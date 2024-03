San Bartolomé de Tirajana traslada 70 toneladas de arena de las dunas de Maspalomas desde el paseo a Playa del Inglés

El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, a través del área de Limpieza, ha trasladado este viernes 70 toneladas de arena desde el paseo y el límite de la Reserva Natural Especial de las Dunas de Maspalomas hasta la orilla de Playa del Inglés con el objetivo de que los vientos reincorporen el material árido al sistema y se creen nuevas dunas. Se trata de la primera actuación de envergadura que se realiza en este espacio después de que durante meses la arena se haya acumulado junto al paseo, sobre éste volviendo la avenida Costa Canaria impracticable para las personas y haya cruzado la frontera urbana hasta la Avenida Alemania, afectando en su camino hasta a sete comunidades propietarios que han visto cómo la arena se ha amontonado en sus complejos. Por otro lado, el Ayuntamiento habilitará un espacio para que las comunidades de propietarios depositen allí la arena que entra en sus edificios a fin de tratarla y limpiarla.

El dispositivo de limpieza puesto en marcha por el Consistorio comenzó a trabajar desde primera hora de la mañana de este viernes, pues la autorización contempla la intervención en la franja horaria que va desde las 06.30 a las 09.30 horas, tres horas en las que los operarios completaron un total de ocho traslados de arena entre el paseo y la orila de la playa, atravesando parte de la reserva natural y llevando entre seis y ocho metros cúbicos por viaje. Utilizaron un tractor para cargar la arena y un camión para transportarla. Los técnicos depositaron las 70 toneladas de arena a la altura del quiosco número 4, la zona más idónea para que el régimen de vientos que sopla en la zona reintroduzca poco a poco el material en el sistema dunar.

Hace dos semanas, el Ayuntamiento retiró parte de la arena del paseo y la introdujo en el sistema en el borde junto al muro, pero ahora esta operación de traslado es la primera que realiza la Corporación municipal tras recibir la autorización de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria, que como órgano gestor del espacio será el que en un futuro asuma el movimiento de la arena -según acordó la Junta Rectora- con maquinaria de mayor tamaño ante la imposibilidad del Ayuntaminto de trasladar grandes cantidades al disponer de unos permisos que establecen unas condiciones muy estrictas.

Precisamente a las autorizaciones se refirió el primer tenient de alcalde del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, Alejandro Marichal, quien aludió a la "mala praxis" de la Corporación anterior "en la limpieza y mantenimiento de las playas, especialmente el paseo marítimo con la conformamción de las dunas". Marichal recordó que al llegar en junio el nuevo gobierno municipal se encontró con que el Cabildo había revocado la autorización, que la Corporación tuvo que volver a tramitar y que llegó el 21 de febrero. "Ahora ya sabemos cómo hacerlo y hemos acordado que de manera extraordinaria vamos a retirar las dunas que se han formado junto al paseo", sostuvo, "hasta ahora se retiraba del paseo pero esa no era la solución; se revuelve llevando la arena a la orilla". Así, explicó que, según le trasladan los técnicos de Gesplan, "esta acción es más efectiva que las que se han hecho en el proyecto Masdunas para seguir conservando el espacio natural".

Por su parte, el concejal de Limpieza, Ruymán Cardoso, explicó que el dispositivo para el traslado de la arena solamente puede extraer el material en una franja de cinco metros entre el límite y el interior de la reserva. Su intención es que al menos esta actuación se pueda realizar al menos una vez a la semana para evitar las grandes acumulaciones de arena junto al paseo y evitar que entre en los edificios. "Necesitaremos la actuación del Cabildo, por eso era necesario hacer esta intervención de choque para valorar la capacidad real que tenmos y poner sobre la mesa la realidad de lo que vamos a mover, e ir de la mano de Medio Ambiente para hacer actuaciones que posibiliten que los movimientos de arena sean mayores", señaló Cardoso.

Consultado por la situación en que quedará la arena que el viento ha introducido en varias comunidades de propietarios -y que éstos están llevando al vertedero-, el concejal explicó que el Ayuntamiento habilitará un espacio en el almacén del área de Parques y Jardines para que las personas afectadas depositen allí los grandes sacos de arena que han recogido en sus complejos para que en un futuro pueda ser tratada y reincorporada a la reserva natural. Sobre si habrá alguna ayuda pública, Cardoso sostuvo que el Consistorio colaborará en el primer viaje "ya que han almacenado mucha cantidad" y a partir de ahí se valorará "si puede haber colaboración institucional o debe hacerse con medios propios de esas comunidades".

Sobre quién correrá luegocon los gastos de tratamiento y limpieza de la arena, Cardoso especificó que, aunque no se ha tratado esa cuestión, "la idea es que sea el Cabildo al ser ellos el órgano ambiental". Mientras todo eso llega, por ahora se reincorpora al sistema dunar la arena que está junto al paseo, pero no la que ha quedado alojada en los jardines de la avenida puesto que también deberán ser tratada ante la posibilidad de que contengan semillas de arbustos no endémicos que puedan ser perjudiciales para la reserva.

