José Déniz: "A nosotros nos echaron del gobierno de San Mateo por un calentón"

José Déniz (PSOE) ha roto su silencio después de que Alexis Ramos (UVE), alcalde de San Mateo, rompiera el pacto de gobierno el pasado martes. Un cruce de acusaciones entre los tres partidos políticos que estaban en el pacto, PSOE, UVE y AxSM y que deja en la cuerda floja la estabilidad del municipio. Tras el cese del líder del PSOE, Ramos tendrá que lograr el imposible de poder gobernar lo que queda de legislatura con minoría al tener cinco concejales frente a los ocho que posee la oposición (seis de Avesan y dos del PSOE).

El miércoles por la noche, tanto José Déniz como Auxi Ojeda, se sentaron frente las cámaras para grabar un vídeo en directo explicando a los vecinos del pueblo lo sucedido. Horas más tarde, no han dudado en atender a los medios de comunicación. "Nosotros esperábamos que Alexis Ramos fuera el que tomara las riendas y explicara lo sucedido, pero para nuestra sorpresa no ha sido así", comienza el socialista.

"Nosotros hemos ido cumpliendo con nuestros compromisos. Nos presentamos con la intención de sacar del gobierno a Antonio Ortega (Avesan) a cambio de nada, porque desde un primer momento Alexis se negó a compartir la alcaldía", dice. Una de las cuestiones más demandadas por el municipio es por qué el PSOE se unió al grupo de gobierno dos meses después de que Alexis cogiera el bastón del mando y tras decir que no lo harían. "Nosotros en un primer momento dijimos que no queríamos unirnos al grupo de gobierno porque desde el principio dudamos de la capacidad de Ramos para gobernar, algo que se ha demostrado en estos meses", asegura.

De izquierda a derecha, José Déniz, Antonio Ortega e Isabel Peñate / Andrés Cruz

Dos meses más tarde, en agosto, el PSOE accede a formar pacto de gobierno junto a UVE y AxSM aclamados por Alexis Ramos e Isabel Peñate, tal y como narra Déniz. "Llegó un punto en el que ellos dos bajaron los brazos, se vieron superados y nos pidieron que entráramos con ellos al gobierno", explica.

José Déniz achaca el 'fracaso' de este gobierno a la poca responsabilidad de Alexis Ramos con su cargo, pues asegura que el alcalde de San Mateo es de los pocos en la isla que no está en responsabilidad exclusiva. "Mantiene su cargo a la vez que gestiona sus empresas, que además tienen sede en varias islas y siempre está viajando", comenta. Además de ello, el que Ramos estuviera pendiente a dos puestos hacía que en el gobierno, tal y como detalla el socialista, hubiera una falta de respuesta y agilidad. "Faltaba a las reuniones de coordinación, y cuando estaba quería hacer todo lo que no había hecho en su ausencia, pisando las competencias de los otros concejales sin consultar con nosotros, que al fin y al cabo formábamos parte de su equipo de gobierno", resalta.

Faltas de acuerdos

Una crónica de una muerte anunciada en la que la situación se veía que no iba por buen camino. Anuncios en radios sin la aprobación de sus socios y falta de acuerdos hicieron que la relación entre UVE, AxSM y PSOE se terminara de romper. "Creemos (Auxi Ojeda y José Déniz) que la guinda del pastel fue que intentamos en varias ocasiones poner orden sin éxito. Presionábamos porque había una crisis de personal en el ayuntamiento y ellos la gestionaron de manera nefasta, y hemos exigido respuestas de resultados que aún no nos han dado, y eso lógicamente genera roces", asegura.

Alexis Ramos e Isabel Peñate fueron los encargados de hacer que empezara a circular ese WhatsApp hablando de una moción de censura

Déniz remarca que en ningún momento se negoció una moción de censura, y que fueron Alexis Ramos e Isabel Peñate los que hicieron que ese WhatsApp que circulaba por el pueblo pusiera patas arriba el municipio. "El martes me dijeron que tenía que desmentir ese mensaje, y para mí era una situación de patio de colegio, porque además era algo anónimo", explica. "Alexis me subió el tono y me dijo que o desmentía el WhatssApp o me iba a mi casa".

Desde el PSOE aseguran que todo esto se trata de un montaje protagonizado por el regidor para poder librarse del cargo. "Alexis nos confesó a Isabel y a mí que estaba descentrado y no se veía capaz de hacerlo, y nuestra respuesta fue que se apoyara en nosotros, pero no lo hizo", dice. "Lo que creemos que ha pasado es que él se quiere ir, pero no se puede permitir el dimitir porque su número dos tampoco quiere estar al frente y van a hacer el ridículo, y seguramente han pensado que cesándome a mí y forzando una moción de censura, algo que no va a pasar, podría deshacerse del cargo", confirma.

Pese a que desde este miércoles, el PSOE forma parte de la oposición junto a Avesan, José Déniz ha reconocido a este periódico que no han tenido ningún tipo de conversaciones con el citado partido político. "Hablo con Davinia Falcón con total normalidad acerca de la situación del municipio, pero las conversaciones no han ido más allá. No nos planteamos gobernar con Avesan, pero en cualquier caso es la agrupación quien tomará la decisión y no nosotros, que somos concejales".

Un gobierno en minoría

Tanto José Déniz como Auxi Ojeda asumen el resultado de las pasadas elecciones, en las que el PSOE fue la última fuerza política con dos concejales. Aun así, indican que han intentado propiciar estabilidad al municipio sin éxito. "Queremos dejar claro que no nos hemos marchado, sino que nos han echado a través de un calentón, y eso dice mucho de su capacidad emocional según qué situaciones".

La intención de Alexis Ramos es gobernar en minoría, algo que los dos partidos de la oposición, tanto Avesan como PSOE ven muy difícil. "Que gobiernen en minoría es injusto para San Mateo. Las cosas no van a salir como deberían", remarca. Cuestionado por la reacción del pueblo, Déniz asegura que la gente en un primer momento se creyó la versión de Ramos, pero después de la comparecencia de los concejales del PSOE, la gente ha empezado a agradecer la transparencia. "Estamos super apoyados, hemos sentido en las últimas horas el cariño de la gente", finaliza.