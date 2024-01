Españoles e italianos copan la subida de la población en el sur de Gran Canaria

Los dos municipios turísticos del sur de Gran Canaria, San Bartolomé de Tirajana y Mogán, recuperan población, con españoles e italianos a la cabeza. El ayuntamiento que preside Marco Aurelio Pérez aumentó en 2023 en 976 vecinos hasta alcanzar un total de 53.912 personas, mientras que el que dirige Onalia Bueno ha ganado 514 nuevos residentes hasta los 20.845 habitantes, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). En conjunto, ambas localidades suman 1.490 residentes, esto es, un 2% más respecto al año anterior. Sin embargo, ambos municipios siguen lejos de sus mejores datos de población desde que hay registros, los dos desde hace más de una década: San Bartolomé de Tirajana en 2013 con 56.698 personas y Mogán en 2012 con 24.225.

No obstante, los padrones municipales de ambos consistorios arrojan una cifra más elevada que asciende hasta los 59.270 habitantes en San Bartolomé de Tirajana y los 23.618 en el caso de Mogán, cantidades que difieren, explican técnicos municipales, porque el INE no contabiliza a los extranjeros que no tienen una tarjeta de residencia permanente y deben justificar su permanencia cada cierto tiempo.

El crecimiento de la industria turística así como las condiciones climatológicas de las que goza Gran Canaria han contribuido a que sean los ciudadanos españoles así como de países centroeuropeos como Italia, Alemania y Reino Unido, o escandinavos como Noruega, quienes lideren las cifras de los padrones municipales, además de los vecinos marroquíes. La italiana es la comunidad extranjera que más ha crecido en ambas localidades.

La subida de los habitantes en los municipios turísticos de Gran Canaria alcanza el 2%

En el caso de San Bartolomé de Tirajana, de las 59.270 personas que incorpora el padrón municipal, 39.613 son ciudadanos españoles, esto un, un 66,8% de la población, mientras que los otros 19.657 son extranjeros, que representan ya el 33,2% de los habitantes. Es decir, en este municipio tres de cada diez empadronados son naturales de otros países.

Nacionalidades

Por nacionalidad -117 en esta localidad- y en términos absolutos, los españoles conforman el mayor número de habitantes, con 39.613 personas, y son el grupo que más ha subido en el último año, en 372 personas, lo que representa un 0,9%. Le siguen los italianos, cuya comunidad se incrementó en 2023 en 306 personas hasta los 4.266 residentes, lo que representa un aumento del 7,2%. Los ciudadanos alemanes ocupan la tercera posición con una población en el municipio que ha aumentado un 4,7% hasta las 3.352 personas, 156 más que el año anterior.

En San Bartolomé de Tirajana el podio lo completan colombianos, marroquíes y británicos. En 2023 la población colombiana subió en 121 personas hasta las 561, esto es, un 21,6%, mientras que fueron 94 los ciudadanos procedentes del reino alauita los que se empadronaron en este municipio hasta escalar a las 1.295 personas, un 7,3% más. Por último, el padrón solo registra 18 británicos más que el año anterior, un 1,6%, con una generosa comunidad que alcanza los 1.154 miembros.

Ya en Mogán, de las 23.618 personas que figuran en el padrón municipal, 13.738 son españoles, un 58,2%, mientras que los extranjeros son ya cuatro de cada diez habitantes, esto es un 41,8% y 9.880 personas de 88 nacionalidades. En este municipio la situación cambia ligeramente porque son los italianos, por encima de la población nacional, los que copan los nuevos empadronamientos, aunque siguen siendo los españoles la mayoría poblacional de Mogán con 13.738 personas y con un aumento de 161 habitantes, un 1,2%.

En Mogán, cuatro de cada diez vecinos son extranjeros y lideran los italianos con 1.372 personas

Con un crecimiento de 166 personas, un 12,1%, y una comunidad de 1.372 personas, los italianos son los ciudadanos que más se han empadronado en 2023 en Mogán y constituyen además la primera población extranjera en la localidad, seguidos de los marroquíes, que han aumentado su población en 83 vecinos hasta las 880 personas, un 10,4% más; y de los noruegos, cuya comunidad, la tercera con mayor representatividad en el municipio, crece hasta las 1.298 personas con 73 habitantes más, un 5,6%.

En esta localidad, por otro lado, destaca la caída de ciudadanos suecos, una nacionalidad habitual en Mogán que en 2023 perdió 65 residentes al caer de los 187 a los 122 empadronados.

A pesar de que tanto San Bartolomé de Tirajana como Mogán han registrado un aumento de habitantes en el último año, ninguno de los municipios supera las cifras de residentes en su pico máximo, que ambos tuvieron hace más de una década. La falta de vivienda en las zonas turísticas ha provocado la salida de ciudadanos en los últimos años. San Bartolomé de Tirajana logró su mayor dato de población en el año 2013, cuando el padrón escaló hasta los 56.698 habitantes, según los datos que maneja el INE. Además de ese año, hasta en cuatro ocasiones más ha superado la cifra actual de empadronados: en 2011, 2012, 2014 y 2015.

Mogán, por su parte, logró su dato más alto en 2012 con 24.225 personas y ha superado el padrón actual siete veces: en 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, y 2016.