Las labores de investigación de la Guardia Civil continuaron por segundo día ayer para esclarecer el presunto asesinato de un hombre de 55 años a manos de su hijo, Echedey León, de 22 años, de una cuchillada en el cuello. Ocurrió en la jornada del miércoles, horas antes del hallazgo del cuerpo, en el centro canino Besos de Perro en el barrio de Hoya Negra del municipio de Santa Lucía. Ayer se vivió en este pago una jornada atípica tras el desenlace fatal y parte del barrio, precintado por segundo día. El caso se encuentra bajo secreto de sumario y el joven permanecía hasta la tarde de ayer en dependencias de la Guardia Civil.

El padre, de 55 años, tenía antecedentes administrativos por temas relacionados con el consumo de sustancias estupefacientes y Echedey, su hijo, también supuestamente consumidor de drogas, «era tranquilón, pero tenía brotes violentos cuando dejaba su fuerte medicación, muy a menudo», dicen allegados.

Su madre

Según vecinos de la zona, fueron agentes de una patrulla de la Policía Local de Santa Lucía los que procedieron a la detención de Echedey, que conducía un vehículo por el camino a medio asfaltar que pasa por delante del centro canino donde su padre atendía a los animales. Los agentes habían sido alertados por la madre del joven y presunto parricida al gritarle él mismo que había matado a su propio padre.

«Yo lo conocía desde niño, nos criamos juntos, vecinos de siempre, ahí en Sardina, pero la verdad, no sé qué decirte. Ahora ya de mayores no coincidíamos. Solo en las fincas que tenemos aquí en el barrio, pero no manteníamos contacto. La gente va cambiando y perdemos la relación». Así lo relataba ayer en su furgoneta uno de los propietarios de terrenos anexos al centro canino del que se hacía cargo el fallecido. Mientras otro «conocido», esta vez lugareño de Sardina, aseveró que allí «todos conocían» al presunto parricida.

Autopsia

El cadáver del padre se encuentra en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Las Palmas desde que fue trasladado el día del crimen, donde se le iba a practicar la autopsia que determinará la hora exacta del fallecimiento así como las causas de su muerte. Los forenses esclarecerán también si pudo haber una disputa previa entre padre e hijo, antes del desenlace final.

La zona quedó acordonada también durante el día de ayer. A mediodía se personaron los agentes de la Guardia Civil para volver a desplegar a sus investigadores por todo el perímetro al igual que en interior del centro de animales Perros de Besos. Desde el cuerpo de la Benemérita solo confirmaron que los efectivos acudieron para analizar a fondo la escena del crimen y recabar los indicios y pruebas necesarios para esclarecer lo sucedido. Entre los objetos recuperados se encontró anteayer el arma blanca con la que presuntamente Echedey le quitó la vida a su padre. Fuentes oficiales del Ayuntamiento de Santa Lucía informaron ayer de que desconocían este centro canino que «debe ser de nueva creación». A priori, es competencia del Gobierno canario otorgar las licencias de apertura y de Urbanismo municipal, las de obras.