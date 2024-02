El Foro Roque Aldeano ha emplazado este jueves al Gobierno de Canarias a agilizar las obras de la nueva carretera de La Aldea y advirtió de que seguirá denunciando los retrasos. En una nota, el colectivo ciudadano afirma que "todo apunta que a finales de la próxima semana se abrirán al tráfico los túneles de Faneque, una obra que debió estar finalizada hace más de dos años, tras múltiples incumplimientos derivados de la parsimonia administrativa de la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias". Sin embargo, añade que esta inauguración, "si bien supone una excelente noticia", no será motivo para que el Foro Roque Aldeano cese en la lucha orientada a que se termine cuanto antes el tramo Agaete-El Risco, que si se cumpliera el plazo de ejecución de 65 meses estipulados en la adjudicación, debería estar concluida el primer trimestre de próximo año 2025.

La necesidad de la apertura a la circulación de los dos tubos de Faneque, subraya el Foro, "tiene su gran importancia en que evitará a los usuarios tener que transitar por el tramo más peligroso de la actual vía, consecuencia de su estrechez, múltiples curvas y frecuentes desprendimientos; si bien no se gana en espacio recorrido, el tiempo empleado pasará de unos siete a dos minutos, aproximadamente." El nuevo recorrido unirá dos puntos de la actual carretera GC-200, partiendo desde el túnel de La Aulaga, en las inmediaciones de El Risco, hasta conectar con el barranco de Segura.

"Callar la boca"

El colectivo ciudadano apunta que la apertura de Faneque no servirá para “callarles la boca” y seguir eternizando un trazado cuya primera fase se inició en 2009, hace ya más de catorce años. “La Aldea no se rinde”, avisa, pues duda que el tramo Agaete-El Risco esté finalizado totalmente durante la presente legislatura, tal como ha venido apuntando el consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez.

Hace muchos meses, denuncia, que apenas se ha venido trabajando en el resto de la segunda fase, a pesar de que la totalidad de los túneles fueron perforados hace bastante tiempo. "Lo más grave es que aún no se han iniciado los viaductos del barranco de La Palma y El Risco, en cuya ejecución se tardarán varios años", asegura. Este último, con una longitud de medio kilómetro y más de ochenta metros de altura estará sustentando por tres pilares tras la modificación del proyecto realizado desde finales de 2021. Por tanto, señala que "no se entiende, que a estas alturas, Rodríguez justifique el no haberse iniciado su construcción al no estar aprobado el modificado del proyecto y lógicamente, añadimos, la correspondiente e importante revisión de precios de una estructura que por problemas del firme de terreno pasará de cinco a tres pilares".

Por último, Roque Aldeano denuncia el ocultismo de Pablo Rodríguez, a quien lleva pidiendo una reunión desde julio del ejercicio pasado. "Los aldeano piden compromisos políticos para la finalización del nuevo trazado en el que increíblemente se van a emplear unos veinte años en ejecutar los dos tramos con un recorrido total de 18.5 kilómetros", concluye.