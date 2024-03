Un viernes de Dolor en Agüimes

"Ahora mismo estoy frustrado, tengo impotencia y siento mucha tristeza", dice Luis Antonio Rodríguez, director del Auto de la Pasión de Agüimes. Un viernes con mucho dolor por la decisión de suspender esta representación, celebrada por los vecinos del municipio cada Semana Santa desde hace 31 años. Un acto multitudinario que despliega a más de 300 personas por las calles del casco y que ha creado tristeza, desconsuelo y frustración. De todas sus ediciones, esta es la segunda vez que se suspende. La primera, en el año 2020 y a consecuencia del Covid. Según Luis Antonio Rodríguez, esta suspensión ha sido peor que la de la pandemia. "Al final el coronavirus mataba a gente, y aunque las lluvias podrían provocar destrozos, no se sabe con certeza si finalmente lloverá o no", dice.

Luis Antonio lleva formando parte del Auto de la Pasión de Cristo 29 años, y los últimos 14 lo ha hecho como director. Su primera vez la recuerda con mucha felicidad por encontrar a una familia. "Tengo momentos inolvidables que nunca voy a olvidar. Recuerdas a los que no están y que tanto te enseñaron, pero si tengo que quedarme con algo, diría que con la ilusión que pone la gente de Agüimes a este acto", dice. Ensayos, ilusión y muchas horas por parte de los participantes que se han quedado en el aire a la espera de la próxima edición, que se desarrollará el próximo año. "Las novedades de este año se verán reflejadas el próximo con las nuevas que me vayan surgiendo", asegura Luis Antonio. "Teníamos mucha expectación al principio y final de la obra con momentos grandiosos, pero hay que esperar. Voy a mantener a todos en el mismo papel para la próxima edición".

Un pregón con Paco Vega y Juana Ojeda

Este año, por primera vez, se hizo un pregón con motivo de la 31 edición de la mano de Paco Vega y su esposa Juana Ojeda, que fueron los que iniciaron todo este entramado. Una iniciativa que surge en el año 1971 y tardó 22 años en materializarse. "Fue en 1993 cuando ellos dos llegan a la junta directiva y deciden ir a por todas con el proyecto. Desde los inicios, Juana fue la encargada de llevar a cabo todo el vestuario, mientras que su marido se encargaba a la dirección. "El pregón fue emocionante, con recuerdos encontrados, vivencias que me hicieron aflorar personalmente y bonito por ver que un trabajo que se hizo sin garantías de futuro ha llegado tan lejos", explica Rodríguez.

Pasión de Cristo en ediciones anteriores / LP/DLP

Conscientes de la previsión meteorológica, en el último ensayo, celebrado el miércoles, Luis Antonio Rodríguez informó a los personajes de los diferentes escenarios a los que se podrían enfrentar. "Yo recalqué que yo no tomaba la decisión, sino la junta directiva, y finalmente el jueves a última hora se tomó la decisión", explica. Como director de la ceremonia, Rodríguez ya pone el foco de atención en la próxima edición. Sin embargo, acepta su responsabilidad y promete a sus figurantes "una explicación de forma presencial y no por teléfono que con total seguridad se hará la semana que viene. Tenemos que hablar porque esto no ha sido fácil para nadie", sentencia.

Montaje realizado

Desde el jueves por la tarde, ya había dos escenarios montados, y se estaba procediendo al montaje de la luminaria y el sonido. Sin embargo, a última hora los planes se torcieron y el impacto, además de emocional, también fue económico. Tal y como explica Chano Sánchez, presidente de la Asociación La Salle y uno de los encargados de tomar la decisión de la suspensión del acto, la gente implicada en la representación se ha tomado esta noticia con mucha tristeza. "Yo tenía a mis espaldas la responsabilidad de 300 personas más el público, y lo único que puedo hacer es agradecer a todos los que han participado en los ensayos y dar ánimo para el año que viene. A veces hay que tomar decisiones y no siempre es fácil", asegura.

