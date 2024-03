Antonio Hernández. “El Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria no tiene el más mínimo interés por solucionar el problema del agua en la Isla”

El problema de la sequía que azota a Canarias conlleva numerosos conflictos y daños asociados. El foco no está en si llenar o no la piscina, sino si habrá suficiente líquido elemento con el que evitar la estocada final al sector agrícola, y acabar con el tan anhelado, pero nunca alcanzado sueño de la autonomía alimentaria. La emergencia hídrica se suma a los numerosos obstáculos que ya tiene el sector primario, más allá del relevo generacional, el aumento de los costes fijos, de la mano de obra, transportes, abonos químicos, fitosanitarios y la inestabilidad del mercado.

Desde el Gobierno de Canarias se afirma que la crisis hídrica es inabordable sin el compromiso del Estado, apelando a la necesidad de flexibilizar la regla de gasto para afrontar las inversiones más urgentes de cara al verano; y solicita un nuevo convenio de obras hidráulicas. Al mismo tiempo, aseguran que se está trabajando en la agilización de las obras de regadío previstas en este ejercicio, así como en la convocatoria de las subvenciones para iniciativas de regadío, ayuda al coste energético de producción de agua para riego y ayuda a los cultivos de medianías. En Gran Canaria, el presidente del Cabildo, Antonio Morales, asegura que la isla no se encuentra en situación de emergencia hídrica y el suministro para consumo humano está garantizado sin necesidad de restricciones gracias a las desaladoras. No obstante, la situación del sector primario es más vulnerable puesto que los embalses de la isla están al 6 % de su capacidad, y los agricultores se enfrentan a un futuro demasiado incierto.

Antonio Hernández es el presidente de la comunidad de regantes de la Presa de la Cumbre, agricultor, productor platanero, que representa a un grupo de agricultores situados entre la zona de Arucas y Firgas. “Solemos regar con pozos y desalinizadoras, la presa de los Dolores en Firgas, Trapiche, Moya y la presa de La Cumbre. Esta última está prácticamente vacía y no vemos que el Consejo Insular tenga mucha preocupación por solventar la crisis hídrica que nos acecha”.

“La presa tiene 5.200 participaciones, el agua se reparte en nueve términos municipales, somos unos 500 agricultores entre Valleseco, Arucas, Firgas, Teror, San MateoSanta BrígidaLas Palmas, y llega a Telde. Pero no hay agua para repartir, y no hemos visto que el Consejo Insular, viendo la que se nos avecina, esté preocupado qué necesidades tiene el sector según zonas y de hacer inversiones en previsión de lo que vamos a necesitar en los meses de verano”, se queja Hernández.

“No soy técnico”, explica, “pero creo que lo primordial hubiese sido hacer una evaluación general y planificar con urgencia el aumento del caudal para que a los agricultores no les falte el agua”. Para Hernández, el problema no está en las pérdidas en las conducciones. “La presa de la Cumbre tiene más de 70 kilómetros de tuberías, sí se pierde agua, pero viene desde una altura grande, más de mil metros, va bajando hasta que llega a la costa y según por donde pase las tuberías son víctimas de vecinos que construyen encima o las pinchan, pero también hay árboles que las rompen con las raíces. Es frecuente que en las tuberías haya pérdidas, pero ahora mismo no son nuestro mayor problema”.

Antonio Hernández / La Provincia

Sin embargo, afirma que “el Consejo Insular ha invertido mucho en las necesidades de la ciudad de Las Palmas, que está muy bien, pero no ha hecho una evaluación por zonas de cuáles son las necesidades y las infraestructuras construidas, así es que invirtieron al revés, y ahora vemos que ninguna de esas infraestructuras tiene lógica ni resuelve ninguna de las necesidades”. Otro problema, según Hernández, es que “en el Parque Rial de Doramas y el Barranco de Los Tilos de Moya o del Laurel, las pocas aguas que bajan están contaminadas o son muy salinas y no son aptas para riego agrícola; lo mismo ocurre con los pozos de medianías. Esto es algo que sabe el Consejo Insular desde hace veinte años y no ha hecho nada para solucionarlo”, denuncia.

Hernández, apostilla, además, que se enfrentan a las actuaciones de “alcaldes como el de Tejeda que intentan intervenir en el precio del agua comprando acciones para repartir el agua expresamente entre sus agricultores. En Tejeda no existe un problema de agua, y no hay más de 26 agricultores y ganaderos, por lo tanto, no debería ser un municipio el que decida quién tiene la prioridad de acceso del agua, sino que debería ser el Consejo Insular quién, en base a una planificación, la distribuyera. El agua es de toda la isla, no caben posturas insolidarias con el resto de municipios, si todos toman esa postura, y el agua de Firgas no baja, el de Arucas no riega…y así sucesivamente, de ahí la importancia de que haya una planificación insular que parece que el Consejo Insular de Aguas no tiene interés en hacer”.

Preguntado sobre el papel y el futuro del plátano en unas islas deficitarias en agua, Hernández tiene claro que Europa no ha querido apostar por este cultivo. “Las ayudas no han cambiado desde hace 20 años, la producción ha subido, pero se distribuyen menos ayudas por kilo y los costes son superiores. Hace mucho que no llegan subvenciones para modernización, que permitirían ahorros notables. Por otra parte, si vuelve a tomar auge el cultivo del plátano en La Palma, tendremos de nuevo exceso de producción y la misma demanda, con lo que habrá que deshacerse de muchos kilos para estabilizar el precio. Toda esa agua invertida en la producción se estará tirando directamente a la basura. Las Administraciones están para asesorarnos sobre qué alternativas se pueden dar para que no sea el plátano necesariamente el cultivo que se recupere en La Palma o, por lo menos, para que nos enseñen y apoyen para abrir nuevos mercados y ampliar la demanda, para que, aunque haya aumento de producción, esta tenga cabida en el mercado. Si nos enfrentamos a un escenario de escasez, sobrevivirán sólo los que más competitivos sean, desaparecerán pequeños y medianos agricultores”