Los locos por el vinilo tienen fiesta setentera en Vecindario

Fran González es Dd y dirige el programa diario Clásicos del Vinilo en Radio Tagoror, emisora municipal de Vecindario en la que justo cumplió 22 años este lunes 4 de marzo. Se va de carnaval este viernes al teatro Víctor Jara con sus vinilos setenteros, y algo más.

Se trata de un formato radiofónico especial, con grabaciones en directo solo a final de temporada que ha llegado a montar con todo su equipo en el ático de una vivienda o en un taller de mecánica en homenaje a sus oyentes.

También los agasaja llevándolos como invitados al estudio con sus propios vinilos para que ejerzan de pinchas. Así lo hizo por ejemplo el teldense Iván Tagua, director del sello discográfico Indica, que produce al grupo musical Nebulossa, que representará a España en Eurovisión con su Zorra.

Rock, pop, funky o disco

González engancha a su público con lo mejorcito de la música de distintos palos pero sobre todo, de rock, pop, funky o disco de las décadas de los 70, 80, 90 y ahora, de comienzos de este siglo. Lo hace a través de su colección de 500 LP en la que guarda joyas de los Jackson Five, Queen o los adquiridos por su vena rockera de Rosendo y Leño.

Mañana viernes rinde homenaje a estos locos del vinilo en el teatro Víctor Jara de Vecindario con la Fiesta de los 70, enmarcada en el Carnaval Fiebre del sábado Noche de los 70 de Santa Lucía. El Dj pinchará en un espectáculo radiofónico junto a la concejala de Festejos, Yaiza Pérez, y ya avisa que se deparan más sorpresas relacionadas con su pasión por la música en vinilo y un equipo musical vintage de coleccionista.

En Ibox

González es de Vecindario y con 11 años se comió el gusanillo de la música a través de estos discos de «nostálgicos», que «ponía mi madre en casa y yo escuchaba» indica. Ahora, con 50 años, es un incondicional de las ondas en la isla a través del vinilo, un formato para los aficionados de culto a la buena música desde que fuera introducido en 1948 en el mercado por Columbia Récords en Estados Unidos. Sus programas radiofónicos, de 16.00 a 18.00 horas de lunes a viernes y los sábados, de 10.00 a 12.00 horas, se pueden escuchar en la plataforma Ibox en un enlace de la web oficial municipal del Ayuntamiento.

Fran, con Christian Escobar, con quien inició Clásics del Vinilo. / LP/DLP

El fundador de Clásicos del Vinilo se inició con Christian Escobar y el programa solo se emite en directo a final de temporada en junio con peculiares especiales en los que reconoce a sus oyentes. Los lleva enganchando hace dos décadas con las mejores versiones clásicas de «casi todos los géneros menos el reguetón», aclara, «aunque puede escapar uno».

En las últimas incorporaciones «paso los temas del digital CD al vinilo analógico», aunque, reconoce, «el sonido no es nunca igual cuando se trata de un original. Todo el vinilo que se vende ahora, son reproducciones de CDs o cintas de casete». Como coleccionista, recuerda que compró sus primeros vinilos en el bazar Nueva York de la capital o en Suafer Vecindario, donde eran «originales».

Un pick-up en el Víctor Jara

Asimismo, en su afán de mejorar y cuidar lo clásico del pasado musical, González adquirió «una mesa de mezclas con historia. La compré a un particular, que curiosamente es una pieza para profesionales. Pudo costarle unas 400.000 pesetas. Yo se la adquirí por 800 euros y es toda una joya», cuenta. También rehabilitó por completo el pick-up que heredó de su madre, una mini radio portátil donde solo se escuchaba la frecuencia AM y cintas de casete. «Se lo trajo de Las Palmas cuando v vino a vivir a Vecindario. Por aquel entonces era el único aparato donde se podía escuchar algo. Las teles no las tenía todo el mundo», apuntó.

Es precisamente con su remozada mesa de mezclas y este querido pick-up con los que pretende «sorprender» en su evento en directo en el teatro Víctor Jara este viernes, al que el Ayuntamiento invitó a participar en el Carnaval de los Años 70 de Vecindario. Durante su puesta en escena en este espectáculo, de 16.00 a 19.00 horas hará sonar la música a través del pick up para que se escuche en todo el teatro, que estará abierto al público.

Hasta Zorra

Fran siente orgullo de lo que hace y ha podido disfrutar en todos estos años a través de su experiencia radiofónica, además de la de mecánico de automoción.

Respecto a los invitados que ha recibido en sus directos en la emisora de Radio Tagoror desde hace 22 años, destaca ahora por su actualidad mediática el teldense Iván Tagua, que en la actualidad es el director del sello discográfico Indica, precisamente el productor del musical Nebulossa, que representará a España en Eurovisión con Zorra. La canción ganó entre polémicas en la final del Benidorm Fest.