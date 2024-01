El diseño de la empresa canaria se presentó hace seis meses y cuenta con los estudios técnicos positivos y, sin embargo, el contrato de asesoramiento jurídico solicitado por el alcalde es de hace poco más de dos meses. Este mismo estudio lo puede realizar la empresa de Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental, SA (Gesplan), gratis, argumentan desde el pacto de Gobierno.

El proyecto de urbanización de un centro comercial fue presentado por el grupo Hiperdino hace seis meses al Ayuntamiento de la Villa para iniciar los trámites necesarios. En este tiempo, han obtenido el visto bueno de los funcionarios municipales del área de Urbanismo de los grupos de expertos técnico y municipal en lo referente al Plan de Actuación en Medio Urbano (PAMU). O sea, el cambio de suelo deportivo del campo de fútbol de Carrizal a uso comercial.

Se trata del mismo grupo de trabajo que dio su visto bueno para dar licencia a las plantas fotovoltaicas de la multinacional energética Naturgy en El Burrero. Un trabajo que fue cuestionado en Pleno ordinario en diciembre por el propio López por posición contraria a estos parques solares. También en esa ocasión solicitó ayuda de expertos de la ULPGC ajenos a los técnicos municipales. El Ayuntamiento pagó entonces 5.500 euros por el informe universitario, un dinero que Agrupa Sureste considera que el alcalde debe pagar de su bolsillo y devolver lo abonado a las arcas municipales.

En estos momentos, el expediente para la gran superficie comercial de Hiperdino se encuentra en la fase de tramitación ambiental. Esto indica que, una vez solventado este paso, solo faltará el tercer y cuarto punto, que se refiere a su aprobación en el Pleno municipal y posteriormente, derivarse al Gobierno canario para que si lo considera, dar su aprobación definitiva.

La superficie comercial incluye además del supermercado, amplias áreas de aparcamiento, de servicios y ocio.

Según consta en el requerimiento de asesoramiento jurídico solicitado por la Alcaldía y firmado por López Fabelo, el objetivo es analizar la «viabilidad legal del cambio de uso de equipamiento deportivo privado a uso comercial privado de la parcela urbana consolidada del antiguo campo de fútbol de Carrizal, en la avenida Carlos V y bajo qué condiciones». También requiere en el servicio solicitado, que incluye los honorarios por los 9.000 euros, «el procedimiento de interpretación que deberá adoptar el pleno sobre normas relativas a las reglas de usos prohibidos en Ingenio».

Este informe con fecha de 29 de noviembre de 2023, se tramitó como contrato menor para el servicio de asesoramiento jurídico en materia de planeamiento.

Rayco Padilla (PP): «Ya ha dicho que se va y claro que lo tendrá que hacer»

El socio de gobierno de Forum-Drago-NC, Rayco Padilla, del PP, explicó ya su postura tras el anuncio de dimisión del alcalde López y anunció la ruptura del pacto de gobierno, si no caía de las listas el alcalde para dar estabilidad al municipio. Padilla confirmó en micros lo que ya sabían muchos. También dijo ayer que se reunió con el alcalde en el Ayuntamiento «y trabaja con normalidad, sigue con su agenda».

Padilla señaló que «es de caballeros cumplir la palabra que se da» en referencia al aviso de López Fabelo de que dimitiría como alcalde. «Ya ha dicho que se va, y claro que lo tendrá que hacer», dijo, al tiempo que declaraba que no sabía cuando». Como remate incide en «que la presente él, que es quien lo anunció». Aclaró, eso sí, que López Fabelo tiene de plazo hasta el día 29 para presentar su renuncia «y si no lo hace, entonces eso será otra cosa». Avanzó Padilla que hasta ayer mismo no le constaba que el alcalde hubiera procedido a entregar en el Registro municipal la renuncia a su cargo.

El líder popular, concejal de Urbanismo y primer teniente de alcalde, especificó que él nunca será alcalde de la Villa porque el pacto con Forum Drago establece que todos los alcaldes mientras haya pacto serán únicamente de ese partido.

El alcalde continúa hoy con su agenda. Se encuentra con el consejero de Medio Ambiente del Cabildo Raúl García Brink, de Nueva Canarias, socio en el pacto con Forum Drago. Van a visitar y pasear por el Barranco de Guayadeque. López Fabelo, anunció el domingo que dimitía de su cargo en redes sociales. No es oficial hasta que lo haga por escrito al secretario municipal y le dé registro de entrada. P. P.