El alcalde de San Mateo quiere gobernar en minoría, pero Avesan aspira a gestionar la Vega

La ruptura del pacto de gobierno en San Mateo era un secreto a voces desde hace meses. Concretamente, desde que el PSOE se unió al grupo después de asegurar que no pactaría. Desde entonces, los rumores en el pueblo hacían prever que la situación no acabaría bien. De este modo, durante la tarde de este martes, el alcalde del municipio, Alexis Ramos, del partido Unión Veguera (UVE), cesó a José Déniz, del PSOE, de todas sus funciones.

Tras este cese, la intención de Alexis Ramos es gobernar en minoría junto a Alternativa por San Mateo con un total de cinco concejales frente a los ocho de la oposición (seis por parte de Avesan y dos del PSOE). Un reto que desde Avesan ven como algo imposible, asegurando que si la intención de Ramos es esa, la realidad es que "no tiene los pies en el suelo". Avesan, el partido político del ex alcalde, Antonio Ortega, tiene la última palabra, pues sus seis concejales son una pieza fundamental a la hora de encajar las piezas del puzle para gobernar con mayoría.

El ex regidor se mantiene con total tranquilidad y asegura que tanto los votantes de Avesan como los que no, se han dado cuenta en estos meses de la importancia de mantener una estabilidad en la Vega. "Este pacto se ha dedicado más que a gobernar, a protagonizar luchas de poder", dice. Además, Ortega señaló la posibilidad de que sea Avesan el partido político que gestione el municipio de San Mateo. "A nosotros solo nos falta un concejal para gobernar, y ellos en solitario es imposible que lo hagan. No descartamos negociaciones con cualquiera de los tres partidos", dijo.

A la izquierda José Déniz, junto a Antonio Ortega y a Isabel Peñate / Andrés Cruz

El actual alcalde del municipio mantiene su intención de seguir gobernando, asegurando que seguirán en minoría tal y como hicieron al principio. Por el momento, asegura que no ha mantenido conversaciones con Avesan, puesto que aunque la relación con el partido político es "muy buena", ellos llegaron al poder con la intención de cambiar el rumbo del municipio después de tantos años. Aun así, en declaraciones a este periódico ha comentado que están esperando "a que las aguas se calmen" para tomar "decisiones coherentes y responsables".

Reparto de áreas

Sobre el cese de José Déniz, el regidor ha explicado que tomó una decisión pensando en los ciudadanos y con la intención de no generar disconformidades. "Lamentablemente, este señor ha estado con la voz discordante y actuando por su cuenta". Sin embargo, hacia Auxi Ojeda, la otra edil del PSOE que durante la mañana de este miércoles ha presentado su dimisión, pasando a la oposición junto a Déniz, solo ha tenido palabras de agradecimiento. "Su compañera es de plena confianza y un ejemplo. Aclarar que nuestro malestar no es con el PSOE, sino con José Déniz", sentencia.

Unión Veguera y Alternativa por San Mateo han llevado a cabo el reparto de las concejalías, durante la tarde de hoy, pero hasta el momento no las han dado a conocer.

Antonio Ortega: «No descartamos hablar con cualquier partido que ofrezca estabilidad»

Davinia Falcón, portavoz de Avesan ha asegurado a LA PROVINCIA que la ruptura de este pacto se veía venir y que lo que empieza mal, por normal general, acaba mal. "Desde la toma de posesión se vieron las cosas claras, cuando José Déniz dio su apoyo, pero no entró en el grupo de gobierno hasta dos meses después", dice. Por el momento, desde Avesan no han recibido ninguna llamada, pero entienden que ahora mismo son los que tienen la sartén por el mango.

De izquierda a derecha, Isabel Peñate, Alexis Ramos y José Déniz en la firma del pacto / LP/DLP

Isabel Peñate, primera teniente de alcalde y perteneciente a AxSM, ha explicado a este periódico que la situación que estaban viviendo con el PSOE era muy compleja. "A ellos les costó entrar en el pacto, votaron a favor para que Antonio Ortega saliera, pero no quisieron entrar, y ya cuando pactaron con nosotros lo hicieron exigiendo", asegura. "Nosotros en todo momento fuimos generosos, y aceptamos su propuesta de alcaldía pese a ser los menos votados", remarca.

Un mensaje de WhatsApp

Peñate explica que ella en concreto, junto a su partido, intentó en todo momento mediar sin éxito, pues la situación ya era demasiado complicada. "Siempre amenazaron con chantajes y con una moción de censura, y llega un momento en el que estallas y dices, o estás o no estás". Según la primera teniente de alcalde, la gota que colma el vaso fue el pasado fin de semana, cuando por el pueblo empezó a circular un WhatsApp por parte del PSOE en el que aseguraban que el lunes 11 presentarían la moción de censura. Todo ello, acompañado de mensajes "raros" a través de las redes sociales, todo según Isabel Peñate.

Los minoritarios UVE y AxSM repartieron ayer las nuevas áreas tras el cese de los socialistas

"En la primera reunión que tenemos después de todo ese lío, le dijimos a José Déniz que si todo eso que estaba circulando era mentira, y saliera y lo desmintiera para tranquilizar a la gente", comenta Peñate. Sin embargo, Déniz se enfadó y aseguró que no tenía que desmentir nada. "Nos dijo que si queríamos que le cesáramos, y así fue".

José Déniz y Auxi Ojeda, por su parte, realizaron durante la noche de ayer una comparecencia a través de sus redes sociales, desmintiendo la versión ofrecida por AxSM. Durante su intervención, Déniz explica que su cese se debe a un WhasApp falso y anónimo, que sospecha que incluso fue lanzado por el propio Alexis Ramos. "En ningún momento puse sobre la mesa la posibilidad de una moción de censura. No la hubo el lunes como ellos decían, ni tampoco la iba a haber", dijo.

El socialista asegura que el lunes le hicieron una encerrona en la que hubo gritos y amenazas. "Me dijeron que tenía que emitir un comunicado desmintiendo ese WhatsApp, y yo respondí que no iba a desmentir algo anónimo y que no era verdad". Déniz asegura que desde el principio dudaron de la capacidad del actual regidor, y que incluso el propio Ramos confesó en alguna ocasión a AxSM y al PSOE que no se veía centrado.