la famosa casa de Guadalix el 4 de noviembre de 2017. También un caso más cercano como el de Carlos Navarro 'El Yoyas', que está en busca y captura por agredir en distintas ocasiones a la que fuera su pareja, la grancanaria Fayna Bethencourt.

Ha sido precisamente su exnovia, Paola López, la que a través de un vídeo publicado en sus redes sociales ha denunciado sus vivencias con el condenado y acusado, con el que tienen un hijo en común y que rompió su compromiso el año pasado. El canario se juega su libertad tras ser acusado de violar a una menor, de hecho, piden 11 años de cárcel para él.

En abril comenzó la pesadilla

"He percibido el miedo, y que mi vida y la de mi bebé estaban en manos de otra persona", comienza diciendo en el vídeo -que encabeza esta información- en el que durante los 16 minutos de duración en el que se le ve rota y habla largo y tendido acerca de la pesadilla que jamás hubiera querido vivir.

"Desde abril de 2023 la relación empezó a deteriorarse. Sufrí coacciones, pero lo llevé en silencio", manifiesta la que fuera candidata al Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria en 2019. "Me había faltado el respeto anteriormente estando con otras mujeres durante mi relación, algo de lo que muchos de ustedes son conscientes y otros han tenido el valor suficiente para mostrarme la realidad. Pero ¿saben qué? Esto para mí es insignificante, pero resulta revelador para descubrir cómo era en realidad", agregó.

La Miss Universo ha asegurado haber sido víctima de distintos episodios de "violencia física y psicológica" y ha narrado distintos actos. "Mi pareja me agarró del cuello y me tiró a la cama, tratando de asfixiarme con un paño. Al no ser la primera vez que me enfrentaba a estos actos de violencia, decidí grabarlo todo para tener pruebas en caso de que alguna vez pudiese hablar al respecto. Era tan ilusa...", ha matizado.

Una segunda oportunidad

En un primer momento, Paola denunció a la que fuera su pareja, pero la retiró para darle una "segunda oportunidad" debido a que Suso no paraba de asegurarle que "no podía vivir" sin ella. "Le di otra oportunidad. Una mala decisión, ahora no me cabe duda", se arrepiente.

Ha querido dar las gracias a sus vecinos, ya que fueron testigos durante todo el tiempo de las vejaciones vividas en la casa, por lo que pudieron ayudarle a la hora de denunciar a su maltratador. "Me impulsaron a dar un paso. Ese día perdió el control y destrozó la cuna del niño, algo muy común en nuestras discusiones".

"Me agredió estando con el bebé en brazos. Solo pedí que no me tocara ni me gritara. Después de salir de la casa me siguió hasta la calle y me impidió que me marchara. Se reía mientras mi hijo lloraba y le gritaba que 'su mamá estaba loca'", asegura.

"Se reía mientras mi hijo lloraba y le gritaba que "su mamá estaba loca", espeta frente a la cámara. Tal fue la situación de ese día que llegó a pensar que estaba "en mitad de una película", sentenció.