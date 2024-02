Turismo al final del túnel tras la inauguración del túnel de Faneque

El municipio de La Aldea ha notado en estos últimos días la llegada de más turistas después de la apertura del túnel de Faneque, que fue inaugurado el pasado viernes 9 de febrero. Aunque el tiempo de ahorro es de aproximadamente 7 minutos, lo que más valoran los visitantes es la seguridad que ha proporcionado esta obra, pues la carretera destacaba por su peligrosidad y por las vidas que dejó por el camino. Sin embargo, pese a los dos años de retraso para dar por inaugurado el túnel, la ciudadanía muestra su agradecimiento por haber hecho realidad la propuesta que llevaban poniendo sobre la mesa desde hace más de 40 años: la de una carretera en condiciones.

Pese a ser un miércoles cualquiera de febrero, La Aldea lucía pletórica. Las altas temperaturas para las fechas del año actuales ayudaron al turismo a desplazarse hasta una localización que antes pasaba desapercibida por la dificultad del camino y la lejanía del lugar. Terrazas llenas, bares con lista de espera para los que desearan comer y un ambiente poco habitual sorprendieron a los aldeanos, que acostumbrados a la tranquilidad han empezado a notar más movimiento. Desde Gáldar y Guía, dos matrimonios llegaron con el único objetivo de poder estrenar el nuevo túnel de Faneque. "Teníamos muchas ganas de desplazarnos hasta aquí, y desde el viernes que se inauguró planeamos esta quedada", explica Ana Santana. Según comenta, han notado mucho el ahorro de tiempo, y califica el túnel como "una obra de arte" que deberían hacer en otros lugares de la isla.

Ahorro de tiempo

Un ahorro de tiempo y una seguridad que no solo vale para los turistas que vienen de visita, sino también para facilitar a los servicios de emergencias a la hora de llegar a determinada localización. "Han tardado mucho en hacerlo, todo hay que decirlo", dice María del Sagrario. Los dos matrimonios, que han llegado juntos en un mismo vehículo, aseguran que desde Gáldar no han tardado más de 50 minutos en llegar. "Y eso que venimos muy despacio y sin prisa para ver todo bien, porque el camino es agradable y cómodo", argumentan. Manuel Anguita y Juan Jiménez, maridos de Ana y María, por su parte, tienen claro que "el desarrollo del municipio comenzará a partir de ahora". Un grupo de amigos que llevaba sin visitar La Aldea 15 años. "La carretera siempre ha sido muy mala y era algo que nos frenaba a la hora de venir".

En el pueblo, las terrazas y restaurantes apenas tenían mesas libres para comer o tomar el aperitivo, y es que ellos más que nadie han notado positivamente la apertura de los túneles de Faneque. "En estos días se ha notado mucho la presencia de más personas de lo habitual, me imagino que por la novedad", explica el dueño de uno de los restaurantes, que prefiere mantenerse en el anonimato. "Ahora habrá que esperar un mes para ver si la gente sigue animándose", dice. Además, no solo está la cara de la moneda, sino que entre opiniones también sale a la luz la cruz. "Esta carretera engañará a los de fuera, pero a los de aquí no", explica. "Acepto el discurso de que quita peligrosidad, pero que ahorra tiempo no lo compro en absoluto". Al igual que él, otro aldeano de toda la vida coincide con la opinión de su vecino, asegurando que a pesar de que está llegando más gente, ahorras más peligro que tiempo.

De izquierda a derecha, Juan Jiménez, Ana Santana, María del Sagrario González y Manuel Anguita / Jose Carlos Guerra

"Esto está muy bien para los que vengan desde fuera, ya sea por ver el túnel, por ver la obra que ha tardado tantos años, o ya por probar la gastronomía de aquí, porque a nosotros nos da mucha vida. Al fin y al cabo somos lo más apartado", confiesa, sin querer desvelar su nombre. Aun así no todo iban a ser críticas, pues a pesar de todo el tiempo que han tardado en hacer la obra, el túnel que realmente ahorró tiempo y peligrosidad fue el primero que hicieron. "Llevamos 50 años pidiendo esta carretera y ha tenido que morir mucha gente para darse cuenta de la falta que hacía", sentencia.

San Valentín en La Aldea

Desde todos los rincones de la isla, incluso desde Valleseco, se desplazaron curiosos con la intención de experimentar ellos mismos el ahorro de tiempo después de la apertura del túnel de Faneque. Ayose, Juan José, José y Jose, junto a la perrita Bimba, no iban a ser menos. La mitad llegó desde Las Palmas, y la otra mitad desde Valleseco y el objetivo estaba claro: ver el túnel y probarlo. "La diferencia de tiempo es abismal y la comodidad es indescriptible", afirman. Este grupo asegura que no han tardado más de 50 minutos en llegar desde la capital, y aunque la carretera vieja todavía sigue haciéndose pesada, el avance ha sido notable. "Vamos a pasar un día de los enamorados diferente, comeremos y nos daremos un bañito en la playa", asegura este grupo de amigos.

Un día de San Valentín en el que La Aldea fue protagonista con una afluencia que envidiar para ser un día laborable, con terrazas que rozaban el lleno absoluto y un ambiente que desde el municipio echaban en falta desde hace tiempo. La cara y la cruz de un túnel que tiene sus opiniones buenas en la gran mayoría, pero también su crítica, pues aunque el ahorro de tiempo no es lo más destacado, sí lo es la peligrosidad, que prácticamente ya es inexistente. Un Faneque exprés que hace sonreír a La Aldea de San Nicolás.